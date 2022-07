Júliusban csökkent a német gazdaság teljesítménye

Júliusban váratlanul csökkenésnek indult a német gazdaság teljesítménye a londoni S&P Global gazdaságkutató intézet (korábban IHS Markit) felmérésének pénteken publikált előzetes eredményei szerint. A feldolgozóipar teljesítménye két éve az első alkalommal csökkent, a szolgáltatóiparé hét hónapja.

Az S&P Global feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat is magában foglaló kompozit beszerzésimenedzser-indexe júliusra vonatkozóan 48,0 pontra, 25 havi mélypontra esett az előző havi 51,3 pontról, jóval az 50,1 pontos piaci várakozások alá.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a zsugorodását jelzi.

Az S&P Global német feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) júliusban 49,2-re csökkent a júniusi 52-ről. Elemzők 50,6 pontos feldolgozóipari BMI-t vártak júliusra.

A most publikált feldolgozóipari BMI a német ipar teljesítményének első csökkenésére utal 2020 júniusa óta.

A feldolgozóipar kibocsátása és az új megrendelések 2020 májusa óta a legrosszabbul alakultak. Az ügyfelek költségvetési megszorítása, az ukrajnai háború miatt kialakult széles körű bizonytalanság, az energiabiztonsággal kapcsolatos aggodalmak és az ellátási láncban fennálló folyamatos nehézségek továbbra is negatívan hatnak az értékesítésre.

Eközben az energia és a nyersanyagok növekvő ára, a gyengébb euró, valamint az emelkedő kamatlábak miatt tovább folytatódott a beszerzési árak inflálódása.

A szolgáltatóipari BMI júliusi előzetes értéke 49,2 pontra csökkent az előző havi 52,4 pontról, és elmaradt az 51,2 pontos piaci várakozástól. A júliusi BMI a szolgáltatási tevékenység hét hónapja első zsugorodására utalt, a munkaerőhiány és az új vállalkozások visszaszorulása közepette.



A szolgáltatási ágazatban az értékesítés már a második egymást követő hónapban csökkent, tavaly február óta a legjelentősebb mértékben. A következő 12 hónapra a szolgáltatók a jelenlegi szinthez képest több mint két éve először csökkenő aktivitásra számítanak. https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/7da2f1b22f92492283ff1abbab5bd333