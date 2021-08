Júliusban a BÉT részvénypiacának összforgalma 152 milliárd forint volt

Júliusban a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvénypiacának összforgalma 152 milliárd forint volt, ami egy kereskedési napra vetítve 6,9 milliárd forintot jelent – közölte a BÉT hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a járvánnyal összefüggő újabb lehetséges lezárások és korlátozások júliusban jelentősen befolyásolták a meghatározó nemzetközi tőzsdéket, így a német, a francia és a brit indexeket, valamint az amerikai piacokat is. A hónap második felére már pozitívabb befektetői hangulat volt jellemző, amely többek között egyes nemzetközi nagyvállalatok kedvező gyorsjelentéseire vezethető vissza. Az ázsiai piacokon ugyanakkor eladási nyomás figyelhető meg, amelyet leginkább a kínai hatóságok sorozatos fellépései, beavatkozásai váltottak ki különböző szektorokban.

Ugyanakkor kiemelték, hogy a BUX index a nemzetközi tendenciákhoz képest kiegyensúlyozott formát mutatott júliusban: a legmagasabb napi záróérték, amely egyben a hónap utolsó értéke is, 48 611 pont volt, ez 2,9 százalékos növekedést jelent az előző havi záróértékhez képest.

A blue chipek árfolyamára is a kilengéseket nélkülöző mozgás volt jellemző: a részvénypiaci forgalom több mint 90 százalékát adó OTP-Mol-Richter Gedeon hármas árfolyamai is stabilak voltak a júniusi záróértékekhez képest.

A BÉT-en a havi forgalom 58,6 százalékát az OTP adta, 28,6 százalékkal a Mol volt a második, 25,2 százalékkal pedig a Richter a harmadik, míg az összforgalom 1,5 százalékát adta a Magyar Telekom. A vezető részvények közül a Richter erősödött a legnagyobb mértékben 5,2 százalékkal.



A kisebb kapitalizációjú papírok közül a Masterplast, a Delta Technologies és a Rába is erős hónapon van túl: a Masterplast árfolyama 12,7 százalékos növekedést ért el, forgalmát tekintve a negyedik helyen végzett a kibocsátók között, a Delta Technologies 9,8 százalékos árfolyam-növekedéssel, míg a Rába 12,2 százalékos növekedéssel zárta a hónapot.A befektetési szolgáltatók sorrendjét ezúttal is a Wood&Company zárta az élen 89,9 milliárd forint értékű részvényforgalommal, a második-harmadik helyen pedig ismét az Erste Bank és a Concorde zárt 70,4, illetve 68,3 milliárd forinttal.(MTI)