Jobb lett az OTP harmadik negyedévi eredménye a várakozásoknál

Az OTP-csoport az elemzői várakozásoknál számottevően jobb, 307,573 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni eredményt ért el a harmadik negyedévben, ami az előző negyedévit 8 százalékkal, az egy évvel korábbit 63 százalékkal meghaladja.

Az elemzői konszenzus 238,733 milliárd forintos negyedéves konszolidált korrigált adózás utáni eredménnyel számolt, ami éves összevetésben 27 százalékos növekedést feltételezett.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján péntek hajnalban közzétett, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti jelentés alapján az OTP csoport 2023 január-szeptemberben 778,596 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami 77 százalékkal jobb az előző év azonos időszakinál.

A negyedéves eredmény már tartalmazza az üzbég Ipoteka bank teljesítményét is. Valamennyi leánybank nyereséges volt, kiemelkedik a bolgár és szlovén leánybank; a legtöbb külföldi operáció kilenchavi adózás utáni eredménye már meghaladja a 2022. évi teljes profitot. A külföldi leánybankok kilenchavi korrigált profit-hozzájárulásának aránya elérte a 66 százalékot, ami 24 százalékpontos emelkedés éves alapon.

A jelentés szerint a negyedévben a korrekciós tételek közel 26,5 milliárd forinttal rontották a bankcsoport adózás utáni eredményét. A főbb tételek között kiemelték a 24,1 milliárd forintnyi negatív akvizíciós hatást adózás után, ebből 13,2 milliárd forint az Ipoteka Bank akvizíciójával kapcsolatos badwill negyedévi felülvizsgálatával összefüggésben merült fel.

Csoportszinten változó mértékű, de összességében a magyarországi szintet meghaladó volt a hitelezési aktivitás, ezzel az év első kilenc hónapjában 4 százalékos volt az árfolyamszűrt organikus állomány növekedés, miközben a portfólióminőség változatlanul stabil képet mutat – írták. A csoport főbb likviditási mutatói továbbra is stabilak, a betétállományok a csoporttagok többségénél nőttek.

A pénzintézet bevételei negyedéves alapon 9 százalékkal, éves szinten 33 százalékkal nőttek és elérték az 1602,3 milliárd forintot az első kilenc hónapban.

A csoport mérlegfőösszege 39 574 milliárd forintot tett ki a negyedév végén, ami az előző negyedévhez képest 7 százalékos, az egy évvel korábbihoz képest 18 százalékos növekedésnek felel meg.

Az ügyfélhitelek éves szinten 19 százalékkal nőttek és elérték a nettó 21 533 milliárd forintot. A betétállomány nagysága 28 968 milliárd forintra nőtt, ami negyedéves szinten 4 százalékos, éves szinten 19 százalékos bővülést jelent.

A csoport nettó hitel-betét mutatója a lakossági kötvényeket is nézve alig változott, 1 százalékponttal 74 százalékra csökkent a negyedévben.

A csoport elsődleges alapvető tőkemutatója szeptember végén 18,8 százalék volt, ami 0,8 százalékpontos növekedést jelent a korábbi negyedévhez képest; az aktuális tőkemegfelelési minimum a bank esetében 11,3 százalék.

A pénzintézet valamennyi operációja nyereséges volt: a magyarországi egység hozzájárulása a konszolidált korrigált adózás utáni eredményhez a negyedévben 99 milliárd forint, a bolgár DSK Csoporté 62,3 milliárd forint, az OTP Bank Szlovéniáé 34 milliárd, a horvátországi OBH-é 15,6 milliárd, a szerb banké 19,8 milliárd, az albán banké 2,5 milliárd, a montenegrói CKB Csoporté 8 milliárd, az oroszországi fióké 21,2 milliárd, az ukrán egységé 21,7 milliárd, az OTP Bank Romániáé 4 milliárd, az OTP Bank Moldováé pedig 3,2 milliárd forint volt.

A menedzsment arra számít, hogy a teljesítő hitelek árfolyamszűrt állományának organikus növekedése csoportszinten elérheti az 5 százalékot 2023 egészében – írták a jelentésben.

Az OTP részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 14 770 forint, a legalacsonyabb 8940 forint volt.(MTI)