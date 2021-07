Jóautók.hu: rekordot döntött a használtautók forgalma az első fél évben

Az idén az első fél évben élénkült az autópiac Magyarországon, a használtautók forgalma már felülmúlta a 2019-es, járvány előtti szintet is, az új autók esetében pedig a tavalyi évhez mérten látható a növekedés.

A JóAutók.hu kedden, az MTI-hez eljuttatott közleményében a DataHouse frissen közzétett előzetes adataira hivatkozva azt írta, 395 000 személygépkocsi cserélt gazdát a használtautó-piacon az első fél évben, ami 5,7 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A használtautók első félévi forgalma 1,4 százalékkal felülmúlta a 2019-est is, így a JóAutók.hu szerint minden idők legnagyobb első félévi forgalmát bonyolította a belföldi autópiac az idén.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a cég közleményében ismertette, hogy várakozásuk szerint reális az esély, hogy ebben az évben megdől a használtautó-piac éves forgalmának 2019-ben elért 808 ezres csúcsa, tekintettel arra, hogy a második fél év forgalma rendre 6-8 százalékkal szokta meghaladni az első féléves szinteket.

Abban, hogy a piaci aktivitás meghaladja a koronavírus előtti időszakét, az általános élénkülés mellett komoly szerepe van annak is, hogy évről évre dinamikusan nő a belföldi személyautó-állomány, amely tavaly év végén meghaladta a 3,9 milliót, ami 22 százalékkal több az öt évvel korábbinál.



A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 30, utóbbiaknak 23 százalék volt az aránya az első hat hónapban. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus és a Volkswagen Golf. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követ. A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal és a BMW 3-as szériával képviselteti magát.Az importált használt autók száma az első fél évben 62 400 darab volt, 4 százalékkal maradt el az egy évvel korábban mért 65 000-es értéktől.A Használtautó.hu közleménye szerint a vásárlók az új autók piacára is visszatérőben vannak, ott ugyanakkor a 2019-es első félévéhez mérten még mindig 13 százalékos elmaradás látható, egyedül a hazai tulajdonosváltásokról mondható el, hogy már visszatértek a koronavírusos idők előtti számok.A saját autó iránti fokozódó igényt mutatja, hogy a Használtautó.hu felületén indított keresések száma 45 százalékkal nőtt az idei első félévben a tavalyi azonos időszaki adatokhoz képest, amit a tulajdonosváltások – a félév során 5,7 százalékkal – emelkedő száma is visszaigazolt.“Az új autók – akár a chiphiányra is visszavezethető – árnövekedése és hosszabb szállítási ideje, a forint árfolyama, a drágább import és a növekvő kereslet a használt autók piacán is drágulást okozott” – mondta Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője.Az idén év elején 25, majd az első negyedévben 32 százalékos áremelkedés az előző év azonos időszakához mérten, a második negyedév végére pedig már a tavalyinál 49,9 százalékkal magasabb, 3,8 millió forintos átlagár látható a Használtautó.hu hirdetéseinél.“Rövid távon stagnálásra számítunk az árakban, hiszen egy masszív emelkedésen vagyunk túl, illetve a tavalyi második fél év is hozott némi stabilitást. Hosszú távon azonban a szerényebb környezeti terhelésű, ám magasabb vételárú autók előtérbe kerülése a használt autók piacán további árfelhajtó hatást eredményezhet” – tette hozzá Katona Mátyás.A Das WeltAuto az adatokat kommentálva azt közölte: Magyarországon 75 százalékban 10 évnél idősebb autók cseréltek gazdát, az importnál pedig 63 százalékot tett ki ezeknek a kocsiknak az aránya, amely továbbra sem javít a 14,7 éves hazai autóállomány átlagéletkorán.A közlemény idézte Frank Györgyöt, a Das WeltAuto márkaigazgatóját, aki elmondta, hogy az átmeneti visszaesés után ismét nőtt az érdeklődés a használt autók iránt a piacon, amely tovább erősödhet az év végéig, amennyiben nem érkezik meg a koronavírus negyedik hulláma vagy az nem lesz jelentős hatással az üzletkötésekre.(MTI)