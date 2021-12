Jó döntés padlófűtésre váltani?

Megéri egy modern fűtési rendszer kialakítása?

A már meglévő rendszerünk korszerűsítése, illetve egy teljesen új fűtési megoldás kialakításának tervezése során is felmerül a padlófűtés, mint modern alternatíva. És bizony teljes joggal történik mindez, hiszen valóban egy olyan korszerű opcióról van szó, amiben nehéz hibát találni.

Nézzük is sorra, hogy az elektromos padlófűtés bevezetése otthonunkba milyen előnyökkel jár. Először is, a telepítés maga nem tart hosszú hetekig, hanem néhány napon belül teljesen feláll a rendszer, ami hamar használatba is vehető. Ha újonnan készül el az otthonunk, azaz már az építkezéstől mi irányítjuk a folyamatokat, akkor az elektromos padlófűtés választásával nem kell a kémény kialakításával, sem a gáz bevezetésével foglalatoskodnunk, hiszen ezekre nem lesz szükség. Komolyabb átalakításra akkor sem feltétlenül lesz szükségünk, ha esetleg utólag váltunk erre a megoldásra, hiszen akár egy már meglévő burkolatra is fektethető rendszerről van szó, amennyiben a fűtőszőnyeg mellett döntünk például.

Maximálisan személyre szabható a vezérlése, hiszen nem csak a helyiségek hőmérsékletét tudjuk külön-külön szabályozni, hanem akár távolról is irányíthatjuk a lakásunk vagy házunk fűtését, ezzel télen igazán komfortossá tehetjük napjainkat, hiszen akár a munkából hazafele is elindíthatjuk a termosztátot, hogy meleg legyen, mire megérkezünk. Éppen ezért érdemes mérlegelni a vidéki házak, nyaralók esetében is az ilyen rendszert, akár csak kiegészítés formájában is.

Az anyagiak tekintetében fontos szempont, hogy amennyiben napelemekkel kombináljuk ezt a rendszert, akkor akár teljesen felszámolhatjuk a fűtési kiadásainkat; amit csak még vonzóbbá tesz, hogy például a fűtófóliás padlófűtés esetén például nem kell szervizelési díjjal számolnunk, nincsenek éves ellenőrzések, elromló alkatrészek, azaz időközben felmerülő újabb költségek. A szolgáltatótól függetlenül élvezhetjük az elektromos padlófűtést, ami kellemes és egyenletes meleget biztosít, jobb hőelosztással. Nem utolsó érdeme, amit meg kell említeni, hogy a lakberendezés is jóval egyszerűbb akár a fűtőszőnyeg, akár a fűtőfólia esetében, hiszen láthatatlanul gondoskodnak otthonunk melegéről.