Jelentősen nőtt az ANY Biztonsági Nyomda negyedéves árbevétele és nyeresége

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. idei első negyedéves konszolidált árbevétele 11,6 milliárd forint volt, amely 20,4 százalékkal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában – közölte a vállalat a tőzsde honlapján pénteken.

A jelentés szerint a cég konszolidált nettó eredménye 1,086 milliárd forintot tett ki, 132 százalékkal nőtt a tavalyi első negyedévihez képest.

A stratégiai termékszegmensek közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 65 százalékkal 4,3 milliárd forintra nőtt. A nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens 3,2 milliárd forintot tett ki, amely megegyezik a bázisidőszaki értékkel; a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 3,4 milliárd forint volt, amely szintén megegyezik bázisidőszakival. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 95 százalékos volt – írták.

Az export árbevétel 3,8 milliárd forintot ért el, amely 0,5 milliárd forinttal alacsonyabb, mint a bázis, az árbevételen belül 33 százalékos arányt tett ki.

A kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti konszolidált nyereség (EBIDTA) 2,044 milliárd forint volt, csaknem 58 százalékkal meghaladta a tavalyit.

A konszolidált üzemi eredmény 1,48 milliárd forintot ért el, csaknem 66,5 százalékkal nőtt.

Az ANY közleménye idézi Zsámboki Gábort, a társaság vezérigazgatóját, aki kiemelte: a 2021-es sikeres év után, 2022-ben is sikerült növekvő árbevétellel zárni az első negyedévet. Ehhez jelentősen hozzájárul, hogy a lejáró okmányok megújítására adott júniusi határidő közeledtével folyamatosan emelkedik az okmányrendelések száma, valamint fennakadás nélkül végezték el a parlamenti választásokhoz kapcsolódó nyomdai feladatokat, és leányvállalataik is kiválóan teljesítettek. Hozzátette: a gazdasági környezet hatásai, mint szállítási határidők és árak növekedése, alapanyagok beszerzési nehézségei, kihívások elé állítják munkatársaikat, de fennakadásokat nem okoznak. Tovább folytatják technológiai, termék és szolgáltatás fejlesztéseiket, ezzel is biztosítva a további fejlődést a hazai és nemzetközi piacokon – mondta.



Az 1851-ben alapított ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. – korábbi nevén Állami Nyomda – Magyarország egyik legnagyobb, a kelet-közép-európai régió vezető biztonsági nyomdája. A társaság részvényeit 2005 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén, a prémium kategóriában. Papírja pénteken 1590 forinton zárt, az elmúlt egy évben a legmagasabb ára 1850 forint, minimuma 1310 forint volt.(MTI)