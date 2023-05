Jelentős megtakarításokat jelenthet a vállalkozásoknak az IT kiszervezése

Ahogy a világ továbbra is tapasztalja a globális események közvetlen és közvetett hatásait, ezzel párhuzamosan pedig az informatikai költségek is egyre csak emelkednek, a magyar vállalkozások eltökélten keresik annak a módját, hogyan maradhatnának versenyképesek minél kevesebb extra kiadás mellett. Az egyik ilyen megoldás az IT szolgáltatások kiszervezésében rejlik, amely költségmegtakarítást és hatékonyságnövekedést jelenthet számukra a telített és versengő online piacon. A vshosting~, Közép-Kelet-Európa egyik vezető menedzselt hosting szolgáltatója elmagyarázza, miért és mely IT tevékenységeket érdemes kiszervezni.

Egyre népszerűbb a kiszervezés – és jó ok van erre

A megfelelő web hosting kiválasztása azért fontos, mert ez határozza meg a honlap teljesítményét és biztonságát, mely végső soron a vállalkozás és márka minőségét tükrözi. A legfrissebb adatok szerint az IT kiszervezés egyre nagyobb népszerűségnek örvend Magyarországon. A Statista előrejelzése alapján hazánkban 2023-ban 10%-kal növekszik majd az IT-kiszervezés, 2023 és 2027 között pedig évente átlagosan 8,71%-os növekedéssel számolnak. Ezt a tendenciát azonban nem pusztán a költségmegtakarítás igénye vezérli. A vállalatok számára azért is előnyös az IT-feladatok kiszervezése, mert olyan magasan képzett szakemberek segítségét vehetik igénybe, akik már több száz cégnek nyújtottak hasonló szolgáltatást. Ennek köszönhetően sokkal több tapasztalattal rendelkeznek, mint amennyit egyetlen vállalatnál dolgozva megszerezhetnének.

„Az IT-szolgáltatások kiszervezése jelentős költségmegtakarítást és hatékonyságnövekedést hozhat a vállalkozások számára, mivel nincs szükségük annyi házon belüli IT-szakemberre” – mondta Damir Špoljarič, a vshosting~ vezérigazgatója.

„A magyar vállalkozások további megtakarításokat érhetnek el, ha szakértőkre támaszkodva kezelik hosting igényeiket, ezáltal ugyanis felszabadult erőforrásaikkal fő kompetenciáikra koncentrálhatnak. A globális felhőszolgáltatókkal ellentétben a mi nonstop rendszergazdai támogatásunk benne van az árban, és sokkal gyorsabb reakcióidővel rendelkezik.”

A hosting szolgáltatáson túl Špoljarič további IT tevékenységek kiszervezését javasolja a vállalatok számára költségeik csökkentése érdekében. A következőkben látja a legnagyobb potenciált:

Webfejlesztés – minőségi fejlesztőket találni nehéz és drága. A legtöbb vállalat számára ezt a feladatot megéri kiszervezni egy erre szakosodott partnerhez, ahelyett, hogy milliókat költenének egy saját csapatra

– minőségi fejlesztőket találni nehéz és drága. A legtöbb vállalat számára ezt a feladatot megéri kiszervezni egy erre szakosodott partnerhez, ahelyett, hogy milliókat költenének egy saját csapatra Mobilalkalmazás-fejlesztés – a mobilalkalmazások speciális szakterületet jelentenek, így még azok a vállalatok is, melyek a weboldaluk házon belüli fejlesztését választják, profitálhatnak az applikáció fejlesztéséhez tartozó feladatok kiszervezéséből

– a mobilalkalmazások speciális szakterületet jelentenek, így még azok a vállalatok is, melyek a weboldaluk házon belüli fejlesztését választják, profitálhatnak az applikáció fejlesztéséhez tartozó feladatok kiszervezéséből IT Hardver gondozás – hacsak nem üzemeltet több száz eszközt egy vállalat, nem költséghatékony számára saját hardveres munkatársat foglalkoztatni

Az első számú közép-kelet-európai menedzselt hosting szolgáltató, a vshosting~ újonnan kínálja szolgáltatásait a magyar vállalkozásoknak. A vshosting~ az elmúlt bő másfél évtizedben szerzett tapasztalatával több tízezer európai webáruház szakértői szintű kiszolgálását biztosítja, többek között a hazánkban is jól ismert GymBeam, a Pilulka, és a Notino. Azzal, hogy technológiai partnerként a vshosting~ cégét választják, a vállalkozások nemcsak lefaraghatják az informatikai költségeik 70%-át, de egy olyan, magas szinten működő ügyfélszolgálattal dolgozhatnak együtt, amely páratlan az iparágban.

A vshosting~-ról

A vshosting~ a legnagyobb menedzselt hosting szolgáltató Közép- és Kelet-Európában. A közel két évtizedes szakmai tapasztalatnak és a nagy tudású szakemberekből álló IT csapatnak köszönhetően több tízezer webáruház és számos informatikai vállalat bízza a cégre a tárhelyszolgáltatását – ilyenek például a GymBeam, a Pilulka, a Shoptet vagy a Notino. További információk elérhetőek a vshosting.hu oldalán.