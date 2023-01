Javultak a vevők alkupozíciói az ingatlanpiacon a közvetítők szerint

A kereslet csökkenése miatt az előző évekhez képest nagyobb mértékben alkudhatnak a vevők az ingatlanpiacon – olvasható az ingatlanközvetítők MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményeiben.

A Balla Ingatlan arról számolt be, hogy az ingatlanforgalom szeptember óta egyre jobban lassul, kevesebb a vásárló. Az árakban ugyanakkor jelentős visszaesés egyelőre nem látszik, mert még hónapokig tarthat, mire az eladók többsége rájön, hogy nem talál vevőt a korábbi árakon. Alkudozni a felújítási költségek emelkedése miatt főképp felújítandó ingatlanokra lehet. Az ügyfelek kivárnak, hiszen a visszaeső kereslet miatt nagyobb esélyük van arra, hogy az elképzelésükhöz jobban illeszkedő ajánlatot találjanak. A helyzet főképp a befektetőknek kedvez, főképp azok vásárolnak most, akiknek nincs szükségük hitelre a vételár kifizetéséhez – írták.

Az ingatlan.com szintén azt írta, hogy az eladók kénytelenek igazodni az alacsonyabb forgalomhoz, ha üzletet akarnak kötni. A kereslet nem csak a kínálat bővülésétől marad el, egy ideje csökken is, a vevők ezért egyre könnyebben alkudhatnak. A drágulás már nyáron megtorpant, és a januári adatok szerint a nagyvárosok kínálatában az árak visszaesése látszik – tették hozzá.

Az OTP Ingatlanpont szerint az energiaárak emelkedése miatt a korszerű lakások és házak lesznek kelendőbbek. Az év végi adatokból egyértelműen kiderül, hogy az olcsón fenntartható ingatlanok népszerűbbek, és a kínálatban egyre nagyobb azok aránya, amelyek jó energiahatékonysági tanúsítvánnyal rendelkeznek. Feltételezésük szerint a korszerűsítési beruházások emiatt még akkor is felértékelődnek, ha közben esetleg enyhülnek a rezsiköltségek miatti aggodalmak.(MTI)