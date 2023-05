Javított idei német és európai autópiaci előrejelzésén a VDA

A kedvezőbb üzleti kondíciók és az ellátási láncok fennakadásainak enyhülése alapján javított idei német és európai autópiaci előrejelzésén a német autóipari ágazat szakmai képviseleti szervezete, a VDA.



A VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) kalkulációi szerint az első negyedévben a globális személygépkocsi-piacon folytatódott a forgalom helyreállása a járványvédelmi zárlatok miatti visszaesésből. A járműipari beszállítói láncok működése zökkenőmentesebbé vált és az iparág szokatlanul magas megrendelésállománya is csökkenésnek indult.

A VDA a kedvezőbb üzleti kondíciók tükrében Németországban a forgalom 4 százalékos növekedésére számít az idén 2,8 millió személygépkocsi értékesítésével, szemben a korábbi prognózisban jelzett 2 százalékos növekedéssel és 2,7 milliós értékesítéssel. Az idei várható értékesítési volumen azonban még feljavítva is 28 százalékkal marad el a járvány által nem érintett utolsó év, a 2019-es 3,6 milliós forgalmától.

Európában, az EU, az EFTA és az Egyesült Királyság piacain együttesen 12,0 millió új gépjármű értékesítésére számít a VDA az idén, 7 százalékos növekedéssel. Az előző becslés 11,8 millió autó volt 5 százalékos növekedéssel. Az európai értékesítések az idén 24 százalékkal maradnak el a 2019-es 15,8 milliótól.

Hildegard Müller, a VDA elnöke a prognózist kommentálva rámutatott, hogy a németországi és európai személygépkocsi-piac a vártnál valamivel jobban alakul, ami természetesen jó hír, de az összkép már nem ennyire rózsás, a forgalom ugyanis még jóval elmarad a válság előttitől. A helyzet is csak viszonylag lassan javul, mivel a magas energia- és nyersanyagárak visszafogják a fellendülést. „Az energiaköltségeknek csökkennie kell, a villamosenergia-adó európai minimumra csökkentése már régóta esedékes” – mondta.

A többi nagy személygépkocsi-piacon, Kínában és az Egyesült Államokban az első negyedév megerősítette a VDA becslését: Az Egyesült Államok könnyűgépjármű-piaca várhatóan 4 százalékkal 14,3 millió könnyűgépjárműre nő 2023-ban. Kínában viszont az előző évi viszonylag magas bázis miatt ennél kisebb lesz a növekedés, 3 százalékos, autót pedig 23,9 milliót értékesítenek majd.

A globális autópiacon a VDA a korábbi 74,6 milliós becslése helyett 74,9 millió autó értékesítésére számít az idén 4 százalékos növekedéssel.(MTI)