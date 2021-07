Jatt is van a boltban

Újra felszökött a munkaerőkeresési láz a boltos világban. A kisboltok körében is dübörögnek az álláshelyeket kínáló hirdetések, mint a járvány előtt. A pékárusok feltűnően jól kereshetnek. A szexshop nincs az élbolyban.

Hát igen, jattot kínáló boltos hirdetéseket is találtunk. Nem derül ki persze, hogy ki adja a jattot, a vásárló (nem divat már annyira még a benzinkútnál sem), vagy a főnök.

A friss statisztika szerint 2021 áprilisában 146 ezer eladó, pénztáros, árufeltöltő, raktáros dolgozott a boltokban (a legalább öt fős vállalkozások körében). Márciusban is ennyi volt a kimutatott létszám, miközben március 8-tól április 7-ig az iparcikkes boltok bezárásra kényszerültek (igaz, előbb csak két héttel indult a boltzár, de kétszer is meg kellett toldani a súlyos járvány miatt, így a bizonytalanság teljes volt, tehát mindig újra kellett gondolni a létszámügyeket is.). Egy évvel korábban tízezerrel kisebb volt a létszám, de akkor is boltzár volt. A járvány előtti 2019 áprilisában viszont nagyobb, 151 ezer volt a fizikai munkát végzők száma. Igaz az is ugyanakkor, hogy csökkent közben a boltszám az azóta eltelt időszakban.

A legtöbb eladót Budapesten keresik

A legnagyobb láncok álláshirdetéseit már megnéztük, most a kisebbek következnek.

A kisebb boltok álláshirdetéseit böngészve szembetűnő, hogy a legtöbb eladót, pénztárost, árufeltöltőt a fővárosban keresik. Ez korábban is így volt, azzal, hogy a nyugati országrészben sem volt könnyű eladót találni.

Jól tükrözi a járványhelyzet munkaerőpiacát az a hirdetés, melyben azért felkérik az álláskeresőt, hogy kizárólag csak akkor jelentkezzen, ha hosszú távú együttműködésben gondolkozik és nem egy átmeneti megoldást keres addig, amíg újra el tud helyezkedni a saját szakmájában (nevén nevezve, például vendéglátás).

Találtunk olyan álláshirdetést is, ahol feltétel volt az “erkölcsös előélet”, ennek megfelelően a tiszta erkölcsi bizonyítvány. Bizonyára korábban már megégette magát a boltos.

Érdekes lehet annak a debreceni élelmiszerboltnak az ügyködése, ahol szinte minden elképzelhető pozícióra felvételt hirdettek: hús és hentesárú eladó, csemegeárú eladó, árufeltöltő (csak fiú/férfi), pénztáros, konyhai kisegítő. Nyilván nagyobb áruházról lehet szó (bejegyzésünkben most nem nevezzük meg a hirdetőket, hiszen a jelenség a fontos). Bizonyára égető a munkaerőhiány áruházukban (a munkakörökből ítélve nagyobb egység lehet).

Verseny is van a munkaerőpiacon, ezért is szembetűnő, hogy Székesfehérváron két benzinkút közül az egyik 195, a másik 265 ezer forintot kínál az álláshirdetésében. Feltehetően a valóságban végül azért kisebb lehet a végső különbség.

A friss statisztika szerint 2021 áprilisában a boltokban a fizikai dolgozók havi bruttó átlagkeresete 283 ezer volt (teljes munkaidő után). Ebben a mutatóban a legnagyobb láncok is benne vannak. Hát most ehhez is lehet méricskélni a jellemzőnek talált kisboltos kereseti lehetőségeket.

A legfontosabb, hogy a munkaerő keresésben a kisboltoknak is csipkedniük kell magukat, ha eladót keresnek, de azért jókorák a különbségek. És a túlnyomó többség nem árulja el a hirdetésben, mennyi is az annyi, csak annyit mond, versenyképes javadalmazást kínál. De hát vannak kivételek is:

eladó szexshop Budapest 250 ezer forint (nettó) eladó Pékárubolt Budapest 285 ezer forint eladó dohánybolt Budapest 1.200 forint/óra nettó + jatt eladó élelmiszerbolt Budapest 1.200 forint/óra +jatt eladó vas-műszaki bolt Nyíregyháza 250 ezer forint nettó eladó, árufeltöltő élelmiszerbolt Törökbálint 280 ezer forint hentes Csömör 80 ezer forint heti nettó eladó pénztáros pékáru bolt Budapest 17 ezer forint/nap eladó pékség Budapest 350 ezer forint eladó benzinkút Szigetszentmiklós 250 ezer forint eladó élelmiszerbolt Budapest 360 ezer forint eladó autóalkatrész Veszprém 230 ezer forint eladó ruházati bolt Balatonlelle 1.000 forint/óra eladó élelmiszerbolt Debrecen 220 ezer forint eladó használt műszaki cikk Budapest 225 ezer forint eladó élelmiszerbolt Gyál 240 ezer forint eladó állateledel bolt Érd 229 ezer forint eladó pékáru Debrecen 190 ezer forint Forrás: álláshirdetések, jelölés nélkül: bruttó kereset

(blokkk.com)

