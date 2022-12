Januártól a radiocafén a Millásreggeli

A novemberi sikeres indulást követően folyamatosan új produkciókkal bővül a radiocafé kíná-lata. Ezek között vannak olyanok, melyek már a rádió elődjénél is hallhatók voltak, de több most induló, elsősorban a rádió kulturális és zenei kínálatát színesítő műsor is adásba kerül. A Millásreggeli is a 98.0 frekvenciára költözik, minden hétköznap reggel a radiocafén lesz hallható.

Kultikus műsorral erősít a radiocafé, mégpedig egy olyan produkcióval, amely már elődjénél is hallható volt, annak megszűnésével pedig más csatornán élt tovább és teljesedett ki. 2023 januárjától ugyanis a Millásreggeli és műsorvezetői, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovits András „hazatérnek” és újra a radiocafén hallható majd a gazdasági muppet show. Mindez a megszokott időben: hétköznaponként 06:00 és 10:00 óra között.

A Millásreggeli stábja nagy várakozásokkal tekint az új együttműködés elé. Úgy vélik, a radiocafé sikereihez és megerősödéséhez legalább annyit hozzá tudnak majd tenni, mint jelenlegi rádiócsatornájuk eredményeihez. Az új csatorna vezetésével jelenleg is zajló egyeztetések, ötletelések egyértelműen ebbe az irányba mutatnak. A Millásreggeli csapata biztos abban, hogy a műsor és a hozzá kapcsolódó produkciók a legjobb helyre kerülnek a csatornaváltással.

Szőke Tibor, a radiocafé ügyvezetője elmondta: „a Millásreggeli „hazatérése” amellett, hogy a gazdasági témák megjelenésével szélesíti kínálatunkat, azt is jelenti, hogy komolyan vesszük elődünk szellemiségét. A Millásreggeli jelentős rajongótábora erősíti a radiocafét és hozzájárul, hogy Budapest vezető rádiói közé kerüljünk 2023- ban. Mivel a radiocafé nem „egysávos” rádió, koncepciónk és törekvéseink lényege, hogy egész nap releváns és érdekes tartalmat kínáljunk. Ezért hamarosan további kulturális és zenei műsorokat indítunk. Az eddigi reggeli műsor, a Süssfelnap súlyponti interjúi, beszélgetései várhatóan új, önálló produkcióként kapnak helyet. Ezen kívül lesznek új zenei, filmes és filmzenei műsoraink, valamint gyermekeknek, illetve sosem felnővő felnőtteknek szóló programok is.”

A radiocafé indulása óta eltelt valamivel több mint egy hónapban bebizonyosodott, hogy Budapest pezsgő kulturális és szellemi életében van helye egy széles értelemben vett kulturális tematikájú rádiónak. Ebben a tágabb értelmezésben természetes, hogy nincsenek merev határok, a kultúra sokkal inkább megközelítést, szemléletet jelent, mint egy-egy szűkebb területet.