Januárban minden hétvégén lesz oltási akciónap – közölte a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken a miniszterelnök.

Orbán Viktor jelezte: csütörtökön, pénteken és szombaton lehet időpontfoglalás nélkül felvenni az oltást a kórházi oltópontokon és a járásközponti szakrendelőkben. Csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, szombaton pedig 10 és 18 óra között van erre lehetőség, továbbá a háziorvosok is fognak tartani valamelyik hétvégi napon, a szokásos rendelésen túl oltást – tette hozzá.

A kormányfő hangsúlyozta: az állam, a közigazgatás, az egészségügyi rendszer készen áll arra, hogy mindenkit beoltsanak; kétmilliónál több Pfizer- és 700 ezer Moderna-vakcina áll rendelkezésre.

Kifejtette: az új variáns, az omikron minden orvosszakértő szerint gyengébb, mint az előző, a delta, de ez nem jelenti azt, hogy nem kellene védekeznünk. Hozzátette: “van a kezünkben egy aduász”, amely mindkét variáns ellen jó, az oltás.

A miniszterelnök mindenkit arra biztatott, hogy vegye fel az oltást, “ha kettőt vett föl, vegye föl a harmadikat”, a szülők pedig fontolják meg a gyermekek beoltatását.



Megjegyezte: a karantén hossza tíz napról hétre csökken, negatív teszttel pedig öt nap után elhagyható.Kitért arra is, hogy február 15. után már csak oltás alapján jár a védettségi igazolvány, a védettségi igazolványból tehát oltási igazolvány lesz.Kiemelte: a szakemberek azt javasolták a kormánynak, hogy támogassa a negyedik oltás felvételét, ezt a háziorvosával folytatott konzultáció után bárki megteheti.Orbán Viktor mindenkit a vakcina felvételére biztatva arról beszélt, hogy már a harmadik oltás nagyon erősen növeli a védettséget, utána pedig négy hónappal lehet, hat hónappal pedig javasolt a negyedik dózis beadatása.Megemlítette: a tavalyi “már majdnem olyan karácsony volt, amilyet elképzel az ember”, hiszen itt volt ugyan a vírus árnyéka, de már összejöhettek a családok. Hozzátette: még nem érezhetjük úgy, hogy túl vagyunk a járványon.A kormányfő kijelentette: fantasztikusak a hazai kórházi, különösen a humánkapacitások, hozzátéve, hogy a legfrissebb jelentés szerint koronavírus-fertőzés miatt 243-an vannak invazív lélegeztetőgépen, 2611-en kórházban.Az utóbbi adattal kapcsolatban megemlítette, hogy “volt már ez a szám tízezer fölött is”, ráadásul szükség esetén annál is jóval több kórházi ágy áll rendelkezésre.A miniszterelnök arról is beszélt, hogy olyan infláció van jelenleg egész Európában, amely eltéríti a gazdaságot a normális működéstől, és jó volna ugyan az inflációt megállítani az országhatárokon, de ez nem lehetséges, ezért az infláció negatív hatásainak tompítását kell célul kitűzni. Két irányba kell védekezni: az egyik a bérek, nyugdíjak emelése, a másik, hogy ahol lehetséges, megfogják az árak emelkedését – közölte.Emlékeztetett: a kormány bevezette a rezsicsökkentést, megállította az üzemanyagárak emelkedését és kamatstopot léptetett életbe. Mivel nőnek az élelmiszerárak, előírják, hogy október 15-ei szinten kell rögzíteni alapvető élelmiszerek árát, és ezekből az árukból mindig kell lenni a polcon, ezt ellenőrizni is fogják – közölte. Hozzátette: remélhetőleg mire a kitűzött 90 napos időszak letelik, addigra az európai infláció szintje is lejjebb megy.Orbán Viktor azt mondta: nem tudni, Brüsszel mit fog tenni, “mert ott nem a józan ész az uralkodó irányzat, hanem sokkal inkább a piaci dogmák”, amelyek érvényességét ő sok tekintetben elfogadja, de a kizárólagosságukat nem. A kormánynak nemcsak piaci szempontokat kell képviselni, hanem nemzeti, össznépi, társadalmi szempontokat is, “nekünk a családok biztonsága az első” – jelentette ki. Hozzáfűzte: “nekünk a családokat kell védeni, és nem tárhatjuk szét a kezünket, ha valami rossz dolog zajlik a piacon, mondván, hogy hát ilyen a piacgazdaság”, hanem meg kell próbálni beavatkozni.Közölte: Brüsszelben nem így gondolják, és felkészült arra, hogy meg kell védeni ezt az intézkedést.Emlékeztetett: az alapvető élelmiszerek áfáját már levitték öt százalékra, azonban ezt a baloldal nem szavazta meg.Úgy vélte, “Brüsszelben abban hisznek, hogy a legtöbb ész ott van”, azt gondolják, Brüsszel “egy birodalmi központ, Európa politikai fővárosa”, a legtöbb tudás ott gyűlik össze, tehát azt hiszik, meg is mondhatják, hogy hol kinek mit kellene csinálnia. Azonban “a mi fölfogásunk nem ilyen” – fűzte hozzá.Azt mondta: lesznek támadások a családokat védő intézkedések miatt Brüsszelből, de ezeket ki tudják védeni, mert vannak európai jogszabályok, “amelyek a mi jogainkat is garantálják”, és az elmúlt időszakban, “tíz-egynéhány évben a magyarok bebizonyították, hogy nem vagyunk gyávák, nem száll inunkba a bátorságunk, kiállunk a gátra és megvédjük a saját érdekeinket; itt is ez lesz majd”.Hangsúlyozta: Magyarország szabad ország, ahol a felnőttek maguk választhatják meg életformájukat, ám el kell ismerni a szülők azon jogát, hogy ők mondják meg, hogyan akarják nevelni gyermeküket, például olyan érzékeny kérdésben, mint a szexualitás.Németország civilizált állam, mégis ott bukott le nemrég egy több száz fős pedofil hálózat – említette meg Orbán Viktor, hozzátéve, hogy az ilyen kérdéseket a magyar törvények jól kezelik.(MTI)