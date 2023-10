Izraeli-palesztin – Sunak: a brit hírszerzés szerint valószínűleg Gázából indított rakéta csapódott az al-Ahli kórházba

Rishi Sunak brit miniszterelnök szerint a brit hírszerzési és fegyverszakértői vizsgálatok azt valószínűsítik, hogy Gázából Izrael felé indított rakéta csapódott az övezetben működő al-Ahli kórházba.

A Gázát uraló Hamász iszlamista terrorcsoport hatóságai szerint a múlt keddi robbanás 471 ember halálát okozta a kórházban.

A Hamász – amelynek Izrael ellen október 7-én elkövetett terrortámadásában 1400-an meghaltak és több ezren megsebesültek – számos arab országhoz hasonlóan Izraelt tette felelőssé a kórházat ért támadásért, az izraeli kormány szerint ugyanakkor a Gázai övezetben működő másik terrorcsoport, az Iszlám Dzsihád rakétája találta el a kórházat.

Rishi Sunak, aki hétfő este a londoni alsóház képviselőit tájékoztatta a térségben tett múlt heti látogatásáról, kijelentette: brit hírszerzési és fegyverszakértők mélyreható ismeretanyaga és a támadás ügyében elvégzett vizsgálataik alapján a brit kormány úgy ítéli meg, hogy a robbanást valószínűleg egy olyan rakéta – vagy annak egy része – okozta, amelyet Gázából indítottak Izrael felé.

A brit miniszterelnök nem tért ki arra, hogy London pontosan kit tart felelősnek az al-Ahli kórházat ért rakétabecsapódásért. Úgy fogalmazott azonban, hogy az ügyről szóló „félrevezető jelentések” negatív hatást gyakoroltak a térségben – beleértve a létfontosságú amerikai diplomáciai erőfeszítéseket -, és Nagy-Britanniában is feszültségeket szítottak.

Sunak nem részletezte, hogy milyen félreinformáló beszámolókra gondolt.

Az elmúlt napokban azonban heves nemzetközi vita robbant ki, miután egyes értelmezések szerint a BBC brit közszolgálati médiatársaság egyik tudósítója, Jon Donnison Izrael felelősségére utalt a gázai kórháznál történt rakétarobbanásról szóló első riportjában.

Az izraeli kormány minapi nyilatkozatában a régi idők antiszemita vérvádjaihoz hasonlította a BBC tudósítását. Jonathan Munro, a BBC News vezérigazgató-helyettese azonban cáfolta, hogy a tudósító bármelyik felet felelősnek nevezte volna híradásában.

Munro ugyanakkor elismerte, hogy „hiba történt” a tudósítás nyelvezetének megválasztásában, mivel a beszámolót „találgatásként” is lehetett értelmezni.

Jon Donnison a gázai kórháznál történt rakétabecsapódás után közvetlenül elhangzott helyszíni tudósításában úgy fogalmazott: nehéz lenne belátni, hogy izraeli légitámadáson kívül mi más okozhatta volna a robbanást, tekintettel a detonáció erejére.

Az al-Ahli kórháznál történt robbanás után törölték Joe Biden amerikai elnök, valamint az egyiptomi és a palesztin vezetők Ammanban tervezett csúcstalálkozóját.

Rishi Sunak a londoni alsóházban tartott hétfő esti beszámolójában úgy fogalmazott: le kell vonni a történtek tanulságait, és a továbbiakban el kell kerülni „az elsietett ítélkezést”.

A brit miniszterelnök a jövőről szólva kijelentette: nincs olyan forgatókönyv, amelyben a Hamász fenntarthatja ellenőrzését a Gázai övezet vagy a palesztin területek bármely más része felett.

Sunak szerint a Hamász október 7-i támadását a gyűlölet mellett az a félelem is vezérelte, hogy a Közel-Keleten új egyensúlyi helyzet alakulhat ki, amelyben túl lehet lépni a régi megosztottságokon és reménykedni lehet egy jobb, biztonságosabb jövőben.(MTI)