Izraelben zárt terekben ismét kötelező a maszkviselés

Izraelben a kormány döntése alapján péntek déltől zárt terekben ismét kötelező a maszkviselés a koronavírus-járvány miatt – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet pénteken.

Csütörtökön kétszázhuszonhétre emelkedett az újonnan fertőzöttek száma, akiket 41 331 tesztből azonosítottak, ami 0,6 százalékos arányt jelent. Korábban már három egymást követő napon meghaladta a százat a friss vírushordozók száma, noha a korábbi hetekben, június elején többször csak napi 4 új esetet találtak.

Az új fertőzöttek rendkívül gyors növekedése miatt az eredetileg tervezett vasárnap helyett már péntek déltől ismét kötelezővé tették a zárthelyi maszkviselést.

Az egészségügyi minisztérium a maszkok hordását ajánlja a sok résztvevős rendezvényeken a nyílt levegőn is, valamint azt, hogy a be nem oltottak maradjanak távol az ilyen eseményektől, de ez egyelőre nem kötelező, így ezt a pénteki tel-avivi büszkeségmeneten is a résztvevők egyéni belátására bízzák.



A fertőzöttek számának drasztikus megugrása ellenére egyelőre szinte nincs változás a kórházi ellátásra szorulók számában, mindössze 48 embert ápolnak fekvőbeteg-ellátáson, 26-an súlyos állapotban vannak, és 16-an vannak lélegeztetőgépen.A további napokban dől el, hogy a magas fokú oltottság ellenére megugrik-e a kórházakat leterhelő, súlyos esetek száma.Izraelben a különösen veszélyeztetett idősebb korosztályok a világon egyedülállóan magas arányban vettek részt az oltási kampányban. A 90 évnél idősebbek 99,6 százalékát egyszer, 95,2 százalékát már kétszer, a 80 és 90 év közöttiek 96,3 százalékát egyszer, 93,3 százalékát kétszer, a 70 és 80 év köztiek 98,7 százalékát egyszer, 95,7 százalékát kétszer, s a 60 és 70 közöttiek 90,6 százalékát egyszer, 86,7 százalékát már kétszer beoltották a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával, s még a 20 és 30 év közöttiek 78 százaléka is kapott legalább egyszer – 71,8 százaléka kétszer is – az oltásból.Viszont mintegy 3,5 millió izraeli még nem védett, legnagyobb részük gyermek. Az egészségügyi minisztérium kampányt kezdett a 12-15 évesek oltásáért, ugyanis számukra rendelkezésre áll a vakcina, és tömeges oltásuk jelentősen javítaná az átoltottságot a másfélszer fertőzőbb indiai – delta – vírusváltozattal szemben.Nachman As professzor, a koronavírus-járvány ügyeivel megbízott kormánybiztos pénteken bejelentette, hogy már szétterjedt a vírus az új járványhullám két kiinduló városából, Binjaminából és Modiinből, s számos más településen is találtak fertőzötteket.Izraelben a pandémia megjelenése óta 840 552 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6429-en haltak meg.(MTI)