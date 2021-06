Izer Norbert: a jövő évi adótörvény több kedvező szabálya már most is alkalmazható

A jövő évi adótörvény több kedvező szabálya már alkalmazható, június 10-től ugyanis többféle jövedelem vált adómentessé, és megnőtt az egyetemet támogató cégek adókedvezménye is. Az energiaellátók már az idei évre alkalmazhatják a kedvező veszteség elszámolási szabályokat, és már az idén fehéredhet a kriptopiac is – tájékoztatta Izer Norbert az MTI-t.

A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára emlékeztetett, hogy az Országgyűlés kedden megszavazta a jövő évi adóváltozásokról szóló törvényjavaslatot, és már a jogszabály kihirdetése is megtörtént. Bár az elnevezés mást sugall, de a 2022-es adótörvény számos kedvező rendelkezése már csütörtökön hatályba lépett – jelentette ki az államtitkár.

Kibővült és még kedvezőbb lett a kutatás-fejlesztés már több mint tizenöt éves támogatási rendszere – hangsúlyozta Izer Norbert. Az egyetemeket támogató cégek háromszoros adóalap-kedvezménye révén a jövő versenyképes munkaerejébe fektető cégek a juttatás összegét a költségként elszámolás mellett még háromszor érvényesíthetik csökkentő tételként is.

A kormány adópolitikai eszközzel is segíti azt, hogy a magyar felsőoktatás világszinten is kiemelkedő szaktudást biztosítson, és a lehető legmagasabb színvonalú oktatást nyújtsa. Az adókedvezmény a közvetlen előnye mellett közvetve is előnyös a vállalkozói szférának. Az egyetem elvégzését követően ugyanis magasan képzett és naprakész szaktudással rendelkező fiatalok kerülnek majd ki a munkaerőpiacra – részletezte az államtitkár.



Már idén alkalmazhatóak a kriptodevizákra vonatkozó kedvező szabályok – húzta alá Izer Norbert. Az adó mértéke a felére, 15 százalékra csökken, így tisztul a hazai kriptopiac és tovább fehéredik a gazdaság, ami számottevő bevételt hozhat a költségvetésnek – jegyezte meg.Az energiaellátók már idén csökkenthetik fizetendő adójukat a 2020-as adóév veszteségének felhasználásával – emelte ki az államtitkár. A kedvező veszteség-elszámolási szabályok nemcsak a gazdaság újraindítását segíthetik, hanem a kedvező energiaárak fenntartását is biztosíthatják.Bővültek az adómentes jövedelmek is – szögezte le Izer Norbert. A foglalkoztatással összefüggő támogatások (mint a súlyosan hátrányos helyzetűek munkavállalását ösztönző és a mobilitást segítő kedvezmények) a kifizetés időpontjától függetlenül adómentesek, éppúgy, mint a koronavírus-járvány miatt árván maradt gyermekeket támogató, Regőczi István alapítvány által adott bármely juttatás, vagy a Kék Bolygó klímavédelmi alapítványtól származó bevétel – sorolta.Az Európai Unió kötelező szabálya miatt a háztartási energiatermelőknek át kell állni a bruttó elszámolásra, vagyis az összes megtermelt energiát külön kell elszámolni – idézte fel az államtitkár, hozzátéve, hogy a kormány ezért a kismértékű (legfeljebb 12000 kWh évente) áramértékesítést nemcsak az adófizetés alól mentesítette, hanem minden bürokratikus tehertől is.(MTI)