Itt vannak 2023 legdinamikusabban növekvő vállalatai

Megjelent a Deloitte CE Technology Fast 50 idei listája, mely a közép-európai régió leggyorsabban fejlődő technológiai vállalkozásait mutatja be. A térség 16 országából, köztük Magyarországról is idén összesen több mint 400 vállalat pályázott az immár 24. éve futó programban.

Fast 50 rangsor

Bár az elmúlt két évhez képest csökkent a növekedési ráta mértéke, az idei Fast 50 cégek által elért 1502%-os átlagos növekedési ütem még így is jóval megelőzi a 2020-as kiadásban mért 1460%-os értéket. A növekedési ráta a vállalatok által 2019 és 2022 között elért bevételein alapul, és egy olyan időszakot ölel át, amelyet egy globális világjárvány és jelentős geopolitikai feszültségek jellemeztek.

A Technology Fast 50 rangsor széles körben ismert, mint a közép-európai innováció és technológiai kiválóság egyik legfontosabb és leghitelesebb mércéje. Ahogy dr. Kóka Gábor, a Deloitte Private közép-európai régiójának vezető partnere és a Deloitte Fast 50 program magyarországi vezetője mondja: „A rangsoron szereplő cégek energikus, fiatalos vállalkozások, melyek kiváló cégvezetésről, értékesítési tehetségről, vállalkozói szellemről és folyamatos sikerre való törekvésről tesznek bizonyságot nap mint nap. A jelenlegi, kihívásokkal teli gazdasági környezetben megnyugtató látni ezt a fajta elkötelezettséget és kiemelkedő teljesítményt, és külön öröm számunkra, hogy ezeket a dinamikus vállalkozásokat sokkal szélesebb közönségnek is bemutathatjuk.”

„Companies to Watch” – feltörekvő fiatalok

A Companies to Watch kategória azoknak a vállalkozásoknak az eredményeit ismeri el, amelyek még túl fiatalok a Fast 50 kategóriában való szerepléshez, azonban már most gyorsan növekednek. Magyarországról két cég került fel a Companies to Watch listára: a Digital Thinkers 6. helyen végzett, míg a Pepita Group a 16. helyezést érte el.

A Digital Thinkers egy digitális termékinnovációs stúdió, amely magyar gyökerekből nőtte ki magát. Fő céljuk, hogy segítségükkel a vállalatok több bevételre tehessenek szert azáltal, hogy az ügyfeleik igényeinek megfelelő kiváló digitális termékeket hoznak létre. A Digital Thinkers segíti a folyamatot az első ötlettől kezdve a fejlesztésen át a rendszerek üzemeltetéséig.

A velük való együttműködések során az ügyfelek úgy érezhetik, mintha a DT a saját belső csapatuk részét képezné, miközben a Digital Thinkers a külső partner objektivitását is garantálja.

A Pepita.hu, mint magyar alapítású marketplace célul tűzte ki a határokon átívelő értékesítést.

A vállalat célja, hogy partnereinek a nemzetközi piacokra való belépést megkönnyítse, és a vásárlóknak széleskörű és exkluzív termékkínálatot biztosítson. Az elmúlt években megtett stratégiai lépések eredményeként a Pepita mára már hat európai országban képes kiszolgálni ügyfeleit (pepita.com), ezzel elindulva azon az úton, hogy meghatározó szereplővé váljon az európai online kereskedelemben.





Impact Stars

A 2020-ban bevezetett Impact Stars kategóriában olyan cégek kerülnek elismerésre, akik a kiváló termék- vagy szolgáltatáskínálat mellett pozitív hatást gyakorolnak a társadalomra, az üzleti életre, az innovációra, a környezetre vagy a sokszínűségre. Az idei magyar díjazott vállalatok a DokiApp, a Parkl Digital Technologies és a SnapSoft.

A DokiApp egy jelenleg 12 telemedicina funkciót tartalmazó digitális egészségügyi platform, amit elsősorban vállalati felhasználásra értékesítenek, tehát a munkavállalók férnek hozzá ingyenes juttatásként az online szolgáltatásokhoz, mint azonnali orvosi vagy gyermekorvosi videóhívás, online terápia pszichológussal, dietetikussal, gyógyszerésszel, illetve interaktív és preventív funkciók. A partnercégeknél a magas kihasználtság miatt a program jelentős hatással van a hiányzás csökkentésére, az egészségtudatosságra és a produktivitásra.

A Parkl Digital Technologies mobilitási szolgáltatóként, elsődlegesen irodaházak számára nyújt egy rendszerben digitális parkolási szolgáltatást és elektromos autó töltő üzemeltetést. A Parkl bevezetése támogatja a hatékony ingatlan üzemeltetést, növeli a bérlői elégedettséget, valamint hozzájárul az ESG célok eléréséhez is. Az üzleti megoldásaikon felül továbbá, a Parkl mobil applikációban zárt téri és utcai parkolást, valamint elektromobilitási szolgáltatást kínál a modern városi autósoknak is.

A SnapSoft, mint AWS Advanced Tier partner segít ügyfeleinek a modern technológia adta lehetőségek kiaknázásában. Sok éves tapasztalattal, mély szakmai tudással és egyedi, kollaboratív munkamódszerével világszinten is kiemelkedő felhő-alapú megoldásokat épít, skáláz és optimalizál Európában és Amerikában.

CE Tech Rocketship!

A Deloitte Central Europe és a Google Cloud már harmadik éve tartó partnerségének részeként idén is átadták a CE Tech Rocketship! különdíjat annak a vállalatnak, amely a legtöbbet tette a minőségi és skálázható megoldások fejlesztéséért.

Idén a Deloitte és a Google Cloud közös zsűrije az Open Loyalty lengyel szoftvercéget díjazta, amely személyre szabott hűség- és gamifikációs megoldások fejlesztésével foglalkozik.

