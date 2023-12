Itt a lista, hogy mitől lesz családbarát egy munkahely

A minőségi munkaerő megszerzése és megtartása érdekében a munkáltatóknak manapság tudni kell reagálni a dinamikusan változó munkaerőpiaci trendekre. Az alapértékek megtartása mellett a rugalmasság kulcsszerepet tölt be a munkavállalói elégedettség tekintetében. A Procter&Gamble idén megkapta a családbarát Munkahely védjegyet a Családbarát Magyarország Központtól, és a vállalat példája jól mutatja, hogyan lehet sikerre vinni ezt a gyakorlatban. Családbarát megoldások és a vállalati kultúra sokszínűsége együttesen járul hozzá a munkáltatói márka fejlődéséhez.

A családbarát kifejezés gyakran megjelenik a munkáltatói értékek vagy a munkavállalók preferenciái között. „A családbarátság az az irányultság egy szervezet működésében, mellyel az adott szervezet (munkahely vagy szolgáltató hely) a családot a maga számára is értéknek tekinti és a családok szempontjait működése során érvényesíti. Az adott szervezet tényleges intézkedésekkel szolgálja a munkavállalói és az ügyfelei, mint családban élő személyek érdekeit, elősegítve ezzel a munka és a magánélet közötti harmónia megteremtését.” – írja a Családbarát Magyarország Központ.

Ezzel a szemlélettel szerencsére egyre több munkáltató kíván azonosulni, hiszen amennyiben a munkavállaló úgy érzi, ki tudja alakítani a számára vágyott egyensúlyt, az pozitívan hat az elvégzett munka minőségére és a mentális egészségre is. Az olyan intézkedésekkel, mint a rész- vagy rugalmas munkaidő biztosítása, a távmunka lehetősége (arra alkalmas munkakörökben) vagy a kismamák munkába való visszatérésének támogatása, végső soron nem csak az alkalmazottak és a vállalatok, hanem a társadalom egésze is jól jár.

A 2023-as Családbarát Munkahely díj elnyerése a Procter&Gamble vállalat számára fontos visszacsatolást jelent arról, hogy jó úton haladnak. A családbarát munkahely megteremtésének feltételei jelentős arányban valósulnak meg, a részmunkaidős foglalkoztatás, távmunkavégzés, rugalmas és kötetlen munkaidő, otthonról történő munkavégzés, a munkavállaló kérése szerinti határozott idejű munkaviszony és műszakbeosztás, már állományban lévő munkavállaló kérésére részmunkaidős foglalkoztatás lehetősége mellett számos egyéb területen nyújt támogatást munkavállalóinak. A vállalat megváltozott munkaképességű munkaerőt is alkalmaz, amennyiben arra a munkakör módot és lehetőséget biztosít, iskolaszövetkezeti munkaviszonyra ad lehetőséget, kismama programot folytat, lehetőséget kínál munkavállalói kölcsön igénybevételére, valamint a jogszabályi előírásnál nagyobb mértékben támogatja a helyi utazást. Emellett a hazai gyakorlatban kiemelkedően hosszú, nyolc hetes apasági szabadsággal támogatják alkalmazottjaikat, hogy a család bővülésének örömteli pillanatait az édesapák is kellően megélhessék, és támogatni tudják párjukat a kezdeti nehézségek áthidalásában.

A vállalat filozófiájának 185 éves fennállása óta alapkövét képezi az esélyegyenlőség és a befogadás. Esetükben ezek nem pusztán hívószavak, hanem valós lépésekre sarkalló stratégiai szempontok.

„Felelős vállalatként minden nap teszünk azért, hogy kollégáink korra, nemre vagy bármilyen élethelyzetre való megkülönböztetés nélkül egyformán fontosnak és értékesnek érezzék magukat nálunk.” – mondja Krubl Yvette, a vállalat kommunikációs vezetője. Konkrét példaként említette, hogy a gyöngyösi gyár belső programjának kiterjesztéseként valamennyi irodában érzékenyítő napot szerveznek, ahol kiemelt figyelmet szentelnek a látássérült, hallássérült, kerekesszékes és egyéb fogyatékkal élő kollégák befogadására. Az alkalmazottaktól érkező visszajelzések nagy jelentőséggel bírnak, a belső felmérések eredményei alapján folyamatosan fejlesztenek programjaikon.

A változó világgazdasági környezet dinamikus változást teremtett a munkavállalói preferenciák terén is. Egy friss kutatás1 eredményei alapján elmondható, hogy a tavalyi sokkhatások (ukrán háború, energiaválság) a stabilitás iránti vágy alapvető szempont volt a munkavállalók körében 2022-ben. Mára azonban az emberek is jobban megtanultak alkalmazkodni a külső tényezők változásaihoz, és kevésbé félnek a munkahelyük elvesztésétől. Az idei évben felértékelődtek az olyan elvárások, mint az alapbér növekedése vagy a munka és magánélet egyensúlya. Kulcsszerepbe került a munkaerő megszerzéseés megtartása során a vezető személye illetve a közvetlen kollégákból álló csapat milyensége egyaránt.

A PwC 2023 Legvonzóbb Munkahely Díjakat összesen tíz iparági és egy összesített kategóriában ítélte oda a kutatásban részt vett válaszadók értékelése alapján. Az FMCG kategórián belül elért második helyezés megerősíti, hogy a Procter&Gamble nem csupán a toborzás, hanem a munkaerő megtartás és a szervezetfejlesztés területén is élen jár. A díjhoz kapcsolódó felmérés eredménye egyértelműen rámutat arra is, hogy mennyire más elvárásokkal rendelkezik egy frissen végzett munkavállaló, mint a már régebb óta alkalmazásban álló kollégái. Míg előbbiek számára a karrier-és továbbképzési lehetőségek a legfontosabbak közt szerepelnek (5. és 6. hely), utóbbi csoportban mindezek nem kerültek az első 10 hely egyikére sem.

Érdekes tény, hogy a munkaerő életkor szerinti megoszlását elemezve azt láthatjuk, a Procter&Gamble dolgozói állományban kiegyensúlyozottan képviselteti magát valamennyi korosztály.

„Immár több, mint harminc éves magyarországi jelenlétünk egyben azt is jelenti, hogy ezen idő alatt felnőtt már egy-két munkavállalói generáció. Büszkék vagyunk rá, hogy vállalatunk nem csupán a pályakezdőknek jelent vonzó alternatívát. A fiatalok közül szerencsére sokan hosszútávon képzelik el karrierjüket nálunk, ugyanakkor a már tapasztalt munkavállalók is szívesen csatlakoznak a Procter&Gamble családhoz. Sőt, olyan példát is ismerünk, aki a nyugdíjkorhatár elérése után is örömmel maradt velünk.” – teszi hozzá Krubl Yvette.

A frissen elnyert munkáltatói elismerések azonban nem homályosítják el a folyamatos fejlesztésre irányuló vállalati célokat, hogy a jövőben is sikeresen képviselhessék alapértékeiket és olyan munkahelyet teremtsenek, ahol minden dolgozó jól érzi magát.

