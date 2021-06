ITM helyettes államtitkár: felértékelődött a digitális fogyasztóvédelem szerepe

Az internetes és csomagküldő értékesítés felülmúlta az 1000 milliárd forintot tavaly a járvány hatására, ezzel párhuzamosan pedig felértékelődött a digitális fogyasztóvédelem szerepe – mondta Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára online sajtótájékoztatón csütörtökön.

Kiemelte: az ITM “nem kullog az események után”, az elmúlt 5 évben jelentős eredményeket ért el az online kereskedelem fogyasztóvédelmének területén. A 15 ezer forint és 500 ezer forint közötti bírságsávot 200 ezer forint és 2 millió forint közöttire növelték – idézte fel példaként. Azt is hozzátette, hogy az ismételt ellenőrzések eredményeként a korábbi 50 százalékos jogsértési arány az idén 15-20 százalékra csökkent.

A tárca továbbá létrehozott egy internetes adatbázist, ahol – a jogsertowebaruhazak.kormany.hu weboldalon – a fogyasztók előzetesen tájékozódhatnak az internetes áruházakról – emlékeztetett jelezve, hogy valamivel több mint 500 webáruház szerepel a feketelistán.

Keszthelyi Nikoletta elmondta azt is, hogy tavaly a járvány hatására megnőtt a visszaélések száma az online térben, ezért a szokásos 600-800 webáruház ellenőrzése mellett még 750 internetes boltot megvizsgáltak.



A termékbiztonsági ellenőrzések számát a 2017-es 22 ezerről több mint ezerszeresése, 27 millióra növelték t2020-ra – mutatott rá a helyettes államtitkár megjegyezve, hogy a kiugró növekedés a vámhatárokon történő helyszíni ellenőrzéseknek köszönhető.A vállalkozásoknak sokkal több információval kell ellátniuk a fogyasztókat az online felületeken, továbbá az adatainkkal való fizetést követően – úgynevezett ingyenes szolgáltatásoknál – is el lehet állni a “vásárlástól” 14 napon belül – emelte ki a jövő évtől életbe lépő újdonságok közül a szakpolitikus.Keszthelyi Nikoletta felhívta a figyelmet arra, hogy törekvéseiket hasznosan támogatta a 2016-ban indított projektjük a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálására, amelynek eredményeképpen mára már a szakhatóság a panasz benyújtásától a határozat meghozataláig teljes mértékben elektronikus úton folytatja munkáját.A vásárlók elektronikus úton a fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon nyújthatják be panaszaikat, ugyanitt e-kereskedelmi kisokost is találnak az online vásárlás során felmerülő jellemző problémákról – ismertette a helyettes államtitkár, aki ezen túl beszélt a november óta futó mozgóképes kampányukról és a fogyasztóvédelem Youtube csatornáján követhető podcast epizódjaikról is.Szijártó Zoltán, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 2016-2021 közötti fogyasztóvédelmi digitalizációs projekt 1,7 milliárd forintos, száz százalékos uniós támogatásból valósult meg.Beszélt arról is, hogy a projektet június végén zárják le, de már előkészítették a munkafolyamatok második fázisát is a következő uniós költségvetési ciklusra.A projektgazda és konzorciumvezető szerepét betöltő KIFÜ 2006-ban jött létre, 500 embert foglalkoztat, mérlegfőösszege 30 milliárd forint – tájékoztatott a szervezet elnöke jelezve, hogy az ügynökség az ITM háttérintézménye.(MTI)