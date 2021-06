ITM: a nagyvállalati szféra is bekapcsolódik az első egyetemi startup képzésbe

A vállalkozói utánpótlás ösztönzésére indított hiánypótló képzéshez, a Hungarian Startup University Programhoz (HSUP) már partnerként csatlakozott az Antenna Hungária, az MVM Csoport és legújabban a Mol is, a hazai nagyvállalatok tudást, tapasztalatot és élő kapcsolatrendszert nyújtanak közvetlenül a hallgatóknak, ami induló projekteknél a legnagyobb érték – mondta Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a tárca szerdai közleménye szerint.

Jelenleg országszerte 21 egyetem kínálatában szerepel a HSUP e-learning képzése. A két féléves program arra hívja fel az egyetemisták figyelmét, hogy egy-egy innovatív ötletet bárki képes lehet vállalkozássá fejleszteni. A megoldásközpontú gondolkodás elsajátítása pedig nemcsak a cégvezetésben, hanem a mindennapi kihívások kezelésében is sikeressé teheti a fiatalokat. A HSUP első félévének tapasztalatai alapján elmondható, hogy a program beváltja a hozzá fűzött reményeket: a hallgatók mellett a csatlakozó partnerszervezetek is nagy lehetőséget látnak benne.

A közleményben Kölkedi Krisztián, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) főosztályvezetője elmondta, a HSUP program olyan élő, dinamikus ökoszisztémát alapoz meg, ahol a piaci szereplők, kkv-k, nagyvállalatok, inkubátorok, üzleti angyalok, tőkealapok az egyetemi hallgatókkal és a szakmai mentorokkal közösen dolgoznak, tanulnak és hoznak létre valami egészen újat. A nagyvállalatok és szakmai szervezetek bekapcsolódása óriási elismerés a képzés szervezőinek, és felbecsülhetetlen érték a hallgatóknak – tette hozzá a főosztályvezető.

A program szakmai támogatójaként az NKFIH célja, hogy évről évre bővüljön a befogadó egyetemek és a szakmai partnerek száma is. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztik a kurzus ismeretanyagát, és aktívan toborozzák az újabb együttműködő partnereket a nagyvállalatok, szakmai szervezetek, kis- és középvállalkozások köréből. A nemrég csatlakozott Mol Nyrt. 30 országban jelen lévő magyar nagyvállalatként a hazai innováció egyik éllovasa. A cég azt vállalta, hogy Tech Transfer szervezetén keresztül ipari megvalósíthatósággal és piacra lépéssel kapcsolatos ingyenes stratégiai tanácsadást nyújt négy projektcsapatnak, a programot mentorokkal is segíti.



A HSUP partnere a magyar energetikai szektor zászlóshajója, az MVM Zrt. és a magyarországi telekommunikációs szektor meghatározó információtechnológiai szereplője, az Antenna Hungária Zrt. is. Ők szintén mentorokkal segítik a HSUP hallgatóit, akik élhetnek az MVM EDISON startup-versenyének és az Antenna Hungária pénzügyi tervezés workshopjának lehetőségeivel is. További információ a programról: https://hsup.nkfih.gov.hu oldalon található.Fontos küldetés, hogy a középiskolákban és az egyetemeken is meghonosítsák a vállalkozásra ösztönző szemléletformálást, ahogy érdemes nyitni a piac felé is, akár vállalati képzések révén. Hosszabb távon a program legfőbb feladata, hogy Magyarországon egyre több fiatal tudjon életképes céget alapítani, működtetni, ezzel is hozzájárulva a fenntartható gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez – fogalmazott Bódis József az ITM közleményében.(MTI)