IT területen gyorsan kapnak magasabb pozíciót és fizetést a karrierváltók

Legtöbben a kiégés előtt állnak az eredeti szakmájukban, amikor az IT szektor felé fordulnak, derül ki a Green Fox Academy végzett hallgatói között folytatott felméréséből. Az alumni kutatás azt is megerősítette, hogy a bootcampet sikeresen elvégző hallgatók nagy része az IT szakmában eltöltött második év után már középszintű pozícióban dolgozik, a senior beosztás eléréséhez pedig 3-5 év tapasztalat szükséges. Ezzel együtt a havi jövedelem is dinamikusan nő, és a harmadik évben átlépi a nettó félmillió forintos határt.

„Magyarországi junior programozó képzéseinken 2016 óta 800 IT szakember végzett, az őket megkérdező alumni kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a munkaerőpiacon ténylegesen elérhető lehetőségek igazolták-e a korábbi elvárásaikat. Képzéseinket folyamatosan aktualizáljuk és fejlesztjük, választ adva a technológia szünet nélküli fejlődésére, valamint a vállalatok igényeire. A felmérés megerősített minket abban, hogy az általunk összeállított program versenyképes tudást biztosít, és az IT szakma iránt érdeklődő karrierváltók valós munkaerőpiaci lehetőségekkel találkozhatnak”– mondta Fachs Anita, a Green Fox Academy magyarországi vezetője.

A felmérésből kiderült, hogy minden negyedik válaszadó eredetileg gazdasági végzettséggel rendelkezett, amit a műszaki és a humán tudományok követnek. Szintén jelentős a karrierváltók aránya a szolgáltatói, oktatási, természettudományos vagy egészségügyi végzettségűek között is.

A kutatásban részt vevők átlagosan 6,5 év munkatapasztalat után döntöttek úgy, hogy az IT pályára állnak át a Green Fox Academy segítségével. A képzés előtt legtöbben az idegenforgalom, vendéglátás területén dolgoztak, ezt követi az oktatási, kutatási vagy tudományos tevékenységről, illetve a pénzügyi, banki, biztosítási szektorból váltók csoportja.

A pályamódosítók közel fele azért jelentkezett a programozó képzésre, mert úgy érezte, hogy kezd kiégni. A motivációk toplistáján a következő az informatika iránti erős érdeklődés, és ezzel közel azonos arányban érkeznek a Green Foxhoz azok, akik korábbi képzettségükkel vagy munkatapasztalatukkal nem találtak számukra megfelelő állást.

A Green Fox Academy junior szoftverfejlesztő képzése szinte garantált belépőt jelent az IT szektorba. A legalább fél éve végzett válaszadók 92 százaléka számolt be arról, hogy új pozíciójában a bootcampben megszerzett tudását hasznosítja.

A bootcamp után IT pályára lépők gyors tempóban haladnak előre a karrierjükben. A második év után már jelentős a középszintű pozícióban lévők aránya, a senior beosztás eléréséhez pedig 3-5 év tapasztalat szükséges. Ezzel együtt a havi jövedelem is dinamikusan nő: a Green Fox Academy alumni kutatásában részt vevők a képzés utáni első munkahelyükön havonta átlagosan nettó 290.000 forintot keresnek, ami a harmadik évben átlépi a félmillió forintos határt. Öt évvel a képzés után pedig a válaszadók átlag nettó bére 775.000 forintig emelkedik.

A kutatás a Green Fox Academy magyarországi junior szoftverfejlesztő képzésén 2016. és 2021. május között végzett 800 fő megkérdezésével történt. Az online kérdőívet 249 válaszadó töltötte ki 2021. május folyamán.

