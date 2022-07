IT tanácsadás: milyen esetekben érdemes igénybe venni?

Megfelelő és modern IT infrastruktúra nélkül ma már labdába sem rúghatnak a cégek az ezzel rendelkező versenytársak mellett. Az, hogy a munkafolyamatokat különböző technikai problémák akadályozzák vagy lassítják, nagyban és negatívan befolyásolja a munkavégzés hatékonyságát. Ez pedig kihatással lesz a vállalat eredményeire, sikerére is. Laikusként azonban sokszor csak azt tudjuk, hogy valamin változtatnunk kell, de azt nem, hogy min. Ekkor jön képbe az IT tanácsadó. Vegyük sorra, milyen esetekben segíthet, ha IT tanácsadást kérünk!



Pénzügyi tervezés

Akár a jelenlegi IT infrastruktúra modernizálására, akár a hibrid munkavégzésre való átállásra készülünk, fontos, hogy előre lássuk, ezek a lépések milyen kiadásokat hoznak majd magukkal. Mivel laikusként nem tudhatjuk, mivel járnak együtt az egyes esetek, érdemes IT tanácsadó segítségét kérnünk. Az IamIT szakemberei segítségével átláthatóbbá válnak az anyagiak, mi pedig könnyedén tervezhetünk és dönthetjük el, mi fér bele és mi nem.

Bizonytalanság

Vezetőként – különösen, ha a cég nem az elvártaknak megfelelően teljesít – az a dolgunk, hogy megvizsgáljuk, mi akadályozza a sikerek elérését. Amíg a stratégián kell változtatnunk, vagy más olyan munkafolyamaton, amihez értünk, nincs gond. Amennyiben viszont az informatikai háttérrel van a probléma, már más a helyzet. Laikusként ugyanis ilyen esetben nem biztos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy az IT infrastruktúra mely része szorul fejlesztésre vagy akár teljes cserére. Egy IT tanácsadó a cég jelenlegi IT folyamatait felmérve azonban megfelelő segítséget tud nyújtani.

Belsős IT

Az sem ritka eset, hogy vállalatunk alkalmaz belsős IT csapatot, akik az alapvető rendszerek üzemeltetéséért felelősek, viszont olyan problémák merülnek fel, amelyek túlmutatnak a szakképzettségükön. Ilyen esetben nem feltétlenül van szükség hatalmas újításokra és a teljes IT infrastruktúra cseréjére. Elképzelhető, hogy könnyen orvosolható az adott probléma és ezt egy szakképzett tanácsadó meg tudja állapítani.

Jelenlegi IT háttér fejlesztése, modernizálása

Akkor sem dőlhetünk hátra nyugodtan, ha vállalatunknál teljes körű informatikai háttér támogatja a munkafolyamatokat. Az évek során ugyanis hamar elavulttá válhatnak az egyes szoftverek. Ma már azonban akkora a választék a piacon, mi pedig természetesen a legjobbat szeretnénk a legjobb áron, hogy mindennek az eredménye az lesz, hogy a bőség zavarában nem tudunk választani. Ilyenkor is segítségül hívhatunk egy IT tanácsadót, aki segít eligazodni a szoftver-dzsungelben és meg tudja határozni, hogy az IT mely része szorul modernizálásra.