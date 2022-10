Ismét díjazták a SPAR törekvéseit és innovációit

Rangos díjakat kapott az elmúlt hónapokban a SPAR Magyarország. Többszörösen ismerték el az idei StarStore – Év kereskedője versenyen, valamint saját márkás innovatív termékei és fenntarthatósági törekvései is számos díjat nyertek.

„A SPAR számára rendkívül fontos a folyamatos megújulás, a változó vásárlói igényeknek megfelelő egyre magasabb színvonalú kiszolgálás és az innovatív, magas minőséget képviselő termékek fejlesztése. E törekvésünk ebben az évben is komoly megerősítést kapott, hiszen vállalatunk számos rangos szakmai díjat nyert el az elmúlt időszakban, amelyekre nagyon büszkék vagyunk” – hangsúlyozta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Négyféle elismerés a StarStore versenyen

A StarStore 2022 – Év kereskedője megmérettetésen a kereskedelmi láncok versenyében a SPAR Magyarország nyerte „Az Év Szupermarket Üzletlánca 2022” és „Az Év Közönségdíjas Üzletlánca 2022” díjakat, valamint jogosulttá vált az „Az Év Kiskereskedője – RETAILER OF THE YEAR 2022” címek használatára. A díjeső megkoronázásaként pedig a tavaly mintegy 11 milliárd forintból felépített, 82 új munkahelyet jelentő kaposvári INTERPAR lett „Az Év Hipermarket Üzlete” 2022-ben.

Hazai és egészségtudatos termékek támogatása

A gyártócégek szavazatai alapján idén az előkelő második helyen végzett a Magyar Termékekért Kereskedelmi Versenyen a SPAR. A Magyar Termék Nonprofit Kft. és a Trade Magazin által alapított elismerést Dr. Nagy István agrárminiszter, a tapolcai Business Days-en adta át Maczelka Márk kommunikációs vezetőnek. A megmérettetés keretében azokat a kereskedelmi társaságokat díjazzák évről évre, akik a Magyar Termék védjegyhasználók szavazatai alapján a legtöbbet tették a hazai termékek értékesítéséért, népszerűsítéséért. 2021-ben és 2018-ban a SPAR Magyarország első helyezést ért el, 2019-ben ezüstérmet, 2020-ban pedig különdíjat vehetett át e verseny keretében a magyar termékek támogatásáért. Az értékelésnél nemcsak a Magyar Termék logós árucikkek forgalma számított, hanem a védjegyes termékek megjelenésére nyújtott felületek, valamint az e termékekkel kapcsolatos promóciók sikeressége, és nem utolsósorban az üzletlánc pályázata.

A SPAR egészséges életmódhoz kapcsolódó termékfejlesztéseit idén Just Clear Fitness-Életmód Award díjjal jutalmazták, ahol az üzletlánc lett az Év egészségtudatos kereskedője 2022-ben.

Díjakkal elismert fenntarthatósági programok

A fenntarthatóság területén is több fontos elismerést kapott a SPAR. Az idei Effekt 2030 – A közösségi befektetések megmérettetésen a nagyvállalatok között – Jövő gazdasága kategóriában – a SPAR a társadalomért – a Hungaricool by SPAR és a Régiók Kincsei programok kapták a megosztott első helyezést. A kezdeményezés pedig elnyerte az idei közönségdíjat is.



A Fenntarthatóság Szimbóluma verseny célja, hogy olyan programokat helyezzen reflektorfénybe, amelyek segítséget nyújtanak egy fenntarthatóbb jövő eléréséhez. Idén a SPAR Ökokaland, animációs mesék a környezet-tudatosságról gyerekeknek című kezdeményezés mellett a vállalat folyamatosan bővülő környezettudatos termékeit és szolgáltatásait is díjazta a szakértő zsűri.

A Magyarországon működő kis- és nagyvállalatok munkahelyi sokszínűségért, nyitottságért, elfogadásért első alkalommal meghirdetett Open Minded Companies Award versenyen a Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása a SPAR Magyarországnál pályázat „special mention” elismerésben részesült.