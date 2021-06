Irodai élet a koronavírus után: dolgozz bárhonnan!

Átalakult az irodai élet szerepe a világjárvány következtében: az iroda már egyre kevésbé munkahely, inkább közösségi tér, a csapatépítés helyszíne. Az új jelszóvá a „Work from Anywhere”, azaz „Dolgozz bárhonnan” vált, különösen a tudásfókuszú iparágakban – hívja fel a figyelmet elemzésében Borzák Péter, az INSPYRE stratégiai vezetője. Az informatikai fejlesztésekkel foglalkozó magyar IT ügynökség például már nem klasszikus irodai környezetben, hanem egy irodahajón működik. A szakértő kiemeli: kulcskérdéssé vált napjainkra, hogyan segíti egy cég a munkatársak személyes kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, valamint a távoli munkavégzésből fakadó adatbiztonsági kockázatokat.

A McKinsey átfogó nemzetközi tanulmánya szerint a munkavállalók 20-25 százaléka a fejlett gazdaságokban akár 3-5 napot is dolgozhat otthon anélkül, hogy hatékonyságuk csökkenne. Ez jellemzően 4-5-ször több távoli munkavégzést jelent, mint a világjárvány előtt.

Dolgozz bárhonnan!

„Átalakult az irodák szerepe a pandémia következtében. A munkavégzés helye egyre inkább a munkatárs otthona, az iroda pedig a kollaboráció és a csapatépítés színtere. Nagyon sok cég vakarja most a fejét, hogy mi legyen, hiszen új sztenderdeket kell felállítani” – vallja Borzák Péter, az INSPYRE stratégiai vezetője.



Az informatikai fejlesztésekkel és blokklánc alapú technológiákkal foglalkozó magyar IT ügynökség folyamatosan figyeli a magyar és nemzetközi piacot. Azt tapasztalja, hogy a home office előnyeit gyorsan felismerték a cégek: a lehető legjobb munkaerőt alkalmazhatják, mindenféle földrajzi megkötés nélkül, megnövekedett produktivitással. A Harvard Business Review szerint új jelszó született: Work from Anywhere (WFA). Világszerte éppen az IT-fókuszú cégek járnak élen ebben a folyamatban, mint a Reddit, a GitLab, a Zapier – vagy itthon az INSPYRE, amely nem klasszikus irodai környezetben, hanem egy budapesti irodahajón működik.

Hibrid irodák: fókuszban az együttműködés

A McKinsey 278 cégvezetővel készült felmérése szerint átlagosan 30 százalékkal csökkentenék a cégek az irodák méreteit, ezáltal naponta kevesebb munkavállalónak kellene fizikailag is megjelennie munkahelyén. A Bloomberg elemzése szerint is a hibrid iroda felé indultak el a világvállalatok: néhányszor a héten személyesen is bejárnak a munkatársak, találkoznak, egyeztetnek, ezekre a napokra kerülnek az olyan aktivitások, amelyek személyes jelenlétet igényelnek, amelyeket nehezebb a virtuális térben lebonyolítani. Olyan hatalmas munkáltatók terveznek ezzel a működési modellel, mint a Deutsche Bank vagy az Apollo, a Dropbox 3000 munkavállalója pedig már most is így dolgozik.

„A kulcskérdés már nem az, lehet-e otthonról hatékonyan dolgozni. Inkább az, hogyan lehet segíteni a munkatársak együttműködését, személyes és szakmai kapcsolatait a távoli munkavégzés során? A szociális izoláció, illetve az adatbiztonsági kockázatok növekedése is komoly kihívást jelent” – fogalmaz Borzák Péter.



A szakember felhívja a figyelmet: az automatizációt és digitalizációt számos területen felgyorsította a pandémia. Az online vásárlás egyes országokban 3-5-ször nagyobb sebességgel bővült, mint a korábbi években. Az olyan online szolgáltatások is jelentős növekedést produkálnak, mint az online bankolás, a streaming vagy akár az online orvosi szolgáltatások. Ám ezek is mind-mind komoly adatbiztonsági kérdéseket vetnek fel, melyeket minden vállalatnak kezelnie kell.

Továbbra is szükség van a személyes kapcsolatokra

Van azonban, amit továbbra sem lehet távoli munkavégzésben, virtuálisan igazán hatékonyan ellátni: ilyenek többek között a kritikus üzleti döntések, az ötletelés, a személyes jellegű, például HR-fókuszú beszélgetések, valamint az új munkatársak betanítása: sokkal nehezebb távoli munkavégzésben segítséget kérni egy tapasztaltabb kollégától. Már maga a toborzás is nehézkesebb, hiszen egy videókonferencia során sérül az interjúélmény – nem lehet megtapasztalni a cég hangulatát, személyes jellemzőit, mint egy személyes interjún.



Borzák Péter szerint tehát az irodának továbbra is fontos szerepe van abban, hogy a munkatársak hogyan ítélik meg a céget, különösen a tudásfókuszú iparágakban. Az iroda funkcióját tekintve már egyre kevésbé „munkahely” – inkább olyan kollaboratív tér, ami együttműködésre, szociális interakciókra, új gondolatokra és innovációra sarkall. A munkatársaknak is van erre igénye: a Morning Consult felmérése szerint az alkalmazottak 63 százaléka valamilyen formában mindenképp szeretne irodai környezetben is dolgozni a továbbiakban, az otthoni munkavégzés lehetősége mellett.

