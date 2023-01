Iroda bérlés hatékonyan: milyen szempontokat tartsunk szem előtt?

Amikor irodát választunk cégünk számára, számos szempontból át kell gondolnunk a lehetőségeket. Ellenkező esetben abba a hibába eshetünk, hogy kibéreljük azt, ami elsőre jónak tűnik, ez pedig a későbbiekben bizonyos kellemetlenségekkel járhat együtt. Éppen ezért még mielőtt keresgélni kezdenénk, nagyon fontos, hogy tervezzünk, írjuk össze preferenciáinkat. Cikkünkben alaposan sorra vesszük, miket érdemes átgondolni.

Méret

Hány fős a cég? Ez az egyik legfontosabb szempont, hiszen ettől függ, hogy mekkora irodára, hány munkaállomásra lesz szükség. Itt azt is fontos megjegyezni, hogy ha a vállalatnál a távmunkavégzés is lehetséges és több munkavállaló is dolgozik otthonról, akkor nem szükséges annyi munkaállomás, ahány dolgozó van a cégnél. Ugyanakkor az is lehet, hogy rohamosan fejlődik a cég és folyamatosan új alkalmazottakat veszünk fel, amihez viszont szintén át kell gondolni a létszám kérdést. Költséges és időigényes lenne ugyanis pár havonta költöztetni az egész céget, csak mert nem gondolkodtunk előre.

Szintén ide tartozik az egyéb helyiségek kérdése is, mint a mosdók, konyhák és a meeting roomok. Valószínűleg lesznek belső egyeztetések és megbeszélések az ügyfelekkel is. Ehhez pedig fontos, hogy egy igényes tárgyalóban fogadjuk őket. Ez is nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy milyen lesz az első benyomás a cégről.

Költségkeret

A rendelkezésre álló büdzsé kicsit sem elhanyagolható szempont. Nézzük át a cég pénzügyeit és kalkuláljunk reálisan. Mi az az összeg, amit havonta irodabérlésre tudunk szánni. A havi bérleti díjon felül pedig számoljunk esetleges plusz kiadásokkal is.

Elhelyezkedés

Ez leginkább a könnyű megközelíthetőséget és a parkolási lehetőségeket jelenti. A kollégák és ügyfelek számára egyaránt fontos, hogy könnyen bejussanak a céghez akár tömegközlekedéssel, akár autóval és hogy utóbbi esetben ne kelljen bajlódniuk a parkolással. A Park22 például kb 400 bérelhető parkolóhellyel áll a cégek rendelkezésére, melyben elektromos autó töltőket is elhelyeztek. Mindemellé pedig porta- és biztonsági szolgálat is jár.

Extrák

Ebbe sok minden beletartozhat. Ilyen például, hogy az irodát bútorozva vagy anélkül szeretnénk. Vagy hogy mennyire rugalmas az épület kialakítása. Van-e lehetőség az igényeink szerint zárt irodákból open office-t varázsolni és fordítva. A helyiségek légkondicionáltak-e, van-e szélessávú internet stb. Ha egy jelenlegi irodából költözne a cég újba, gondoljuk át, mik azok a problémák, kényelmetlenségek, amik jelenleg fennállnak. Ezeket is írjuk az igényeink listájára.