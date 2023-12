Irány a világpiac! – Magyar vállalkozók fedezhetik fel a dubai cégalapítás páratlan előnyeit

2023. novemberében rendezték meg Budapesten a Dubai Vállalkozásalapítási Konferenciát, ahol több mint 150 cégvezető és vállalkozó találkozott, hogy betekintést nyerjen az Egyesült Arab Emírségek által kínált egyedülálló befektetői és cégalapítási lehetőségekbe. A dubai vállalkozásalapításban jártas BEACON AL MANAL LLC által szervezett eseményen olyan kiváló szakértők szólaltak meg, mint Szabó Kinga, a cég alapítója és ügyvezetője, Dipen Kantilal Ghaghda, a RAKEZ értékesítési igazgatója, valamint Dulló Ida okleveles közgazdász és adótanácsadó. A konferencián az Emirátusok magyarországi nagykövetsége is képviseltette magát.

„A konferencia résztvevői teljes képet kaphattak arról, hogy Dubai dinamikus gazdasági környezetében hogyan találhatják meg a vállalkozások és az egyéni vállalkozók is az üzleti tervek sikeres megvalósításához szükséges feltételeket”, avat be Szabó Kinga, a BEACON AL MANAL LLC tulajdonosa. „Az Egyesült Arab Emírségek központi elhelyezkedése, politikai stabilitása, kedvező adópolitikája, világszínvonalú egészségügyi és oktatási rendszere, valamint a Nyugat-Európához képest kedvezőbb megélhetési költségei ideális alapot biztosítanak mindazoknak, akik dinamikusan szeretnének terjeszkedni a globális piacon, és magasabb életminőségre vágynak”, tette hozzá az Abu Dhabi, illetve a Dubai Kereskedelmi Kamara és a UN Women tagjaként, valamint az Emirates Business Club alapítójaként is ismert üzletasszony.

Dubai a digitális innováció és üzleti növekedés motorja

A globális pénzügyi bizonytalanság és a változó gazdasági körülmények közepette Dubai a stabilitás és a lehetőségek világítótornyaként csalogatja a nemzetközi cégalapításra nyitott vállalkozókat. A technológiailag kiemelten fejlett város termékeny táptalajt biztosít az innovációhoz és a folyamatos üzleti növekedéshez. Számos pénzügyi és IT cég talált itt otthonra, mint a Microsoft, a Facebook, a Dell, a HP, az IBM, a Siemens vagy a LinkedIn.

„Dubai digitális képességei messze túlmutatnak a kényelmen. A közjegyzői hitelesítéstől a vízumkérelmekig szinte minden kezelhető online, ami már ma is jól tükrözi a város elkötelezettségét, hogy 2030-ra teljes mértékben digitalizálódjon. Ez, valamint a fejlett infrastruktúra, az alacsony infláció és a teljes profit megtartásának lehetősége csak néhány azok közül az előnyök közül, amelyek Dubait vonzó célponttá teszik a vállalkozók és a befektetők számára egyaránt”, hangsúlyozza a szakértő.

Cégmérettől független gazdasági előnyök

Az Egyesült Arab Emírségek, különösen Dubai, az ún. free zone övezetek létrehozásával és egyéb pénzügyi ösztönzőkkel különleges lehetőségeket kínál a külföldi vállalkozásoknak. Az intézkedések lehetővé teszik a 100%-os külföldi tulajdonjog megszerzését és az adóoptimalizált üzleti tevékenységet a közel-keleti országban bejegyzett vállalkozásokban. Ráadásul mindez nemcsak a nagyvállalatok számára elérhető, hanem a kis- és középvállalkozások számára is, amelyek így a legmodernebb üzleti infrastruktúrát és globális hálózatokhoz való könnyű hozzáférést élvezhetik, miközben a helyi gazdasági és adóelőnyöket is kihasználhatják.

„A dubai pénzügyi ösztönzők és adókedvezmények kiemelkedően vonzóvá teszik a régiót a a külföldi üzletemberek körében. A befektetők és vállalkozók számára kínált kedvezmények jelentősen növelik a piaci hatékonyságukat. Emellett itt nincsenek munkabérre rakódó terhek, a szakképzett munkaerő könnyen elérhető, a külföldi munkavállalók foglalkoztatása egyszerű, és az energiaárak is alacsonyak. Mindezek együttesen járulnak hozzá a dubai vállalkozások gazdaságos működtetéséhez”, teszi hozzá a több mint 10 éve Dubaiban élő és a helyi vállalkozásindításban jártas üzletasszony.

A piaci érték növelésének új standardja

A szellemi tulajdon védelméről és hatékony hasznosításáról ritkán esik szó, pedig napjainkban ez is elengedhetetlen a vállalkozások sikeréhez. Különösen igaz ez a startupokra és a frissen tőzsdére lépő vállalatokra, amelyek esetében a szellemi értékek megóvása kulcsfontosságú tényező a jövedelemtermelő képesség növeléséhez. Az Egyesült Arab Emírségek, különösen Dubai, ideális jogi és üzleti környezetet kínál a szellemi tulajdon regisztrációjához és gazdaságos kihasználásához, hozzájárulva ezzel a vállalkozások piaci értékének és biztonságának növeléséhez.

„A szellemi tulajdon védelme és stratégiai hasznosítása alapvető a vállalkozások hosszú távú sikeréhez”, magyarázza Szabó Kinga. „Dubai stabil jogrendszerének köszönhetően a vállalkozások biztonságban regisztrálhatják és hasznosíthatják a szellemi értékeiket, maximális profitot és versenyelőnyt generálva ezzel. Az Egyesült Arab Emírségekben a jogrendszer a szellemi tulajdon regisztrációjához is optimális feltételeket biztosít, a márkaértékelés és a hitelesítés pedig szilárd alapot ad a fenntartható növekedéshez”, zárta gondolatait a BEACON AL MANAL LLC alapító ügyvezetője.

Robusztus gazdaságával, a külföldi befektetések ösztönzésével és a szellemi tulajdon erős védelmével Dubai páratlan platformot kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek dinamikusan szeretnének terjeszkedni a globális piacon. Ahhoz pedig, hogy mindez zökkenőmentesen megvalósuljon, páratlan szakértői tanácsot kaphattak az érdeklődők a novemberben tartott hiánypótló eseményen. De azoknak sem kell feladni a terveiket, akik ezúttal lemaradtak, mert Szabó Kinga és csapata ingyenes online konzultáció keretében ad útmutatást a dubai cégalapítás kezdőlépéseinek megtételéhez.