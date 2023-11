Interjú a Michelin Hungária Kft. ügyvezető igazgatójával

Dr Nemes Attila: Célunk, hogy 2050-re az abroncsainkat 100%-ban biológiai eredetű, megújuló vagy újrahasznosítható anyagokból állítsuk elő

A Magyar Gumiabroncs Szövetség (Hungarian Tire Association – HTA) 2011-ben alakult meg hét magyarországi gyártókapacitással, illetve képviselettel rendelkező nemzetközi gumiabroncsgyártó vállalat részvételével. Sorozatunkban a cégek vezetőit faggatjuk aktuális témákról. Ezúttal a Michelin Hungária Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a négyévszakos abroncsok előretöréséről, a kínai konkurenciáról és a magyarországi munkájukról.

Az elmúlt évek „megviselték” a szektort: COVID, nyersanyag problémák, infláció. Önök hogyan reagáltak minderre?

Döntéseinket a néhány évvel ezelőtt meghirdetett „minden fenntartható” megközelítésünk mentén hozzuk. Ennek lényege, hogy egyensúlyban kívánjuk tartani az emberek jóllétét, a környezetünk védelmét és a gazdasági teljesítményt. Ez a szemlélet jó sorvezetőként szolgált a Covid idején. Visszatekintve a járvány legnehezebb időszakára, a legfontosabb lépéseink azok voltak, amikkel biztosítani tudtuk munkatársaink egészségét. Csapataink rendkívüli és sikeres erőfeszítéseket tettek a logisztikai és beszerzési nehézségek áthidalására. Mindezek eredménye az volt, hogy magyarországi egységeink folyamatosan megőrizték a működőképességüket, folyamatosan ki tudtuk szolgálni vevőinket. A kereslet természetesen a mi termékeink iránt is csökkent átmenetileg, ennek voltak hatásai a munkarendünkre, és ebben az időszakban anyagilag is támogattuk a legnehezebb helyzetben levő kollegáinkat. Büszke vagyok arra az összefogásra, profizmusra és elszántságra, amit csapataink a járvány idején tanúsítottak. A nyersanyag-ellátásban az elmúlt másfél évben diverzifikáltuk a forrásainkat, és a portfólióban ma a korábbinál nagyobb arányban jelennek meg távol-keleti vagy európai beszállítók. Ennek köszönhetően fennakadás nélkül tudtuk biztosítani nyíregyházi gyárunk alapanyag-ellátását. Természetesen folyamatosan dolgozunk alapanyag-beszerzésünk optimalizálásán. A „minden fenntartható” szemléletünk egy másik jó példája az, ahogy az energiaválságot kezeltük: a korábbi, alapvetően gáz-alapú vulkanizálási és fűtési rendszereinket elektromos alapúra alakítottuk, ezzel egyrészt lehetővé vált, hogy teljes mértékben megújuló forrásokat használjunk, és így csökkentsük környezeti lábnyomunkat, másrészt növeltük az energia-hatékonyságot (egységnyi fogyasztásban és egységnyi költségben is), mindemellett javítottuk több munkaposzt munkakörülményeit.

Az említett infláció egyik mellékhatása, hogy a kínai gyártók olcsó termékekkel árasztják el a piacokat. Ön szerint kell tőlük tartani a nagy gyártóknak? Mit javasolna a fogyasztóknak, milyen szempontok alapján válasszanak?

Globálisan a budget szektor piaci részesedésének emelkedését figyelhetjük meg. Az európai gyártású budget márkák ismertsége, a termékek minősége, illetve a termékek mellé nyújtott szolgáltatások ugyanakkor még ebben a szegmensben is indokolhatnak magasabb árakat. Mindazokkal a lépésekkel pedig, amelyekről az infláció kapcsán beszéltünk, a felhasználók számára elfogadható sávban tartható az árkülönbség. A fogyasztóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy csak kevés gyártó képes az abroncsok minden teljesítményét egyidejűleg javítani vagy akárcsak azonos szinten tartani, és az alacsony ár sok esetben valamelyik teljesítmény csökkenésével érhető el. Ezért vásárlás előtt érdemes tájékozódni az abroncsok fogyasztásáról (gördülési ellenállásáról) vagy fékezési tulajdonságairól. Ez a két paraméter jól látszik a termékcímkén. A vásárló számára nagyon fontos további paraméter az élettartam (futásteljesítmény), ez az európai címkéken nem látható, de független tesztek alapján elérhető. Meggyőződésünk, hogy az abroncsaink oldalfalán is látható Michelin Total Performance logó jól kifejezi, hogy magas műszaki tudásunknak köszönhetően mi az abroncs valamennyi teljesítmény-paraméterét egyszerre tudjuk egyensúlyban tartani. Az abroncsok teljesítményének szabályozása kapcsán üdvözöljük a következő években várható új európai uniós szabályokat: a gördülési ellenállásra vonatkozó R117.4 szabványt vagy azt, hogy az abroncsok kopása bekerül az Euro7 szabványba. Azzal, hogy csak a megfelelő színvonalú termékek kerülhetnek majd piacra, a fogyasztás csökkentésével és környezetünk védelmével ezek a lépések közvetlenül a fogyasztók érdekeit szolgálják. A szigorodó műszaki elvárások egyik következménye lehet a nagyon olcsó, gyenge teljesítményű termékek kiszorulása is.

Az Auto Bild négyévszakos abroncs tesztjén – 100 vetélytársát maga mögé utasítva – a CrossClimate2 érte el a legmagasabb pontszámot. Ez azt is jelenti, hogy négyévszakos abroncsok előretörése feltartóztathatatlan? Mi a Michelin stratégiája ezen a téren?

A négyévszakos abroncsok piaca roppant dinamikus, több okból is. Egyrészt az utóbbi években a telek enyhék voltak Európában. Másrészt a szezonális gumicsere és a váltó garnitúra tárolásának elhagyása kényelmes és gazdaságos megoldás a fogyasztók számára. Azt gondoljuk, hogy minden fogyasztónak a saját vezetési szokásaihoz igazodva kell abroncsot választania – bizonyos területeken akár még Európában sem hagyhatók el a téli vagy éppen a szegecselt abroncsok, más területeken pedig a nyári abroncs nyújtja a legjobb megoldást. Éppen ezért a stratégiánk az, hogy minden felhasználó számára, minden használati körülményre fejlesztünk és kínálunk terméket.

Ön milyen abroncsot használ? (Akár céges autón akár magángépkocsin)

Jómagam is évek óta Michelin CrossClimate abroncsot használok, jelenleg CrossClimate 2-t.

Michelin nem csak abroncsokkal van jelen Magyarországon. Mit tudhatunk ezekről a

tevékenységekről?

A Michelin stratégiájának alappillére, hogy az abroncsok gyártásán és kereskedelmén túl az abroncsokhoz kapcsolódó és az abroncsokon kívüli tevékenységünket is erősíteni kívánjuk. Célunk az, hogy 2030-ra árbevételünk 20-30%-a erről a két területről származzon. Az abroncshoz kapcsolódó tevékenység jó példája hazánkban a „Services and Solutions” csapatunk, amely szállítmányozási flották számára nyújt komplex abroncs-szolgáltatást. Az egyik legújabb újításunk ezen a területen az a mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszer, amely a járműveken levő abroncsok lenyomati képének kiértékelésével összetett elemzést ad azok állapotáról és várható futás-teljesítményéről. Az abroncsokon túli terület egyik közismert eleme a Michelin étteremkalauz. A budapesti éttermeket bemutató kiadványt már évek óta megjelentetjük, azonban idén másodjára a teljes országot lefedő kalauzt mutattunk be – azt gondoljuk, ezzel méltó módon tisztelgünk a magyar gasztronómia legkiválóbb képviselői előtt. Emellett, annak érdekében, hogy minél szélesebb körben felhívjuk a figyelmet napjaink sürgető környezeti kihívásaira, több kollegánk önkéntesen részt vesz a nemzetközileg ismert „Klíma Freskó” program népszerűsítésében. Munkatársaink az első magyar animátorok, és ők kezdeményezték a módszer magyar nyelvű adaptációját is. Jelenleg lelkesen tervezik az első workshopokat iskolák, önkormányzati szervezetek és társvállalatok számára.

Az abroncsgyártók évről-évre újabb típusokkal jelennek meg a piacon, és a szakemberek szerint is egyre jobbak az abroncsok. Hol tart ma az ipar, mondjuk a tíz évvel ezelőtti szinthez képest? Mi a K+F fő iránya? Milyen abroncsokkal fogunk tíz év múlva autózni?

A Michelinnél a járművezetők valós igényeit szolgáló, élvonalbeli termékeket szeretnénk kínálni. Hiszünk abban, hogy a jövő mobilitásának egyre biztonságosabbnak, egyre hozzáférhetőbbnek, hatékonyabbnak és környezetbarátabbnak kell lennie. Ez a négy cél vezérli a termékekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztéseinket. Talán jól mutatja innováció iránti elkötelezettségünket, hogy évente mintegy 650 millió eurót költünk kutatás-fejlesztésre, 6000 munkatársunk dolgozik ezen a területen, és világszerte 10 700 aktív szabadalmunk van. Számos területen értünk el hatalmas fejlődést, és ezeken a területeken a kutatás továbbra is intenzív, így további komoly változásokra és áttörésekre számítok: a gördülési ellenállás javítása, az abroncsok súlyának csökkentése, az egyre nagyobb átmérőjű és az egyre kisebb oldalfalú abroncsok fejlesztése. Jelenleg ezek mellett három irányt látok nagyon markánsan megjelenni. Egyrészt az elektromos autók esetén az abroncsoknak nagyobb súlyt és nagyobb nyomatékot kell támogatniuk. Másrészt egyre több újrahasznosítható anyag jelenik meg az abroncsgyártásban. A Michelinnél az a célunk, hogy 2050-re az abroncsainkat 100%-ban vagy biológiai eredetű vagy megújuló vagy újrahasznosítható anyagokból állítsuk elő. A harmadik irány pedig az abroncsok adatkapcsolása a járműhöz. A távlatok mind a három területen szédítőek. Mit hoz a jövő? 10 év múlva az abroncsok úgy fognak kinézni, mint a mostaniak? Talán nem. Hiszen már bemutattuk a felnit és a levegő nélküli abroncsot egybeolvasztó, megújítható futófelületű VISION koncepciót. A VISION még nem érhető el a piacon, de a szintén teljesen új szerkezetű Uptis abroncsaink már igen. Ám abban teljesen biztos vagyok, hogy bármilyen motor is lesz az autóinkban, bárki vagy bármi is vezeti majd őket, képesek lesznek a levegőbe emelkedni vagy sem, abroncsok mindig lesznek rajtuk.

A Magyar Gumiabroncs Szövetségről (HTA)

A Magyar Gumiabroncs Szövetség (Hungarian Tire Association – HTA) 2011-ben alakult meg hét magyarországi gyártókapacitással, illetve képviselettel rendelkező nemzetközi gumiabroncsgyártó vállalat részvételével.

A gumiabroncsipar a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata. Magyarországon az iparág 7 vállalata – az Apollo, a Bridgestone, a Continental, a Goodyear, a Hankook, a Michelin és a Pirelli – képviselteti magát önálló nagykereskedelmi egységgel, közülük 4 cég hazai gyártókapacitással is rendelkezik, és folyamatosan fejleszt. 2023-ban 34,1 millió személy- és teherautó abroncsot gyártottak hazai üzemeikben. Az ágazatban foglalkoztatottak száma folyamatosan nő, közvetlenül mintegy 6800, közvetve pedig több mint 15 ezer fő. A szövetség becslése szerint a magyar gumiabroncs-iparág GDP 2%-át állítja elő. Az ágazat belföldi értékesítésének és exportjának értéke tavaly már meghaladta az 529 milliárd forintot. Mindez már nemzetközi szinten is jelentős eredmény: Magyarország húsz év alatt a 35. helyről a 15. helyre jött fel a gumiabroncs-exportáló országok toplistáján.

A szövetség elsődleges küldetése, hogy képviselje a gumiabroncs-iparági szereplők törvényes érdekeit Magyarországon. A HTA – a nemzeti és európai versenyszabályok folyamatos figyelemmel kísérése mellett – segíti a hazai gyártókat és nagykereskedőket abban a törekvésükben, hogy az abroncsgyártással és -felhasználással kapcsolatos törvények, hazai és európai uniós szabályozások megfelelő szakmai felügyelet mellett készüljenek el. A szervezet általános célja, hogy a gumiabroncs-iparról és a gyártott termékekről minél több hasznos ismeretet adjon át a lakosság számára, tájékoztassa az iparági szereplők tevékenységéről a gazdasági és politikai élet résztvevőit, valamint hozzájáruljon egy megfelelő és globálisan is versenyképes jogi és szabályozási környezet kialakításához.

A HTA stratégiai törekvései elérésében több hazai szakmai szervezettel kötött megállapodást és működött együtt, időrendben: Partnerség a Közlekedésbiztonságért Egyesület (korábbi nevén: GRSP Magyarország Egyesület) és OBB (ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság), MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége), HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség), MASZSZ (Magyar Autós Szakmai Szövetség) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogutója, a Technológiai és Ipari Minisztérium.

A HTA megalakulása óta tagja az Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetségének (ETRMA), amely az európai gumiabroncs-ipar központi szövetsége, és irodája Brüsszelben található.