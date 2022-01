Ingatlanpiac: Ezekre a trendekre számíthatunk 2022-ben

Egy világjárvány kitörését követő gazdasági válság közepette mindenki azt gondolta volna, hogy 2021 az ingatlanpiacon a kilábalásról és a korrekcióról fog szólni. Ám a valóság ennek a szöges ellentéte lett, és az ingatlanárak merőben más irányt vettek az első negyedévben. A pozitív trend az ország egészére hatással volt, az országos átlagár emelkedése az év végére meghaladta a 15%-ot – derült ki egy hazai ingatlanhirdető- és kereső portál friss ingatlanpiaci elemzéséből.

Így zárta az ingatlanpiac a 2021-es évet

2021-ben a magyar ingatlanpiacot még mindig a koronavírus-járvány, a kibővített állami támogatások és a hitelkamatok emelkedése határozta meg. Emellett lendületet kapott az újlakás-piac is, melyre szintén pozitív hatással volt az otthonteremtési kedvezmény mellett az 5%-os lakásépítési áfa is, valamint a zöld otthon program. A járvány miatt elhalasztott vagy újonnan indult projektek meghódították a vidéki ingatlanpiacot is, a beruházások csaknem fele a nagyobb vidéki városokba tevődött át 2021-ben – csökkentve ezzel a főváros lakáspiaci súlyát. Az eddig feldolgozott adatok alapján az új lakások csaknem 15%-kal drágábban kerültek értékesítésre a 2020-as adatokhoz képest.

A vidék ingatlanpiaca fölénybe került a fővárossal szemben, a falusi csok és az egyre növekvő fővárosi lakásárak szintén pozitív árváltozást okoztak a tavalyi évben. A portál által regisztrált áremelkedés valamivel 15% alá tehető, ám megyei összetételben igen eltérőek az eredmények. Ezzel szemben az agglomeráció lakáspiaci súlya tovább erősödött a fővárost érintő kiköltözési hullám hatására. Az ingatlannet.hu adatai alapján az agglomerációban mért éves áremelkedés mértéke megközelítőleg 16%-ra tehető.

Folytatódhat a növekvő árdinamika a lakáspiacon

A lakáspiacon tapasztalt növekvő tendencia feltehetőleg a 2022-es évben sem hagy alább, amelyben nagy szerepet játszanak az államilag támogatott kedvezményes – például zöld otthon program – lakáshitel-konstrukciók is. Ez mind az új, mind a használtlakás-piacra erőteljes hatást képes gyakorolni, melynek következtében a használt lakások irányára 5-7%-kal, az új lakások kínálati ára akár 15-20%-kal is megemelkedhet az év végére. A vidéki lakáspiaci súlya az előrejelzések szerint 5-6%-kal emelkedhet, míg Budapesten tovább folytatódhat a csökkenő tendencia.

A használt lakások esetén 2021 utolsó negyedévében újra nagy érdeklődés övezte az újra reneszánszukat élő panellakásokat. A használt lakások iránti keresletet a megfizethetőbb irányárak és a kedvező hitelkonstrukciók befolyásolták pozitív irányba, ám ennek hatására az év végére záródott az olló az új- és használt lakások kínálati ára között

Tovább emelkedhet a családi házak átlagára országosan

A portál azt is megvizsgálta, hogy mely ingatlan típus volt a vevőjelöltek kedvence a 2021-es évben. A regisztrált adatok szerint a családi házak iránt érdeklődött a legtöbb ingatlanvásárló. A tendencia hátterében az állami támogatások adta lehetőségek és a pandémia okozta karantén-hatás húzódhat meg, melynek hatására az országos átlagár több mint 20%-kal emelkedett, vidéken pedig közel 16%-kal nőtt a négyzetméterenkénti átlagáruk a tavalyi évben.