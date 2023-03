Ingatlan vásárlásán törőd a fejed? Ezeket érdemes tudnod!

Az ingatlanvásárlás az egyik, ha nem a legnépszerűbb befektetési forma. Rengeteg előnye van, valós értékkel bír, hosszú távon lehet vele tervezni, és ha bérbe adod folyamatosan pénzt hoz a házhoz. Az elmúlt évek kiszámíthatatlan gazdasági helyzete azonban jelentősen megnehezítette a tervezést, és nehéz előre megjósolni mi várható. Márpedig nem mindegy, mert egy ingatlant sok évre vesz az ember és komoly befektetést jelent.

Mi várható az ingatlanpiacon a következő években?

Az ingatlanvásárlás egy fontos és hosszú távú befektetés, amelyet alaposan át kell gondolni és meg kell tervezni. Az ingatlanpiac állandóan változik, az árak és a kínálat változása befolyásolhatja a vásárlási döntéseket. Az alábbiakban következzen néhány tipp, amelyek segíthetnek abban, hogy az ingatlanvásárlás során megfelelő döntést hozz.

Először is, érdemes figyelni az ingatlanpiac aktuális helyzetére. Az elmúlt években jelentős növekedés tapasztalható az ingatlanpiacon, és ez a tendencia tovább folytatódhat. Az árak és az ingatlanok kínálata függ a gazdasági környezettől, a demográfiai változásoktól és az építőipari trendektől. Ha szeretnél lakást vásárolni, érdemes tájékozódni a városrészek ár- és kínálati viszonyairól, és lehetőleg olyan szakértőt keresni, aki segíthet eligazodni az ingatlanpiaci trendekben.

Az ingatlanpiacon tehát továbbra is magas az érdeklődés, főként az új építésű ingatlanok iránt. Az árak gyorsabban emelkednek, mint a használt lakásoké, ami az állami támogatások, az alapanyagok drágulása és a szakképzett munkaerő költségeinek emelkedése miatt következik be. A piac lassan mozog, az árak nem zuhanhatnak drasztikusan, és a hitelmoratórium megszűnése miatt sokan nehéz helyzetbe kerülhetnek. Az új építésű lakások továbbra is a piac slágerei lesznek, és a támogatások további növekedése várható. Pesten és vidéken is vannak jó áron elérhető ingatlanok. A vidéki vízparti területeken szintén nagy az érdeklődés, de az árak annyira emelkedtek, hogy néha érdemesebb lehet bérelni, mint vásárolni, ha nem vagy biztos a dologban.

Mire figyelj?

Amikor ingatlant vásárolsz, fontos figyelembe venni az ingatlan állapotát, elhelyezkedését, méretét és az árát is. A szomszédos ingatlanok, az iskola, az üzletek és a közlekedési lehetőségek közelsége szintén fontos tényezők lehetnek. Hiába a luxus, ha a környéken nincs semmi, amit szeretünk, és hiába a gyönyörű táj, vízpart, ha az ingatlan teljesen leharcolt, használhatatlan.

Készíts költségvetést!

Az ingatlanvásárlás jelentős költségekkel jár, és ezért fontos előre elkészíteni egy alapos költségvetést. Ez tartalmazza az ingatlan vételárát, az ügyvédi díjakat, a közjegyzői díjakat, az adókat, az esetleges felújítási költségeket és az egyéb kiadásokat is. Fontos, hogy inkább számolj rá valamennyi pluszt, minthogy kevesebbel kalkulálj.

Amit lehet csinálj meg házilag

Ha lehetőséged van rá, próbálj meg saját kezűleg elvégezni néhány dolgot az ingatlanon, hogy csökkentsd a költségeket. Például saját magad intézheted a festést, cserélheted ki a csempéket, de kertészeti munkákat is végezhetsz. Vagy éppen egy szögbelövő segítségével rögzíthetsz különböző anyagokat, legyen szó lambéria, vagy deszkák felszereléséről, jó megoldást jelent, valamint segíthetsz vele a megfelelő illeszkedés és a falak esztétikus megjelenésében is.

Ami fontos, hogy otthoni munkálatokat illetően csak olyan dolgokba vágj bele, amikhez megvan a kellő szakértelem, gyakorlat. Ha viszont nem vagy biztos a dolgodban, érdemes inkább szakember segítségét kérni a munkálatokhoz, mielőtt több kárt teszel, mint hasznot.

DeWalt szögbelövő (kép: Zákány Szerszámház)

Honnan szerezd be a szükséges szerszámokat?

Ha nincs meg a megfelelő szerszám a munkákhoz, akkor érdemes körülnézni az interneten, vagy a helyi barkácsboltban, hogy beszerezd a szükséges eszközöket. Vagy menj biztosra: a Zákány Szerszámház széles kínálatából ugyanis könnyen és gyorsan megtalálhatod a hiányzó szerszámokat. A legtöbb eszközt pedig bérlés helyett érdemes megvenni, hiszen mindig jó, ha van egy szerszámosláda a kéznél. Pláne egy új ingatlanban.