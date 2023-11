Indul a vásárlási láz, de maradjunk mindig óvatosak!

Már dübörög a Black November, aminek csak egy része a Black Friday, hiszensokan már most a karácsonyi bevásárlást tervezik. Függetlenül attól, hogy időt hagyunk a böngészésre vagy az utolsó pillanatban akarunk lecsapni az ideális ajándékra, kiemelten fontos, hogy körültekintően, óvatosan és tudatosan járjunk el. Az Árukereső.hu most 5 hasznos tippel segíti a biztonságos vásárlást.

Mindig megbízható forrásokból vásároljunk!

Az e-kereskedelem korában számtalan lehetőségünk van akár otthonunk kényelméből házhoz rendelni termékeket. Az Árukereső.hu kínálatában az élelmiszerektől kezdve a ruhákon át egészen a komolyabb elektronikai eszközökig böngészhetünk és rendelhetünk. A széles kínálat és a webáruházak sokasága miatt azonban kiemelten fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy honnan rendelünk. Erre remek indikátor az Árukereső.hu „Megbízható Bolt” titulusa, amit csak olyan üzletek nyerhetnek el és tüntethetnek fel, amelyek a vásárlói visszajelzések alapján kiérdemelték a minősítést. Ráadásul emellett minden egyes webshopról elolvashatjuk az értékeléseket, véleményeket, így többet tudhatunk meg bármely üzletről, ahonnan vásárolni szeretnénk.

Legyünk körültekintőek a termékkel!

Az Árukereső.hu oldalán rengeteg hasznos információt szerezhetünk a termékekről. A visszajelzések megjelenítésével például láthatjuk más vásárlók megjegyzéseit, hozzászólásait és értékelését. Ez segíthet abban, hogy jobban tájékozódjunk egy adott webáruházról vagy kínálatáról. Nem is biztos, hogy az üzlettel vagy a termékkel van a gond – kiderülhet, hogy valójában nem azt keressük, mint amire eredetileg gondoltunk. Jobb ezt megelőzni és átfutni mások véleményeit. Sőt, ezért is fontos, hogy mi is hozzászóljunk az Árukereső.hu-n, hogy másoknak segíthessünk így. Az árdiagram is egy hasznos funkció, ugyanis a termék valódi árának alakulását szemlélteti. Mutatja például azt, hogy tényleg akciós-e egy adott termék, vagy csak úgy van feltüntetve a webáruháznál. Mindemellett a Kérdezz-Felelek funkció segítségével az adott terméket ajánló összes webshopnak egyszerre tehetjük fel kérdéseinket, így még hamarabb kaphatunk válaszokat.

Ellenőrizzük a weboldalak biztonságát!

Győződjünk meg arról, hogy az online áruházak titkosított kapcsolatot használnak. Ezt a zöld lakat jel a böngésző címsorában vagy a https:// kezdetű webcímek jelzik. Ez az SSL/TLS titkosítási protokoll biztosítja, hogy az adataink ne legyenek könnyen hozzáférhetőek harmadik felek számára. Ennek a hiánya önmagában nem jelenti azt, hogy megbízhatatlan lenne egy webáruház, azonban lehetőséget ad arra, hogy külső támadók hozzáférjenek a személyes, és így akár fizetési adatainkhoz. Ezért is kiemelten fontos, hogy soha ne adjunk meg érzékeny információkat, például bankkártya adatokat olyan oldalakon, amelyek nem használnak titkosított kapcsolatot.

Ne adjuk ki személyes adatainkat!

Legyünk kiemelten óvatosak, és figyeljünk a furcsa e-mailekre. Észleljük a helyesírási hibákat, a bizarr linkeket, a zavaros feladói e-mail címeket, a furcsa logókat és hasonló, gyanús elemeket. Könnyen lehet, hogy csalók vették fel velünk a kapcsolatot egy webáruházra hivatkozva.

Hozzunk létre vásárlási fiókot és védjük azt!

A támadások és csalások hárítása érdekében érdemes lehet létrehozni egy különálló vásárlási fiókot. Ehhez hozzárendelhetünk egy olyan virtuális bankkártyát, amire csak a vásárlás esetén utalunk át összeget hagyományos számlánkról. Ilyen esetekben a PayPal és más hasonló fizetési szolgáltatások extra védelmet nyújthatnak a bankkártyaadataink megosztásával kapcsolatban. Ezek az alkalmazások biztonságosabbá tehetik a tranzakciókat azzal, hogy csak adott összegeket tárolunk rajtuk, és ha rajtuk keresztül fizetünk, nem kell megadnunk egyéb személyes adatainkat a vásárlás során. Szintén hasznos lehet erős jelszavakat kitalálni, illetve jelszókezelő-alkalmazásokat igénybe venni, amik segíthetnek az erős, egyedi jelszavak generálásához és tárolásához, akár minden fiókunkhoz!



