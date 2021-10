Íme az országos használt bútor körkép

A használt szekrények, szekrénysorok és polcok országa vagyunk, ettől csupán a Somogy és a Zala megyei háztartások térnek el. A Jófogás a használt bútorok iránti kereslet ugrásszerű növekedése miatt áttekintette a használtbútor-vásárlással kapcsolatos érdekességeket, egyúttal online felmérést is lebonyolított a felhasználói között, amit csaknem 8200-an töltöttek ki.

A „Bútor” kategóriában legnagyobb használttermék-választékot felvonultató Jófogás adatai szerint június óta csaknem 25%-kal ugrott meg a használt bútorok iránti kereslet és a 2020 szeptemberi adásvételekhez/keresési számokhoz képest is egyértelmű növekedés látható. A használtcikkek legnagyobb hazai szakértője ezért az adatbázisa alapos átfésülése mellett a felhasználóit is megkérdezte a vásárlási szokásaikról, kitérve a kosárméretre és a használtbútor-vásárlás mögött megbúvó okokra, gondolatiságra.

A kérdőív válaszadói jellemzően (37%) legfeljebb 50 ezer forintot szánnak használt bútorra, de 24%-uk akár 150 ezer forintot, közel 10%-uk pedig még ennél is többet költött már egy-egy darabra. A használt bútorok alkotóanyagait tekintve a tömörfa és a laminált bútorlap/farostlemez/rétegelt lemez lettek a befutók.

A használtbútor-vásárlás legnagyobb vonzerejeként a kitöltők a kedvező árat jelölték meg, ami kevésbé számít meglepőnek. A Jófogás felmérésének eredményei azonban a használt cikkek sokak számára még mindig kevésbé ismert előnyeit is alátámasztják: a ritkaságszámba menő, antik vagy kereskedelmi forgalomból már kifutott bútorok elérhetőségét, valamint a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat. Ez utóbbi kiemelten fontos, mert használt bútorok vásárlásával hozzájárulhatunk a környezeti terhelés csökkentéséhez is, amiben a tárgyak meghosszabbított élettartama kulcsszerepet játszik. Amire nekünk már nincs szükségünk, az más otthonában új életre kelhet.



„A bútorok értéke javítással vagy felújítással megtartható, kreatív megoldásokkal pedig még növelhető is. Felmérésünk szerint a Jófogás felhasználói leginkább csiszolással, festéssel, pácolással vagy kárpit áthúzásával, a bátrabbak pedig kicsit bonyolultabban, üvegezéssel, mozaikozással, bőrfestéssel vagy LED világítás beépítésével lehelnek új életet a bútordarabjaikba. Kétharmaduk otthonában ennek megfelelően található is valamilyen általuk felújított, emiatt pedig teljesen egyedi használt bútor” – mondta Palocsay Géza, a Jófogást üzemeltető Adevinta Classified Media Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A Jófogás adatai szerint Magyarországon egyértelműen a szekrények, szekrénysorok és polcok számítanak a legnépszerűbb használt bútortípusnak, amitől csak a Somogy és a Zala megyei érdeklődések térnek el: előbbiben a konyhabútorok, utóbbiban pedig a fotelek, kanapék és ülőgarnitúrák számítanak a legkapósabbnak. A fentieken kívül, országos szinten, a top 5 bútorkategóriában még az ágyak/matracok és az asztalok/székek bukkannak fel.



A ritkaságok között több mint 100 éves, intarziás tömörfa sakkasztalt vagy épp 3 millió forintos vételáron hirdetett 19. századi hálószoba bútort is találhatunk. Ha mindehhez a pénztárcánk méretétől függően hozzávesszük, hogy az ingyen elvihető (és sok esetben felújítandó) bútorok is nagy számban elérhetők, egy-egy különleges darab újraálmodásában csak a képzeletünk szabhat határt. A Jófogás ezért október közepétől november végéig felújítási tippekkel és a termékek meghosszabbított élettartamával kapcsolatos közösségimédia-kampányt is indít.

AZ ONLINE FELMÉRÉSRŐL

A 2021 szeptemberében a Jófogás.hu portálon végzett nem reprezentatív felmérést csaknem 8200 felhasználó töltötte ki. 45%-uk nő, 55%-uk férfi, életkorukat tekintve legnagyobb hányaduk (40%) a 36-50 éves, míg 35%-uk az 51-69, 15%-uk pedig a 21-35 éves korosztályba tartozik.