Így lehet sikeres kisvállalkozása az online marketinggel

Az elmúlt évtizedek során az online marketing jóvoltából a vállalatok egészen újszerű módszerekkel próbálták meg felkelteni ideális ügyfeleik érdeklődését. Az alapelv továbbra is az, hogy az embereket ott kell megszólítani, ahol a legtöbbet töltik az idejüket, és a digitális korban ez sokak számára az internet világa.

Az online marketingnek számos előnye van egy kisvállalkozás számára. Nem csak olcsóbb és egyszerűbben kezelhető, mint a hagyományos marketingformák, hanem az eredmények is könnyebben nyomon követhetők, elvégre minden digitális, számszerűsíthető közegben zajlik.

A megfelelő marketingeszközökkel az ön vállalkozása is fellendülhet – nézzük meg nagy vonalakban, hogy hogyan!

Keresőoptimalizálás, azaz SEO

A keresőoptimalizálás, azaz röviden a SEO egy lehetővé teszi, hogy ideális ügyfelei figyelmét organikus, azaz nem fizetett módszerekkel is felkeltse. Manapság ez igazán meglepően hangzik, hiszen minden digitális felületet a reklámok uralnak.

Azonban egyetlen reklám sem olyan hiteles, mint amikor egy webhely a Google legelső, nem fizetett találatai között jelenik meg. Ezt kínálja a keresőoptimalizálás. Az emberek hozzászoktak, hogy a legjobb tartalmakat mindig a Google első néhány pozíciójában találják meg, és ha sikerül bekerülnie ide webhelye tartalmaival, akkor ezzel máris elnyeri majd az érdeklődők megelőlegezett bizalmát.

A SEO egy óriási témakör, és temérdek módszerből áll. Szükség van hozzá kulcsszókutatásra, igényes tartalmak elkészítésére, technikai optimalizálásra és linképítésre is. Mindezért cserébe a legelőkelőbb pozíciókban jelenhet meg webhelye, valahányszor a felhasználók valami relevánsra keresnek rá a Google-on.

Tartalommarketing

A SEO nem létezhet tartalommarketing nélkül, és ez fordítva is igaz. Ahhoz, hogy a SEO és a tartalommarketing is jól működhessenek, releváns, hasznos, értékes tartalmakat kell készítenie ideális ügyfelei számára. Olyan tartalmakat, amelyek bizonyítják márkája szakértelmét, és megmutatják, hogy az emberek bizalommal fordulhatnak önhöz releváns problémáikkal.

A tartalommarketinget nem lehet csak úgy „hasra csapva” csinálni. Egy konkrét tervre lesz szüksége hozzá, amiben előre feljegyzi, hogy kiknek milyen tartalmakat készít majd, illetve milyen terjedelemben, témában, és így tovább. Tartalomnak számítanak a blogbejegyzések, az infografikák, a videók, az esettanulmányok… ez egy hosszú lista!

Közösségi média marketing

A közösségi médiára sokan csupán egy kiegészítő eszközként tekintenek az online marketingben, pedig a helyes közösségi stratégiával temérdek plusz figyelmet szerezhet márkája számára. A siker kulcsa a hozzáállás: akárcsak minden felhasználó, márkája is azért kell jelen legyen a közösségi platformokon, hogy kapcsolatokat építsen másokkal.

Igyekezzen tehát egy személyiséget alkotni márkája számára – ez diktálja majd, hogy milyen stílusban kommunikál ügyfeleivel a hozzászólásokban és a személyes üzenetekben.

A közösségi média marketing célja minél több ügyfelet szerezni, de nem feltétlenül úgy, hogy közvetlenül próbál meg értékesíteni nekik, vagy rögtön rátérne az önreklámra. Kínáljon hasznos tartalmakat követőinek, beszélgessen velük, válaszolja meg a kérdéseiket, és összességében alakítson ki egy aktív közösséget márkája köré.

Helyi keresések

Amennyiben cége helyi jellegű (például egy étterem, edzőterem, szórakozóhely stb.), első sorban bizonyára helyi ügyfélkört szeretne megszólítani marketingjével. Ehhez helyi SEO-ra, a fent említett keresőoptimalizálás lokalizált változatára is szüksége lesz.

A helyi SEO segít, hogy cége több helyi érdeklődésű lehetséges ügyfelet is elérjen üzeneteivel, ugyanis márkája akár a Google helyi találatai között is megjelenhet. Ehhez külön kell figyelnie rá, hogy helyi kulcsszavakat is használjon tartalmaiban (például ’állatorvos Egerben’) és hogy cége szerepeljen a legfontosabb adatbázisokban is (a Google Cégem nélkülözhetetlen).

Email marketing

Habár az emailt sokan elavult kommunikációs formának tartják, ezek az elektronikus üzenetek a mai napig a leghatékonyabb marketingeszközök közé sorolhatók. Az email marketing könnyedén automatizálható, és pozitív kapcsolatot alakíthat ki vele az érdeklődőkkel, illetve ápolhatja kapcsolatait meglévő ügyfeleivel is.

Ehhez hasznos, informatív, releváns tartalmakat kell küldenie azoknak (méghozzá rendszeresen), akik érdeklődőkként feliratkoznak hírlevelére. Ezek az emailek idővel bizonyítják majd az érdeklődőknek, hogy miért érdemes az ön márkáját választaniuk, hiszen demonstrálhatja velük szakértelmét.

Meglévő ügyfelei hűségét is megerősítheti, ha rendszeresen küld nekik különleges ajánlatokról szóló emaileket, születésnapi köszöntőket, és így tovább.

A cél az, hogy személyre szabott üzeneteket küldjön ki, hiszen a felhasználók idővel leiratkoznak majd hírleveléről, ha kevésbé releváns tartalmakat kapnak márkájától.