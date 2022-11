Így készüljünk okosan és takarékosan a karácsonyra

Hasznos tippek a költség- és időtakarékos karácsonyi készülődésért

Bár mindig izgalommal és várakozással teli az ünnepeket megelőző időszak, ugyanakkor azt sem tagadhatjuk, hogy az út, ami elvezet a karácsonyi vacsora elfogyasztásáig (és a romok eltakarításáig) gyakran stresszes és költséges. Különösen igaz ez a mostani gazdasági körülmények között, amikor nem csak az ajándékok vásárlását kell jól megfontolni, de már azt is, hogy feltehetjük-e a szokásos ünnepi égősorokat a házra. Az alábbiakban a MediaMarkt hozott pár okos, energia -és időtakarékos tippet a kiskereskedelmi áruház fenntarthatósági marketing specialistája, Suhajda Bettina jóvoltából, a nyugodtabb és minden szempontból takarékosabb karácsonyi készülődésért.

Vásároljunk okosan!

Lista, lista, lista! Legyen szó az ajándékokról, a hiányzó dekorációról vagy a karácsonyi menüsorról, az első lépésünk mindig a lista készítése legyen! Ha tudjuk, hogy mit kell még beszereznünk, és mi van már meg, össze tudjuk hangolni a beszerzési folyamatokat, és a költéseinket is jobban átláthatjuk. A legjobb, hogy ma már szinte mindent megrendelhetünk online is, így elkerülhetjük az impulzus vásárlást, és időt is spórolhatunk. A dekorációval és a menüsorral is könnyű túllőni a célon, ha részleteiben és nem teljességében nézzük őket. Mindenképp ellenőrizzük a már meglévő készleteinket, és tényleg csak a hiányzó dolgokat vegyük meg.

Az ajándékozás is okozhat fejtörést a megnövekedett rezsiköltségek miatt. Talán minden eddiginél jobban előtérbe kerülnek idén a hasznos és energiatudatos választások. “A nagy háztartási gépek cseréje költséges, de hosszabb távon megtérülő beruházás lehet, és ilyenkor érdemes a családnak akár közös ajándékban is gondolkodni. Javasolt előrehozni az ajándékok beszerzését is, amire a novemberi akciós időszak remek lehetőség.” – fejtette ki Suhajda Bettina, a MediaMarkt fenntarthatósági marketing specialistája.

Ne hagyjuk a takarítást és a dekort az utolsó pillanatra!

A családi ünnepi „járat” és az új év, új kezdet bizakodással teli gondolata miatt sokan szeretnek nagytakarítást tartani a lakásban karácsony előtt. Ha ilyen nagyszabású terveink vannak, ezeket érdemes már hetekkel előtte, apránként megvalósítani, vagy felvértezni magunkat pár hasznos eszközzel, amik segítenek, adott esetben elvégzik helyettünk a munkát. Ilyen lehet egy szuper robotporszívó, vagy egy több funkciós takarítógép, amivel nem csak porszívózni, de akár felmosni is tudunk.

Ha eddig még nem tettük meg, idén cseréljük le a karácsonyi fényeket LED izzósorokra! “Talán elcsépeltnek tűnhet, de nem lehet eleget hangsúlyozni, mennyi energiát takaríthatunk meg, ha az összes fényforrásunkat LED izzóra cseréljük.” – emeli ki az áruházlánc fenntarthatósági szakértője. “Hamarosan a MediaMarktban is kapható lesz a LED izzók legújabb generációja, melyek már „A” és „C” energiabesorolásúak.” Az ünnepi időszakban eleve többet tartózkodunk otthon, ami halmozza a felkapcsolt lámpák számát, az elektromos eszközhasználatot, így fokozottan érvényes, hogy feleslegesen ne hagyjunk semmit töltőn, vagy a töltőt a konnektorban eszköz nélkül, de még a “stand by” mód helyett is inkább húzzuk ki a nem használt készülékeket. “Használhatunk okos konnektorokat, amelyek már rendelkezhetnek fogyasztásmérővel, így figyelemmel kísérhetjük a fogyasztásunkat, illetve ezek applikáció segítségével távolról is kezelhetők. A karácsonyi fényekhez érdemes időzíthető kapcsolókat használni, így egyrészt nem kell folyamatosan figyelni a kapcsolgatásra, és nem történhet meg az sem, hogy égve marad nappal, vagy feleslegesen megy éjjel, amikor úgysem csodálja meg senki.” Karácsonyi izzósorok 95%-a LED kültéri és betéri kivitelben is kaphatóak, ezek az okos konnektorokkal vezérelve is működnek.

Higgyük el, hogy az ECO mód a barátunk!

Szerencsére ma már a legtöbb nagyháztartási gép rendelkezik energiatakarékos, azaz ECO funkcióval. Bár nehezen feldolgozható laikusként, hogy mitől gazdaságosabb valami, ami sokkal tovább dolgozik, de valójában számtalan kimutatás van arra, mennyi vizet és energiát spórolhatnak meg nekünk ezek a funkciók. “Alapszabály, hogy ha kevesebbszer használjuk (jobban megpakoljuk a gépeket), energiatakarékosabbak lehetünk. A mai modern mosó- szárító vagy mosogatógépek között ugyanakkor, már nagyon sok rendelkezik töltet-, vagy szennyezettség érzékelő funkcióval, így a gép a valós igénynek megfelelően igazítja a program hosszát, a víz- és energiafogyasztást. Így, ha csak félig töltjük meg, közel felére csökkenhet az energiafogyasztás is. Arról nem is beszélve, hogy a rettegett 3-4 órás üzemidő sem feltétlenül lesz annyi.” – vezet be az energiatakarékos üzemmód rejtelmeibe Suhajda Bettina. “Érdemes este, lefekvés előtt elindítani az ECO mosogatást, vagy akár késleltetett indítással ECO mosást is beállíthatunk, hogy akkorra járjon le a program, amikor felkelünk. Jelentősen csökkentheti az energiafogyasztást, ha olyan mosogatógépet választunk, amelynek automatikusan kinyílik az ajtaja a szárítási ciklus utolsó szakaszában, így az edények teljes szárításához a gép már a természetes levegőáramlást használja fel.”

Örök kérdés, hogy használjunk-e szárítógépet, vagy sem? Annyi biztos, hogy az inverter motoros szárítógépek csendesebbek és energiatakarékosabbak, mint a hagyományos motorral felszerelt társaik. A hőszivattyús modellek ráadásul sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a kondenzációs szárítógépek, ugyanis 82 helyett csupán 54 fokon szárítanak, ami a ruháknak is kímélőbb. Sok szárítógépnek van már 8-10 kg kapacitása, ami száraz ruhára értendő. Így a mosógépből mindent át is pakolhatunk a szárítógépbe (ami a ruhacímke szerint szárítható gépben), vagy – ha kisebb, különböző színű adagokat mostunk – bevárhatunk két mosást is és 1 program alatt meg is száríthatjuk.

Tanuljunk a séfektől és süssünk-főzzünk hatékonyan!

Az időhiány és takarékossági célból elsajátított praktikus konyhai műveletek nem csak karácsonykor jöhetnek jól, hiszen egész évben sütünk-főznünk. “Érdemes megismerni és kihasználni a konyhai eszközeinket, hiszen a mai modern darabok már nem csak energiahatékonyabbak, de rengeteg funkcióval is rendelkeznek, melyek a gyorsabb és hatékonyabb konyhai munkát segítik. Egyes elektromos főzőlapokon található úgynevezett Booster funkció is, amivel például extra gyorsan fel tudunk bármit forralni. Hőlégkeveréses üzemmódban nagyjából 20%-kal fogyasztanak a beépíthető sütők kevesebbet, mint az alsó-felső sütési üzemmóddal.” Használjuk ki a nagy sütőterű készülékeket! A légkeveréses funkció segítségével az egyenletes levegőkeringtetésnek köszönhetően egyszerre akár több polcszinten is süthetünk. Így egyszerre készíthetjük el a húst és a zöldségköretet, vagy több tepsi aprósüteményt is berakhatunk egyszerre, amivel időt és energiát is megtakaríthatunk. Gőzprogrammal pedig 20 fokkal alacsonyabb hőfokon süthetünk, mint a hagyományos hőlégkeveréses programon. Ez kevesebb energiafogyasztást jelent. A gőz egyenletesen járja át az ételeket, így azok nem csak finomabbak, és jobb állagúak lesznek, de hamarabb el is készülnek, ami tovább csökkentheti az energiafogyasztást a hagyományos sütéshez képest.



“Mindezek mellett érdemes átgondolni mennyit is főzünk.” – zárja a témát a MediaMarkt fenntarthatósági szakértője. “Idén sokkal drágábban kell mindent beszereznünk, mint tavaly ilyenkor. Az infláció nemcsak minket, az egész világot érinti, de még ha egyszer normalizálódik is a helyzet, akkor sem haszontalan dolog picit megállni és átgondolni, mennyit szoktunk költeni az ünnepek alatt – és ezen hogyan lehet esetleg spórolni egy kicsit. A karácsonyt szokás a három napig tartó féktelen habzsolás ünnepének is nevezni, pedig a mértéktelenséggel nemcsak a környezetnek, hanem magunknak és a pénztárcánknak sem teszünk jót. Pazarlás helyett tervezzük meg tudatosan előre, hogy mi kerüljön az ünnepi asztalra, így nem esünk majd túlzásokba!”