Így használják a hazai startupok a legújabb technológiákat

A legmodernebb technológiák már nemcsak a tech cégek kiváltságai: a hazai startupok a fejlesztés során is alkalmazzák és a termékeik, szolgáltatásaik használatába is beépítik azokat – derül ki a Start it @K&H inkubátor tapasztalataiból. Ehhez persze a csapatokba olyan szakemberek is kellenek, akik részt tudnak venni a programozásban vagy irányítani tudják a külső fejlesztőket.

A startupok körében egyértelműen kulcsszerepe van a technológiának, így a globális trendeknek megfelelőenitthon is előtérbe kerülnek az egészségügyi (healthtech), pénzügyi (fintech) és a mesterséges intelligenciánalapuló innovációk. „Nem csak a technológiai startupok esetében meghatározó a legújabb eszközök ésszoftverek használata. Ma már szektortól függetlenül minden startup számára fontos, hogy képben legyenazzal, milyen vezető technológiákat használnak a jelenlegi piaci szereplők, és milyen új megoldások érhetőekel” – mondta el Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője, akinek meglátásait a Start it @K&H inkubátorcsapatai is megerősítették. Az programban jelenleg fejlődő, nyolc különböző szektorból érkező csapat szintemindegyike arról számolt be, hogy a legújabb technológiák alkalmazása már nem előnyt jelent, hanemalapvető követelmény az induláshoz.

Felhőalapú szolgáltatások, távoli elérés, 3D nyomtatás – ezeket használják leggyakrabban

A legnagyobb hazai nagyvállalati inkubátorban fejlődő startupok azt is elmondták, hogy főként a

felhőszolgáltatásokat, a távoli elérést biztosító megoldásokat és a 3D nyomtatást alkalmazzák. Emellett pedig

többen már az 5G és a mesterséges intelligencia előnyeit is kihasználják. „A legmodernebb technológiák a

termékfejlesztésnél és -tesztelésnél kapnak kiemelt szerepet, illetve több csapat már úgy alakítja ki a termékét,

hogy ezeket a technológiákat is alkalmazni tudja. Az egyelőre kevésbé jellemző, hogy kifejezetten ilyen típusú

innovációt fejlesztenek, vagy a fogyasztók eléréséhez használják, például az ügyfélszolgálat részeként” –

tájékoztatott az eddigi tapasztalatokról az innovációs vezető.

A technológia a szakembereken múlik

A technológia azonban önmagában nem elég. Bár globális viszonylatban Magyarországon megfizethető áron

dolgozó és jól képzett fejlesztő, programozó szakemberek vannak, a korai fázisú startupok sokszor küzdenek

azzal, hogy megfelelő embert találjanak. A távoli munkavégzésnek köszönhetően ugyanis a hazai IT

szakemberek árazása egyre jobban felzárkózik a nemzetközi piachoz. Ha tehát az alapító csapatban nincs

lefedve ez a kompetencia, az kettős nehézséget jelenthet a startupok számára. Egyrészt bevétel hiányában

csak nehezen – akár tulajdoni részesedésért cserébe – tudják fedezni a fejlesztői költségeket. Másrészt belső

szakemberek nélkül a külső fejlesztők bevonása olyan buktatókat rejthet, mint a nem megfelelő technológia

használata vagy a titkosítás nélkül tárolt vevői adatok. Persze ma már erre is van megoldás: az ún. No-Code

startup modellel a vállalkozás minimális fejlesztői ráfordítással el tud indulni, fejleszteni tudja a termékét és

alkalmazkodni tud a gyorsan változó piaci kihívásokhoz. Ebben az esetben is jó azonban, ha van legalább egy

olyan belső ember, aki a startup céljaival összhangban tudja irányítani a külső fejlesztőket.