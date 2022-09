ifo: beépült a foglalkoztatási gyakorlatba az otthoni munkavégzés

Tartósan beépült az otthoni munkavégzés a vállalatok foglalkoztatási gyakorlatába és a munkavállalók alkalmazási elvárásaiba a müncheni ifo gazdaságkutató intézet 27 országban végzett felmérése alapján.

Németországban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében a home office használata a világjárvány után heti átlagosan 1,4 napra csökkent. A szomszédos Franciaországban 1,3, az Egyesült Államokban 1,6, Japánban pedig 1,1 nap a heti otthoni munkavégzés

A leghosszabb átlagos otthoni munkavégzés, heti két teljes nap az Egyesült Királyságban és Ausztráliában épült be a foglalkoztatási gyakorlatba. A harmadik helyen Hollandia áll 1,8 napos heti átlaggal, a negyedik, ötödik és hatodik helyen pedig Törökország, Brazília és Magyarország osztozik heti 1,7 napos átlaggal.

A legkevésbé Dél-Koreában vált bevett gyakorlattá az otthoni munkavégzés, ahol heti mindössze 0,5 napos átlag alakult ki.

A koronavírus-járvány tehát tartósan megváltoztatta a munkakörülményeket. “Soha semmilyen esemény nem fordította még fel ilyen rövid idő alatt ilyen átfogóan a munka világát” – mondja Mathias Dolls, a tanulmány egyik szerzője.

Az otthoni munkavégzéssel szembeni hagyományos bizalmatlanság a jelek szerint csökkent: a megkérdezett munkavállalók több mint fele azt állítja, hogy a home office-ban produktívabb, mint amire számított. Minél pozitívabban értékelték a munkavállalók saját otthoni teljesítményüket a korábbi feltételezéseikhez képest, annál több otthoni irodai napot ajánlottak fel nekik a munkáltatók. Ez az összefüggés mind a 27 vizsgált országban kimutatható volt.

Ugyanígy jellemzően ki lehetett mutatni azt is, hogy minél szigorúbb volt a járvány idején a zárlat, annál több otthoni irodai napot ajánlottak fel a munkáltatók a zárlat feloldását követően is.

A felmérés megállapításai szerint a munkavállalók most már nem is akarnak lemondani az otthoni munkavégzésről: 26 százalékuk keresne új állást, ha a munkáltatójuk csak személyes jelenlétet megkövetelő munkát kínálna számukra. Az Egyesült Államokban más kutatók által végzett tanulmányok szerint pedig a jelenleg otthon dolgozók több mint 40 százaléka keresne új állást, ha a munkáltatója megkövetelné a teljes munkaidős irodai jelenlétet.



Az ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) szakértői felmérésükkel annak jártak utána, hogy az otthoni irodahasználattal kapcsolatos eredmények, tervek, vágyak és elképzelések hogyan változnak a 27 ország jól képzett, teljes munkaidőben dolgozó (20-59 éves) munkavállalói körében.Az adatgyűjtés 2021 júliusa és augusztusa, valamint 2022 januárja és februárja között zajlott.(MTI)