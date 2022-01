Hogyan kell fogadni a kosárlabdára?

A kosárlabda az egyik legizgalmasabb sportág a világon, és a sportfogadásokban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az egész világon játsszák ezt a sportot, de a legnagyobb hagyománya az Egyesült Államokban van. Nem meglepő, hiszen itt rendezik meg a legismertebb bajnokságot, az NBA-t is.

Sőt, a kosárlabda ma már az egyik legnépszerűbb a sportfogadások között is. Ennek oka, hogy maga a sportág és annak szabályai egyszerűek. A kosárlabda fogadás azonban akár egészen összetett is lehet, még több izgalmat hozva ebbe az egyébként sem unalmas sportágba.

A nyerő kosárlabda stratégia kiválasztása nem könnyű, hiszen számos tényezőt figyelembe kell venni a fogadások előtt. Az alábbiakban adunk néhány tippet arra, hogy hogyan fogadj a kosárlabda meccsekre.

Figyeld meg a csapat korábbi teljesítményét

Egy kosárlabda csapat egyenletes teljesítményét befolyásolhatja, hogy hogyan szerzik a pontokat. Ha nagymértékben támaszkodnak például a hárompontos dobásokra, az egyben azt is jelenti, hogy nagyobb a lehetőség a hibázásra, és a csapat teljesítménye hullámzóbb lehet. Azaz, a fogadás is kockázatosabb lesz. Sok esetben ugyanis az a csapat a nyertes, aki nem a látványos pontszerzésekre helyezi a hangsúlyt, hanem szisztematikus munkával szerzi meg a győzelemhez szükséges pontokat.

Kövesd a csapat menetrendjét

A fáradtság hatalmas szerepet játszik a csapatok sikerében a kosárlabdában. Az olyan sportágaktól eltérően, mint a futball, a csapatok sok mérkőzést játszanak, és a menetrendjük változó, gyakran több mérkőzéssel a hét folyamán. Nézd meg, hány meccset játszott a csapat az utóbbi időben, és hogy például hosszú útra készülnek-e. Ha egy csapat öt napon belül a negyedik meccsét játssza, akkor biztos lehetsz benne, hogy fáradtak lesznek, ami azt jelenti, hogy lassabbak lesznek, és kevésbé valószínű, hogy jól fognak teljesíteni.

Az is fontos, hogy megnézzük, hol játsszák ezeket a meccseket, mivel az idegenbeli mérkőzések minden bizonnyal több energiát vesznek ki a csapatból. Azt is meg kell nézni, hogy a szezon melyik szakaszában járnak, mivel ennek hatásai általában csak a szezon első negyedéve után jelentkeznek erősebben.

Ismerd meg a csapatot

A kosárlabda fogadási stratégia használata lehetővé teszi, hogy a sportágra való fogadást más nézőponton keresztül közelítsd meg. Nem véletlenszerű meglátásokon alapuló egyszerű tippeléseket fogsz végezni, hanem ténylegesen képes leszel egy olyan terv végrehajtására, amely segíthet megnyerni egy fogadást. Nem elég egy csapatra fogadni csak azért, mert csak a megérzéseidre hallgatva úgy gondolod, hogy nyerhetnek. Mélyebbre kell ásnod, és meg kell ismerned a csapatot.

Az ilyen típusú mélyebb betekintések segítenek abban, hogy újonc fogadóból egy tapasztalt éles szeművé válj, aki pontosan tudja, mit csinál.

Idegenbeli favoritok egy kiütéses vereség után

Egy népszerű fogadási stratégia, hogy olyan csapatokat nézünk meg, amelyek favoritok egy idegenbeli mérkőzésen, miután az előző meccsükön kiütéses vereséget szenvedtek. Ezek a csapatok egyértelműen elég tehetségesek ahhoz, hogy egy nagy vereség után még mindig favoritok legyenek idegenben, ami azt jelenti, hogy sok tényleges tehetségük van.

Ezek a csapatok ráadásul fel lesznek tüzelve a vereség után. Azok a csapatok, amelyek 15 vagy több ponttal kaptak ki, és a következő meccsükön még mindig favoritok, az elmúlt 10 évben az esetek több mint 60%-ában a következő meccs győztesei voltak.

Az eszedre hallgass, ne a szívedre

Az amatőr fogadók között van egy olyan tendencia, hogy a kedvenc csapatuk győzelmére fogadnak akkor is, ha a statisztikák ellene szólnak. Persze, van néhány történelmileg sikeres NBA-csapat, mint a Boston Celtics, a Chicago Bulls és a Los Angeles Lakers, de az egyes csapatok képességei és fogadási értéke naponta változik. Nem tudod kihasználni ezeket a változásokat, ha csak egy csapatnak szurkolsz.

Az első lépés a sikeres fogadóvá válás felé az, hogy kiveszed az érzelmeidet az egyenletből. Használd a statisztikákat, elemzéseket, híreket. Ezek mind segíthetnek abban, hogy racionális döntést hozz.

Ismerd meg a kosárlabda fogadási stratégiákat!

Ahogy minden sportág esetében, a kosárlabdánál is megvannak azok a sajátosságok, amelyek az ilyen típusú fogadásokat jellemzik. Persze a legegyszerűbb, ha csak a mérkőzés kimenetelére fogadunk. Emellett azonban számos más fogadási piac is rendelkezésre áll. Fogadhatunk például arra, hogy az egyik csapat hány pontot szerez összesen, elérhetőek negyedenkénti fogadási lehetőségek, hendikep fogadások, de akár arra is lehet tippelni, hogy melyik csapaté lesz az első húsz pont.

Ha van kedvenc játékosunk, akkor az ő eredményeire is lehet tippelni. Arra például, hogy hány pontot szerez, hány zsákolása lesz vagy hogy hány tripla-triplát ér el a mérkőzés ideje alatt.

Ahhoz persze, hogy megfelelő fogadási stratégiát válasszunk egy adott mérkőzésre, ismerni kell a sportág szabályait. De emellett tisztában kell lenni az egyes fogadási lehetőség jelentésével, és azzal, hogy azok hogyan működnek a kosárlabda esetén. Nem szabad elfelejteni azt, hogy bár egyes stratégiák több sportágra is alkalmazhatók, elképzelhető, hogy teljesen más logika szerint működnek az adott sportág sajátosságai miatt.