Hogyan hatott a háztartások pénzügyeire a válság?

Nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy a tavalyi év végén begyűrűző gazdasági válság minden magyar háztartás költségvetésén erősen érződik. Számos család jövőképe lett oda, legalábbis megingott, hiszen erőteljesen megszorításokat kellett beiktatni a boldogulás érdekében.

A Cofidis Hitel Monitor készített egy reprezentatív kutatást, amelynek eredményeiből kiderül, hogy a magyar háztartások életében októberben következett be a havi negatív rekord, ám azóta már pozitívabbnak látják a magyarok pénzügyi boldogulásuk útját. Felmerülhet hát a kérdés, hogy mégis mekkora összegből tudna ma egy háztartás kényelmesen élni?

Javult a jövőkép

Az egyre romló gazdasági helyzet és a magas infláció végett csaknem a magyarok háromnegyede számolt be a háztartási kiadások növekedéséről az OTP Öngondoskodási Indexe alapján. Az áremelkedés az élelmiszer piacot érintette leginkább: átlagosan több, mint 40 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak. Emellett a rezsi és az üzemanyag árak esetében is szembetűnő volt az áremelkedés, de sokan a vendéglátóiparban, az építőiparban és az elektronikai-, szórakoztató cikkeknél érzékelték.

A még mindig, az európai szinten is kihívóan magas infláció a magyar háztartások nagy részét érinti, ám valamelyest javult a lakosság jövőképe az anyagi helyzetükkel kapcsolatban. Az OTP felméréséből kiderült az is, hogy a válsághelyzet miatt felerősödött a magyarok esetén a rezsicsökkentésre irányuló beruházási szándék, és az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 10 százalékkal bővült azok aránya, akik terveznek valamilyen beruházást energiatakarékossági szempontból, ám a nagy részük mégsem tud félretenni erre.

Sokan még mindig igyekeznek csökkenteni kiadásaikat

Az OTP Bank legfrissebb, öngondoskodási motivációkat feltáró felmérése rávilágított arra, hogy a magyar lakosság még mindig számít az árak további emelkedésére az élelmiszerek, a szolgáltatások és az energiaforrások területén is. Éppen ezért a tavalyi év végére már szokássá vált a spórolás a háztartások esetén, azonban ez 2023-ban a kilátások szerint nem is változik: a magyar háztartások legalább 80 százaléka még az idén is az élelmiszereken spórol. Emellett a megkérdezettek háromnegyede a rezsiköltségeket igyekszik csökkenteni, 65 százalékuk pedig a tartós fogyasztási cikkeken szorítja meg a kiadásokat.

Magyarországon jól megfigyelhető, hogy a 2022-ben kezdődő gazdasági válság ellentétes hatásokat váltott ki a lakosságból: a magyarok megtakarításra való hajlandósága erősödött. A jelenleg tapasztalható eredmények ellentétesek, mint ahogyan a várakozások szóltak. A lakosság igyekszik a nehéz gazdasági körülmények ellenére is növelni megtakarítását, hiszen mindenki a biztonságra törekszik.

Több pénzre van szüksége a magyar lakosságnak

Mint ahogyan az a cikk elején is felmerült, a válságos időkben egyre többen keresik arra a kérdésre a választ, hogy mekkora összegből tudnak ma a magyar családok gond nélkül megélni. A leginkább az élelmiszereket érintő infláció miatt a tavalyi júliusi eredményekhez képest a válaszadók havi szinten 35 ezer forinttal több pénzből tudják kihozni a bevásárlást.

A Cofidis által készített felmérés szerint a magyar háztartások mintegy 25 százaléka számolt be arról, hogy havi jövedelméből anyagi gondok nélkül meg tud élni, viszont a maradék 75 százalék úgy nyilatkozott, hogy a kényelmes mindennapokhoz legalább 200 ezer forinttal többet kellene keresnie a családnak.

Forrás: Creditline.hu