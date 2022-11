Hogyan csökkentsük a rezsi számlát az irodában?

A megemelkedett rezsi árak nem csak a családok számára jelentenek problémát. Bizony az irodáknak és a munkáltatóknak is szembe kell nézniük az eddig nem várt plusz költségekkel. Nem csupán a nagy irodaházak számára okozhat gondot a téli szezonban az épület befűtése, de a kisebb vállalkozásoknak is ugyanolyan problémát jelenthet. Szerencsére egy kis változtatással és odafigyeléssel azonban erre is van megoldás, ami segítségével a munkáltató kiadásai is csökkenthetők.



Okos rendszer kiépítése

Egy jó okos rendszer kiépítése több szempontból is előnyös lehet minden irodaház számára. Egyrészt szabályozhatjuk vele az irodába beáramló fény mennyiségét. Hogy miért is fontos ez? Nyáron az irodába betűző naptól hamar felforrósodik a szoba, ami miatt a legkondit nagyobb fokozatra kell állítanunk. Míg télen jól jönne, ha minél hamarabb oda tudna sütni, hogy felmelegítse a helyiségeket. Ezért egy távolról vezérelhető redőny remek megoldást jelenthet, hiszen így már kora reggel le lehet engedni, hogy ne forrósodjon fel az iroda. Télen pedig már reggeltől besüthet a nap, annak érdekében, hogy mire a kollégák megérkeznek, ne a kihűlt falak fogadják őket. Ezzel pedig a fűtés költségein meglepően sokat lehet spórolni.

Radiátor termosztát

Kevesen tudják, de azzal sokkal több energiát fogyasztanak, ha minden délután, a munkaidő végeztével kikapcsolják a fűtést. Így éjszaka teljesen lehűl az iroda, majd reggel sokkal nagyobb energia szükséges újra felfűteni. Arról nem is beszélve, hogy a munkatársak is szívesebben érkeznének meg reggel egy kellemesen langyos hőmérsékletű szobába.

Egy fűtés vezérlő rendszer segítségével ezt a problémát könnyedén meg lehet oldani. Okos termosztáttal automatizálni és időzíteni lehet a fűtési rendszert. Így beállíthatjuk, hogy délután ötkor vegye alacsonyra a hőmérsékletet, és hajnalban kezdje fokozatosan emelni. Így éjszaka sem fog teljesen kihűlni az iroda és mire megjönnek a munkatársak, őket is kellemes környezet fogadja majd.

A SMARTme által kínált FIBARO Smart Building rendszer a fent említett funkciók mellett egyéb hasznos tulajdonsággal is rendelkezik. Képes továbbá szabályozni az épület áramellátását, ugyanis nincs egész nap szükségünk az összes készülékre. Például elég, ha a nyomtató csak akkor kap áramot, amikor éppen használjuk. De rengeteg energiát tud fogyasztani a véletlenül felkapcsolva maradt lámpa, egy olyan helyiségben, amit nem használunk egész nap.

Egy ilyen okos eszköz segítségével akár a távolból is szabályozhatjuk az iroda áramellátását. Éjszakára automatikusan lekapcsolhatjuk azokat a rendszereket, amikre nincsen szükség. Így könnyedén optimalizáljuk az áramellátást, ezzel pedig a rezsi számlánkat csökkentjük.