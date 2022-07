Hitelminősítés – Varga Mihály: kedvező, hogy a Fitch Ratings a háborús válság ellenére is megerősítette Magyarország besorolását

Kedvező, hogy a Fitch Ratings a háborús válság és az európai recessziós félelmek ellenére is megerősítette hazánk besorolását, és stabil kilátás mellett továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot – írta Varga Mihály pénzügyminiszter szombat reggel Facebook-oldalán.

A hitelminősítő péntek éjjel jelentette be, hogy változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország devizában denominált hosszú futamidejű államadósság-kötelezettségeinek “BBB” szintű, befektetési ajánlású osztályzatát.

A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hónapokban Csehország és Szlovákia kilátásait is rontották a hitelminősítők.

“A Fitch Ratings szerint Magyarország növekedési képességei a hasonló besorolású országokhoz képest is erősek, az év egészében 5 százalék feletti növekedést várnak a magyar gazdaságban” – tette hozzá Varga Mihály.

Mint hangsúlyozta, az elmúlt évtized munkájának köszönhető, hogy a világjárvány után és a háború idején is mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlja Magyarországot.

“A célunk az, hogy a magyar gazdaság növekedését a háborús válságban is megőrizzük” – mutatott rá Varga Mihály.(MTI)