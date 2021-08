Hitelminősítés – Stabil kilátással megerősítette a magyar államadós-osztályzatot a Standard & Poor’s

Változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű államadósság-kötelezettségeinek “BBB/A-2” szintű, befektetési ajánlású osztályzatát pénteken a Standard & Poor’s globális pénzügyi szolgáltató csoport hitelminősítő részlege (S&P Global Ratings).

A cég a Londonban bejelentett döntés részletes indoklásában kiemelte, hogy az idén 6,1 százalékos, jövőre 5,3 százalékos növekedést vár reálértéken számolva a magyar gazdaságban.

Az S&P elemzői az általuk valószínűsített növekedés hajtóerői között említették a koronavírus elleni magyarországi oltási kampány hatékonyságát és a folytatódó költségvetési ösztönzést.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy várakozásuk szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási hiány 2021-ben 7,5 százalék, 2022-ben 5,9 százalék lesz, de 2023-ban 4 százalék alá csökken.

Az S&P becslése szerint a GDP-arányos nettó államadósság-ráta az idei év végén 73 százalék körül lesz. A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy ez 2014 óta a legmagasabb nettó államadósság-ráta lenne.

A cég közölte: várakozása szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a következő hónapokban tovább szigorítja monetáris politikáját az infláció megfékezése végett, ezzel együtt is valószínű azonban, hogy a magyarországi reálkamatok a következő néhány évben mélyen a negatív tartományban maradnak.



Az elemzés szerint a hatékony magyar oltási program és a gazdasági aktivitást terhelő korlátozások ezt követő gyors feloldása nagyobb mértékben gyorsította a gazdaság kilábalását, mint ahogy azt a hitelminősítő az idei év elején várta.Jóllehet a második negyedévi GDP-adatok még nem ismertek, az előzetes jelzőszámok arra engednek következtetni, hogy az éves összevetésű növekedés nagyon erőteljes lehetett abban a negyedévben – áll az S&P Global Ratings pénteki londoni elemzésében.A cég közölte, hogy erre alapozva számol 6,1 százalékot elérő idei egész éves reálnövekedéssel a magyar gazdaságban, feltételezve, hogy a koronavírus-fertőzések száma nem kezd ismét gyorsan emelkedni.Az S&P elemzői szerint mindezek alapján a magyar hazai össztermék már az idén ismét elérheti a koronavírus-járvány előtti szintet.A hitelminősítő felidézte ugyanakkor, hogy a magyar kormány és az Európai Unió közötti viták miatt az Európai Bizottság az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) magyarországi folyósításainak késleltetését kezdeményezte.Ez a jelenlegi helyzet alapján más EU-folyósításokat nem érint, de uniós és magyar kormányzati illetékesek legutóbbi nyilatkozatai alapján elképzelhető az RRF-finanszírozások további késedelme – fogalmaz elemzésében a Standard & Poor’s hitelminősítő részlege.A magyar kormány átmenetileg pótolni tudja továbbra is bőséges készpénztartalékából a késleltetett EU-átutalásokat, de ha az uniós finanszírozások jelentős mértékben és hosszabb időtartamra csökkennének, az középtávon már hátráltatná a magyar gazdaság növekedését, emellett ártana a költségvetési és a külső egyensúlyi helyzetnek is – áll az S&P Global Ratings elemzésében.A hitelminősítő véleménye szerint a magyar kormány által alkalmazott veszélyhelyzeti intézkedések nyomán korlátozott mértékben érvényesül az egyes közintézmények közötti fékek és ellensúlyok rendszere, és ez csökkentheti a szakpolitikai válaszintézkedéseik kiszámíthatóságát.A cég közölte: ez idő szerint továbbra is azzal számol, hogy más uniós folyósításokat a vita nem érint, és az EU-val fennálló feszültségek a jövő áprilisban esedékes magyarországi parlamenti választások után enyhülnek.Az S&P Global Ratings szerint a magyar gazdaság külső profilja továbbra is az adósminőségi megítélés egyik fontos erőssége. A folyómérleg-egyenleg tavaly jórészt egyensúlyban volt, bár a hazai kereslet élénkülése miatt a cég várakozása szerint az idén kissé deficitessé válhat.A hitelminősítő ugyanakkor azt valószínűsíti, hogy a nem adóssággeneráló finanszírozási források változatlanul bőségesek lesznek.Az S&P kiemeli, hogy a magyarországi magánszektorba már nem áramlanak természetes fedezet nélküli devizafinanszírozások.A három globális piacvezető hitelminősítő közül jelenleg az S&P Global Ratings és Fitch Ratings tartja nyilván stabil kilátású “BBB” osztályzattal a hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségeket.A harmadik nagy hitelminősítő, a Moody’s Investors Service “Baa3” magyar államadós-besorolása a Fitch Ratings és az S&P módszertanában “BBB mínusz”-nak felel meg, így a Moody’s a másik két hitelminősítőnél egy fokozattal alacsonyabb besorolást tart érvényben Magyarországra.A Moody’s tavaly szeptemberben felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az addigi stabilról a magyar szuverén osztályzat kilátását, így jelenleg a három globális hitelminősítő közül egyedüliként tartja nyilván pozitív kilátással a magyar államadósság-kötelezettségeket.Az S&P tavaly februárban szintén pozitívra javította a magyar államadós-osztályzat kilátását. Alig két hónappal később, tavaly áprilisban azonban soron kívül a korábbi stabilra módosította vissza a magyar osztályzati kilátást, mindenekelőtt a koronavírus-járvány gazdasági hatásaival indokolva a lépést.A Moody’s a magyar szuverén osztályzat következő idei felülvizsgálatát szeptember 24-re tűzte ki. A másik két cég idei menetrendjében Magyarország már nem szerepel.(MTI)