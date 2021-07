Hitelminősítés – Stabil kilátással megerősítette a magyar államadós-osztályzatot a Fitch Ratings

Változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország devizában fennálló hosszú lejáratú államadósság-kötelezettségeinek “BBB” szintű, befektetési ajánlású osztályzatát a Fitch Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte: a “BBB” szuverén besorolás tükrözi a magyar gazdaság erőteljes szerkezeti jelzőszámait és a beruházások táplálta stabil növekedést.

A Fitch szerint a minősítés mérlegeli másrészről a magas államadósságot és a korábbi unortodox szakpolitikai lépéseket is, valamint azt, hogy az utóbbi években romlottak a kormányzati jelzőszámok.

A magyar államadós-osztályzat stabil kilátása ugyanakkor a Fitch azon várakozását tükrözi, hogy fenntartható lesz a magyar gazdaság kilábalási folyamata, és enyhe mértékű költségvetési konszolidáció is várható, amely lehetővé teszi 2021-től az államadósság-ráta lassú csökkenését – hangsúlyozza a hitelminősítő.

A Fitch Ratings londoni elemzői kiemelik, hogy a magyar gazdaság már kilábalóban van a koronavírus-világjárvány okozta sokkból, és a növekedést támogató tényezők között szerepel a továbbra is laza költségvetési politika, az ellenállóképesnek bizonyult ipari termelés, a stabil beruházási kilátások, valamint az ugyancsak fellendülőben lévő külső kereslet.

A cég közölte: előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék (GDP) az idén 6,5 százalékkal, 2022-2023-ban évi átlagban 4,8 százalékkal növekszik reálértéken számolva.

A hitelminősítő kiemeli, hogy ezek a növekedési ütemek jelentősen meghaladják a magyar gazdaság növekedési potenciálját.



A Fitch elemzői hangsúlyozták, hogy előrejelzéseikbe beépítették az Európai Unió által a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett helyreállítási alap finanszírozásait is, amelyek várakozásuk szerint 2022-től jelentős növekedési ösztönzést jelentenek majd.A cég prognózisa szerint a gyermekes családoknak nyújtandó, tervezett adóvisszatérítés a GDP arányában 1,1 százalékpontnyi felhajtóerőt ad a háztartási szektor fogyasztási kiadásainak.A Fitch Ratings megítélése szerint lefelé ható kockázatot jelent az, hogy az Európai Bizottság valószínűleg késlelteti az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretében beterjesztett magyar helyreállítási terv jóváhagyását.A hitelminősítő ugyanakkor valószínűtlennek tartja, hogy az Európai Bizottsággal jogállamisági kérdésekben kialakult nézeteltérések teljes mértékben veszélybe sodornák Magyarország hozzáférését az RRF-finanszírozáshoz.Ugyancsak lefelé ható kockázatokkal terhelné a Fitch előrejelzéseit a koronavírus-világjárvány esetleges kedvezőtlen irányú további alakulása, vagy az, ha a lakosság jelentős része vonakodna a koronavírus elleni oltások beadatásától – áll a Fitch elemzésében.A cég kiemeli ugyanakkor, hogy a július 28-i állapot alapján a magyar lakosság 56 százaléka mindkét oltási dózist megkapta, vagyis Magyarország jóval a 47,4 százalékos EU-átlag előtt jár a teljes átoltottsági arányt tekintve.A Fitch Ratings előrejelzése szerint a GDP-arányos magyar államháztartási deficit az idén eléri a 7,0 százalékot, de jövőre 5,7 százalékra, 2023-ban 4,1 százalékra csökken.A cég által a “BBB” kategóriába sorolt államadósok előre jelzett mediándeficitje 2,9 százalék.A Fitch a magyar szuverén minősítés gyengeségei között tartja számon a hasonló besorolású társállamokéhoz képest magas bruttó államadósság-rátát, amely a cég adatai szerint tavaly csaknem 15 százalékponttal a hazai össztermék 80,4 százalékára emelkedett.A hitelminősítő előrejelzése szerint a magyar államadósság-ráta 2023 végéig 76 százalékra csökken, vagyis még akkor is jóval a cég listáján “BBB” osztályzattal szereplő államadósok előre jelzett 59,9 százalékos mediánja felett lesz.A magas adósságszintből eredő kockázatokat ugyanakkor bizonyos részben enyhíti a kedvező adósságprofil: az államadósságon belül az idei év első felében mindössze 17,7 százalék volt a devizaadósság-hányad.A Fitch kiemeli, hogy a “BBB” besorolású szuverén adósok mediánszintje ugyanebben az időszakban 33,7 százalék volt.A hazai lakossági befektetések a forintban denominált teljes állampapír-állomány 32,6 százalékát tették ki, és e befektetői kör jelentős részére jellemző, hogy lejáratig megtartja ezeket a papírokat – áll a Fitch Ratings elemzésében.(MTI)