Hitelminősítés – Stabil kilátással megerősítette a magyar államadós-osztályzatot a Fitch Ratings

Változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország devizában denominált hosszú futamidejű államadósság-kötelezettségeinek “BBB” szintű, befektetési ajánlású osztályzatát a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő.

A péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklása szerint a szuverén magyar besorolás stabil kilátása a Fitch azon várakozását tükrözi, hogy a koronavírus-járványból stabil ütemben kilábaló magyar gazdaság növekedése tartós lesz, és a költségvetési konszolidáció eredményeként a következő években stabilizálódik az államadósság-ráta is.

A Fitch Ratings közölte: a 2022-2023-as időszakban 4,4 százalékos – a növekedési potenciált meghaladó ütemű – éves átlagos reálnövekedést vár a magyar gazdaságban.

A magyar államadósság-kötelezettségek “BBB” besorolása az elemzés szerint azt tükrözi, hogy a magyar gazdaság szerkezeti jelzőszámai erőteljesek a hasonló besorolású többi gazdasággal összehasonlítva. Az osztályzatot alátámasztja a beruházások táplálta stabil növekedés is – áll a Fitch londoni elemzésében.

A hitelminősítő hozzáteszi ugyanakkor: a “BBB” besorolás tényezői között szerepel a magas államadósság, a múltbeli “unortodox” költségvetési és monetáris intézkedések sora, valamint az, hogy a korábbi években romlottak a kormányzati mérőszámok.

A Fitch hangsúlyozza mindazonáltal, hogy várakozása szerint a magyar gazdaságban az idei év második felétől jelentős élénkítő hatást gyakorol a Európai Unió által a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett helyreállítási alap.

A hitelminősítő kitér arra, hogy ennek folyósítása a jogi viták megoldásától függ.



A Fitch várakozása szerint ugyanakkor az áprilisi országgyűlési választások után Magyarország tárgyalásokat kezdeményez az Európai Bizottsággal a jogállamisági nézeteltérések ügyében, hogy megkaphassa az első folyósítást a helyreállításra és az ellenállóképesség javítására szolgáló európai uniós pénzügyi eszközből (RRF).A hitelminősítő közölte: növekedési előrejelzése tartalmazza azt az ösztönzést is, amelyet a gyermekes családoknak járó személyi jövedelemadó-visszatérítés gyakorol majd a magyar gazdaságra. A Fitch Ratings számításai szerint ez a hazai össztermék (GDP) 1,1 százalékának megfelelő mértékben is élénkítheti a háztartási szektor fogyasztási kiadásait.A cég várakozása szerint a GDP-arányos bruttó államadósság-ráta a tavalyi évre becsült 78,6 százalékról lassú ütemben 74,9 százalékra csökken 2023 végéig. A Fitch kiemeli, hogy a “BBB” besorolási kategóriába tartozó társgazdaságok arra az időpontra várt államadósság-rátájának mediánszintje 56,6 százalék.A hitelminősítő kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a magyar gazdaság kedvező adósságprofilja enyhíti a magas adósságszintből eredő kockázatokat. A devizaadósság a teljes szuverén devizaadósságnak csak a 20,6 százalékát tette ki 2021 végén, szemben a “BBB” kategória 33,3 százalékos mediánjával – áll a Fitch elemzésében.A Fitch Ratings pénteki bejelentésével kezdődött a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata.A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan 2022-ben is hatszor – egyenként két-két alkalommal – veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.A magyar adósosztályzatok második idei felülvizsgálatára a Fitch július 22-ét jelölte ki.A Standard & Poor’s pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) először február 11-én, majd augusztus 12-én vizsgálja a magyar államadós-osztályzatokat.A Moody’s Investors Service ugyancsak két időpontot jelölt ki 2022-re: idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először március 25-én, másodszor szeptember 23-án kerül sorra.A Moody’s tavaly szeptemberben egy fokozattal, az addigi “Baa3”-ról “Baa2”-re javította a magyar államadós-osztályzat besorolását. Ez az osztályzat a Fitch Ratings és a Standard & Poor’s módszertanában “BBB”-nek felel meg.A Fitch és az S&P már 2019 óta ezzel az osztályzattal tartja nyilván Magyarországot, így a Moody’s szeptemberi felminősítése óta mindhárom hitelminősítő azonos szuverén besorolást tart érvényben Magyarországra, egyaránt stabil kilátással.(MTI)