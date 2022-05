Hitelminősítés – Rendkívüli adóskockázatot jelző szintre minősítette vissza Ukrajnát az S&P

Rendkívül magas adóskockázatot jelző szintre minősítette vissza Ukrajnát az S&P Global Ratings, elsősorban azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy az orosz invázió okozta gazdasági károk miatt Ukrajna devizaadósság-törlesztési képessége most már egyre inkább a külső adományozóktól érkező finanszírozásoktól függ.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi “B mínusz/B”-ről “CCC plusz/C”-re minősítette vissza Ukrajna devizában fennálló hosszú és rövid lejáratú szuverén adósságállományának osztályzatát.

A cég levette Ukrajnát a negatív kihatású figyelőlistáról, ugyanakkor az új besoroláson is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást hagyott érvényben.

Az S&P Global Ratings módszertanában a “CCC plusz” hosszú távú devizaadós-besorolás hét fokozattal marad el a befektetési ajánlású osztályzati sáv alapfokától, vagyis a “BBB mínusz” szinttől.

A leminősítéshez fűzött indoklásában a cég kiemelte, hogy várakozása szerint az orosz katonai beavatkozás miatt Ukrajnára hosszú ideig elhúzódó makrogazdasági instabilitás lesz jellemző.

A hitelminősítő szerint az ukrán gazdaságnak és az adóbevétel-termelő kapacitásnak okozott jelentős károk miatt az ukrán államadósság-törlesztés az eddigieknél is nagyobb mértékben függ a nemzetközi pénzügyi támogatás folyamatos beáramlásától.



Az orosz katonai agresszió első három hónapja után az ukrán gazdaság termelőkapacitásának hozzávetőleg a negyede és a legtöbb ukrán tengeri kikötő az orosz fegyveres erők által elfoglalt vagy blokád alatt tartott térségekben van.Az S&P Global Ratings közölte: azzal számol, hogy az export, a fogyasztás és a beruházások összeomlásszerű visszaesése miatt az ukrán hazai össztermék (GDP) reálértéken 40 százalékkal zuhan az idén.A cég ezt az előrejelzést arra a feltételezésére alapozza, hogy a konfliktus áthúzódik 2022 második felére.A hitelminősítő ebben a környezetben 25 százalékos GDP-arányos ukrán államháztartási hiányt valószínűsít az idei év egészére.Az S&P Global Ratings hangsúlyozza, hogy a háború előtti prognózisában 3,5 százalékos államháztartási deficit szerepelt 2022-re.A múlt héten egy másik globális hitelminősítő, a Moody’s Investors Service is rendkívüli adóskockázatot jelző szintre, az addigi “Caa2”-ről egy fokozattal “Caa3”-ra minősítette vissza Ukrajna devizában és hazai valutában fennálló hosszú lejáratú szuverén adósságállományának osztályzatát.A Moody’s elsősorban azzal a véleményével indokolta a lépést, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió elhúzódásával növekszenek az ukrán adóssághelyzet fenntarthatóságát terhelő kockázatok.A “Caa3” besorolás kilenc fokozattal marad el a befektetési ajánlású sáv alapfokától, amely a Moody’s osztályzati metodikája alapján “Baa3”.A Moody’s a leminősítéshez fűzött indoklásában közölte, hogy előrejelzése szerint az ukrán hazai össztermék az idén 35 százalék körüli mértékben zuhanhat reálértéken, és a GDP-arányos ukrán államadósság-ráta az idén százalék környékére emelkedik a 2021 végén mért 49 százalékról.Az ukrán gazdaságban más nagy londoni elemzőházak is összeomlásszerű visszaesést várnak az idei évre.Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a minap Londonban bemutatott, jelentősen rontott éves térségi előrejelzésében közölte: várakozása szerint az ukrán hazai össztermék az idén 30 százalékkal zuhan, és ez a szűkebb kelet-európai és kaukázusi régióban is átlagosan 18,4 százalékos GDP-visszaesést okoz 2022 egészében.Az EBRD Ukrajnán kívül Örményországot, Azerbajdzsánt, Georgiát és Moldovát sorolta ebbe a térségbe.A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató konglomerátum feltörekvő piacokkal foglalkozó londoni elemzőstábja legújabb helyzetértékelésében közölte: központi prognózisa azzal számol, hogy az ukrán GDP-érték 2022-ben 39 százalékkal zuhan.(MTI)