Hitelminősítés – Megerősítette az Egyesült Államok AA plusz besorolását a Fitch Ratings

Megerősítette stabil kilátással az Egyesült Államok „AA plusz” szintű államadós-besorolását a Fitch Ratings. A péntek éjjel Londonban bejelentett döntés elemzésében a nemzetközi hitelminősítő kiemelte azt a véleményét, hogy jelentősen tovább romlik az amerikai államháztartás egyensúlyi helyzete és államadósság-pozíciója.

A Fitch tavaly augusztusban vonta meg az Egyesült Államoktól a lehetséges legjobb, „AAA” államadós-besorolást, a jelenleg is érvényes „AA plusz”-ra rontva a minősítést.A cég már akkor is azzal a várakozásával indokolta a döntést, hogy a következő három évben romlanak az amerikai államháztartási mutatók és növekszik a államadósság-teher.A három globális hitelminősítő közül jelenleg már csak a Moody’s Investors Service tartja nyilván a lehetséges legjobb – e cég módszertanában „Aaa”-ként jelölt – besorolással az amerikai államadósság-kötelezettségeket, de tavaly november óta a Moody’s is negatív kilátást tart érvényben a besorolásra.A Standard & Poor’s – a globális piacvezető hitelminősítők közül elsőként – már 2011-ben megvonta az Egyesült Államoktól az elit „AAA” államadós-osztályzatot, amelyet 1941 óta tartott érvényben.Az S&P – amelynek minősítési részlege néhány éve az S&P Global Ratings nevet viseli – a tizenhárom évvel ezelőtti leminősítés óta az „AAA”-nál szintén egy fokozattal alacsonyabb, „AA plusz” besorolással tartja nyilván a hosszú futamidejű amerikai államadósságot.Az S&P annak idején azzal a véleményével indokolta a globális piacokon komoly megrázkódtatást okozó leminősítést, hogy az akkori adósságlimit-emelési vita lezárásaként létrejött államháztartási konszolidációs terv elégtelen a középtávú amerikai államadósság-pálya stabilizálásához.A Fitch Ratings az amerikai „AA plusz” osztályzat megerősítéséhez fűzött péntek éjjeli elemzésében közölte: becslése szerint a tavalyi naptári évben a hazai össztermékhez (GDP) mért amerikai államháztartási hiány meredek ívben 8,8 százalékra emelkedett az előző évben mért 3,7 százalékról.A cég 2024-re 8 százalékos, 2025-re 8,2 százalékos államháztartási deficitet valószínűsít az Egyesült Államokban, és azzal számol, hogy az amerikai államháztartási szektor bevételarányos kamatterhe jövőre eléri a 10,3 százalékot.A Fitch hangsúlyozza, hogy várakozása szerint az általa „AA” kategóriásként nyilvántartott szuverén adósok bevételarányos kamatköltségeinek mediánszintje 3,3 százalék lesz ugyanebben az időszakban.A hitelminősítő előrejelzése szerint a GDP-arányos amerikai államadósság-ráta 2025 végére eléri a 120,7 százalékot a tavaly mért 113,5 százalék után.A cég kiemeli, hogy az Egyesült Államok szuverén adósságrátája a hazai össztermékhez mérve már 2023 végén is jóval több mint a kétszerese volt az „AA” kategóriás osztályzati csoport 50,6 százalékos mediánszintjének.A Fitch Ratings hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy a tavalyi leminősítés ellenére változatlanul elsőrendű államadós-osztályzatot olyan szerkezeti erősségek támasztják alá, mint az amerikai gazdaság puszta mérete, a magas fejenkénti jövedelemszint és a dinamikus üzleti környezet.A kedvező tényezők között van az is, hogy a dollár az elsődleges globális tartalékvaluta, és ez rendkívüli finanszírozási rugalmasságot biztosít az Egyesült Államoknak – áll a Fitch Ratings elemzésében.(MTI)