Hitelminősítés – Felminősítési felülvizsgálat alá vette Horvátországot a Moody’s a 2023-as eurócsatlakozási kilátás miatt

Felminősítési felülvizsgálat alá vette Horvátország hosszú futamidejű, devizában és hazai valutában fennálló államadósságának “Ba1” szintű – egyelőre nem befektetési ajánlású – osztályzatát a Moody’s Investors Service.

A nemzetközi hitelminősítő a Londonban péntek éjjel bejelentett döntést azzal indokolta, hogy az Európai Unió gazdasági és pénzügyi szakminisztereinek tanácsa (ECOFIN) a minap ajánlást fogadott el Horvátország jövő januári euróövezeti csatlakozásáról, és ezt az uniós állam- és kormányfők e héten jóváhagyták.

A Moody’s közölte: mindezek alapján azzal számol, hogy az ECOFIN július 11-12-i ülésén a tagországok elfogadják a horvát eurócsatlakozáshoz szükséges jogszabályokat, és ezzel formálissá válik Horvátország jövő januári felvétele az euróövezetbe.

A hitelminősítő az elemzésben kiemelte: az euró bevezetésének jelentős pozitív hatásai lesznek Horvátország adósprofiljára.

E hatások közül is a leginkább figyelemreméltó az, hogy az euróövezeti csatlakozás a horvát államadósság devizában denominált hányadát a 70 százalék feletti jelenlegi arányról csaknem zéróra csökkenti, hiszen ez az államadósság-hányad szinte teljes egészében euróban áll fenn – áll a Moody’s indoklásában.

Az elemzés szerint ennek jelentős pozitív hatása lesz a Moody’s által a horvát kormány költségvetési erősségéről kialakított megítélésre, mivel a devizaadósság-hányad eltűnése megszünteti a hazai össztermékhez (GDP) mért államadósság-ráta növekedésének kockázatát árfolyamgyengülés esetén, emellett jelentősen csökkenti a horvát államháztartás finanszírozási kockázatait.

A Moody’s elemzése hangsúlyozza azt is, hogy az euró bevezetése a horvát bankszektor devizakockázatait is csökkenti, és szintén pozitív hatást gyakorol a hitelminősítő által a horvát kormány likviditási és külső sérülékenységi kockázatairól alkotott megítélésre.

Az euróövezet tagjaként Horvátország egy esetleges jövőbeni válsághelyzetben számíthat az eurójegybank (EKB) potenciális támogatási programjaira, köztük a jegybanki eszközvásárlásokra.



Mindemellett Horvátország belépése az Európai Stabilitási Mechanizmusba (ESM) szintén erősíti a horvát kormány képességét önmaga finanszírozására válsághelyzet esetén – áll a Moody’s elemzésében.Egy másik globális hitelminősítő, a Fitch Ratings már tavaly novemberben az addigi “BBB mínusz”-ról egy fokozattal “BBB”-re javította Horvátország hosszú futamidejű szuverén devizaadós-kötelezettségeinek besorolását, és az új osztályzatra is további felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást hagyott érvényben, szintén azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy Horvátország 2023-ban csatlakozhat az euróövezethez.A Fitch indoklásában kiemelt helyen szerepelt, hogy az euró meghonosításával Horvátországnak tartalékvaluta-státusban lévő fizetőeszköze lesz, emellett a belépés csökkenti a tranzakciós költségeket és korlátozza a háztartások és a vállalati szektor pénzügyi mérlegét terhelő árfolyamkockázatokat.(MTI)