Hitelkártya helyett itt a BNPL: vásárolj most, fizess később!

A Buy Now Pay Later (BNPL) pénzügyi szolgáltatás néhány éve kezdte meg hódító körútját az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, ma már több mint 30 országban van jelen. Emberek milliói vásárolnak online és próbálnak ki termékeket anélkül, hogy fizetniük kellene értük. Az új finanszírozási szolgáltatás könnyen válhat a hitelkártya új versenytársává lakossági ás üzleti körökben is – a Deloitte szakértői szerint.

A vásárolj most, fizess később! – Buy Now, Pay Later (röviden: BNPL) pénzügyi szolgáltatás már korábban is létezett, az utóbbi években a digitalizáció segítségével kínál innovatív megközelítést a termékek és szolgáltatások kifizetésére. Az újítás lényege, hogy a vásárlás folyamatában – új szolgáltatók beépülésével – azonnal elérhetővé válik a kamatmentes halasztott-, vagy részletfizetési lehetőség. A szolgáltatás elsősorban olyanok számára lehet érdekes, akik nem rendelkeznek hitelkártyával, vagy más fedezetlen hiteltermékkel – mindez a B2C és B2B területen egyaránt.

A BNPL működésének magját a „pay in four” megoldás adja, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy bármilyen vásárlás költségét négy egyenlő, kéthetente esedékes kamatmentes részletre ossza fel. Mindaddig, amíg a részletek a meghatározott időn belül kerülnek törlesztésre, a fogyasztó mentesül a további költségektől. A megoldással a fogyasztók pontosan ugyanazt az árat fizetik, mintha a teljes összeget a hitelkártyájukra terhelték volna. Arra is van lehetőség, hogy a fogyasztók ennél is kisebb részletekre bontsák kiadásaikat, akár 36 hónapig terjedő időszakra is – kamatfizetés ellenében. Ebben az esetben a kamatláb mértéke a fogyasztó hitelképességétől függ.

„Maga a BNPL fogadtatása ellentmondásos: pénzügyi elemzők és a szabályozó hatóságok egyetértenek abban, hogy a szolgáltatás a felelőtlen költekezést támogatja, ezáltal pedig képes elősegíteni a túlfogyasztás, az eladósodás veszélyeit. A BNPL, mint jelenség egyre nagyobb hullámokat vet a pénzügyi világban, amely főként azért aggasztó a késedelmes hitelek tekintetében, mert ez az ügyfeleket akár arra is ösztönözheti, hogy a meglévő hitelkártyájukat a szolgáltatáshoz kapcsolják, ezzel túlköltekezést eredményezve. Ez pedig akár egy olyan adósságspirált is eredményezhet, amely egy gazdasági válság és tartós infláció idején semmi jóval nem kecsegtet” – mondta Csonka Barbara, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás üzletágának tanácsadója.

Az ellentmondások ellenére a szolgáltatás meglehetősen elterjedt a társadalom bizonyos köreiben. Működését tekintve három alapvető és egymással szorosan összefüggő trend vezetett a BNPL megjelenéséhez és rohamos növekedéséhez: az e-kereskedelem növekedése, a hitelkártyák visszaszorulása és a magas ügyfélszerzési költségek. A globális kiskereskedelmi forgalomnak ma csupán 14%-a zajlik online, míg a fennmaradó 86% még mindig offline keretek között valósul meg, ugyanakkor az e-kereskedelem a jövő helyszíne, ahol a fogyasztók egyre több vásárlást bonyolítanak.

Fontos még, hogy a pénzköltési szokások is eltérnek egymástól generációként: az Y és Z generáció együttesen számítanak az e-kereskedelem haladó felhasználóinak, több mint 70%-uk az online vásárlás kényelmét, rugalmasságát és választékát részesíti előnyben. Ezt még inkább erősítette a pandémia okozta bezártság.

A BNPL szolgáltatással szemben a hitelkártya már kevésbé csábító opció. Igényléséhez egy sor hosszú és szigorú listának kell megfelelni, szemben a BNPL-lel, ahol a hitelbírálat pillanatok alatt megtörténik, ráadásul rejtett költségektől is mentes a szolgáltatás. Ezek alapján nem meglepő, hogy a BNPL főként az X és Y generáció körében elterjedt fizetési eszköz, ezek a generációk – általánosságban megtakarítások, stabil munkahely híján – nagy valószínűséggel nem is lehetnének jogosultak a hagyományos értelemben vett hiteltermékek igénylésére, használatára.

„A Buy Now, Pay Later, mint pénzügyi szolgáltatás elterjedését nagyban elősegítette az egyes generációk – főként a fentebb említett fiatalabbak – hagyományos bankintézetekkel szemben támasztott bizalmatlansága is. A BNPL legnagyobb globális szereplői többek között az Affirm, a Klarna és az Afterpay, akik a pénzügyi tudatosság mellett elkötelezett hitelezőként pozícionálják magukat. Magyarországon már a nagyobb kereskedelmi bankok, de akár az Apple, Revolut és az Ikea szolgáltatásai között is fellelhető a késleltetett részletfizetési lehetőség” – mondta Jalsovszky Géza, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás üzletágának szenior menedzsere.

Kereskedői oldalról leginkább a kosárérték növelése, a kosárelhagyási ráta csökkentése és az új vásárlók bevonzása a legfontosabb szempontokok, amelyeket a Buy Now, Pay Later akár egyidejűleg is képes kiszolgálni. Ha a fogyasztó képes magasabb árfekvésű terméket „megvenni”, az magasabb bevételt jelent eladói részen. Nem elhanyagolható az sem, hogy a szolgáltatás kihasználásával és a hosszabb fizetési határidőnek köszönhetően az adott vállalat saját fizetőképességét is képes lehet megerősíteni.

Összességében a BNPL kedvező finanszírozási alternatíva lehet a lakossági és vállalati ügyfelek körében egyaránt. A mesterséges intelligencia segítségével a jövőben akár arra is megoldás születhet, hogy a hitelbírálat szövevényes folyamatai egyszerűsödjenek, a hitellimit pedig reális időhatáron belül – tehát ne napok, hetek múltán – váljon elérhetővé az igénylő számára. Ha pedig ezek az eredmények megvalósulnak, egyértelműen a banki hitelezési folyamatok digitalizációját szorgalmazzák majd, vélik a Deloitte szakértői.

A Deloitte-ról

A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó- és egyéb tanácsadási, továbbá jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelmével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti kihívásoknak. A Deloitte mintegy 312 000 szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.com/hu/magunkrol.