Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban erősödött a BUX a héten

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 52 255,11 ponton zárt pénteken, 1186,31 ponttal, 2,32 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél.

A részvénypiac forgalma 51,151 milliárd forint volt a múlt heti 46,709 milliárd forint után, a vezető részvények ára emelkedett a héten.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte: a héten ismét többször járt 52 ezer pont fölött a BUX index a kedvező nemzetközi befektetői hangulatnak köszönhetően. A pénteki kereskedésben is az 52 ezer pontos szint fölött zárt a hazai tőzsdeindex, bár nem döntött csúcsot. Számos gyorsjelentést tartogatott a hét a magyar blue chip részvények jelentéseit követően.

Javultak a Mol árrései, a vállalat augusztusi adatai szerint a csoportszintű finomítói árrés 4,3 dollárról 6,0 dollárra emelkedett hordónként, míg a petrolkémiai árrés 670,1 euróról 681,1 euróra tonnánként.

Kitértek arra is, hogy rekord árbevétellel és profittal zárta az első fél évet az AutoWallis. Az elmúlt hat hónap során a vállalat árbevétele túlszárnyalta az egész 2020-as árbevétel szintjét. A csoport árbevétele az első fél évben elérte a 97,7 milliárd forintot, a nyereség 1,2 milliárd forintra nőtt, míg az egy részvényre jutó eredmény 3,52 forinton alakult.

Az első fél évben az Alteo csoport árbevétele és nettó adózott eredménye egyaránt jelentősen emelkedett: a 22 százalékos árbevétel-emelkedés 165 százalékos adózott eredmény növekménnyel társult. A konszolidált EBITDA (kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) a tavalyi év azonos időszakához képest 98 százalékkal nőtt elsősorban a hő- és villamosenergia-termelést irányító szabályozási központ kimagasló eredményessége révén.



Az Equilor elemzése szerint a héten óriási forgalom mellett vették a 4iG részvényeit. A vállalat bejelentette, hogy megvásárolta a DOTO Systems Zrt. maradék részét, ezzel 100 százalékos tulajdonosává vált. A hazai IT-cég emellett közzétette a második negyedéves gyorsjelentését a héten, amit követően tovább emelkedett a részvény árfolyama. Pénteken további két jó hír érkezett a befektetők számára, a közlemények szerint két nagy keretösszegű közbeszerzésen nyertek.A héten a legnagyobb, 3,06 százalékos erősödést az OTP érte el, a papír 18 010 forinton, új történelmi csúcson zárt pénteken, heti forgalma 27,9 milliárd forint volt.A Magyar Telekom árfolyama 0,69 százalékkal nőtt, pénteken 438 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma a héten 712,5 millió forintot tett ki.A Mol-részvények ára 0,92 százalékkal nőtt a héten, pénteken 2420 forinton zárt a részvény, heti forgalma meghaladta a 9,6 milliárd forintot.A Richter árfolyama 2,08 százalékkal csökkent, pénteken 8840 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma megközelítette a 10,3 milliárd forintot.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4271,59 ponton fejezte be a hetet, ami 192,06 ponttal, 4,71 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)