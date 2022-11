Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 43 698,34 ponton zárt pénteken, 1068,66 ponttal, 2,51 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 63,58 milliárd forint volt, szemben az előző heti 30,63 milliárd forinttal, a vezető részvények többsége erősödött.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte, hogy ismét erős hetet zárt a BUX-index, a múlt hetihez hasonlóan. Hozzátette: 2,51 százalékos emelkedés lett az elmúlt 5 kereskedési nap mérlege a hazai tőzsdeindexben, ami a hét közepén ismét áttörte a 44 ezer pontos szintet. A Mol múlt heti gyorsjelentését követően a hazai blue chip piac további három szereplője a héten tette közzé harmadik negyedéves számait, amelyek minden esetben kifejezetten jól alakultak.

Felidézték: minden soron az elemzői konszenzusnál erősebb számokat ért el az OTP a harmadik negyedévben. A teljes bevétel és a nettó kamatbevétel is több mint negyedével emelkedett éves alapon. Az eredménysoroknál pedig 50 százalék körüli a javulás. A vezetőség emelte idei várakozásait, 15 százalékkal nőhet a hitelkihelyezés, míg a kamatmarzsok stabilizálódhatnak.

Kedvező eredmények érkezte a Richtertől is. A társaság kedden hajnalban tette közzé harmadik negyedéves eredményeit, amelyek minden soron meghaladták az előzetes várakozásokat. A devizaárfolyam-változások miatt az év első három negyedéve alatt kivételesen magas, 72 milliárd forint pénzügyi eredményt számoltak el. Az adózott eredmény 116 százalékkal haladta meg a 2021 harmadik negyedéves értéket, az adózott eredményhányad elérte a 38 százalékot.

A vártnál jobb eredménnyel zárta a harmadik negyedévet a Magyar Telekom, a menedzsment a teljes évre vonatkozó árbevétel-előrejelzését felfele módosította. A társaság árbevétele éves bázison 9 százalékkal 190,9 milliárd forintra emelkedett. Az árbevétel növekedését segítette a mobiladat-bevételek iránti erős kereslet, valamint a készülékértékesítés erőteljes növekedése.

Nyertes konzorciumot vezetett a 4iG: a Digitális Kormányzati Ügynökség nettó 37 milliárd forintos keretpályázatán a 4iG által vezetett konzorcium is a nyertesek között volt. A keretmegállapodás nem biztosít automatikus megrendeléseket, az érintett szervezetek igényei alapján az egyes konkrét beszerzések újra versenyeztetésre kerülnek a keretmegállapodásban résztvevő konzorciumok között. A keretmegállapodás időtartama a hatálybalépésétől számított legfeljebb 30 hónap.

A héten a legnagyobb mértékben, 9,26 százalékkal a Magyar Telekom erősödött 570,17 millió forintos forgalom mellett, a papír pénteken 324,5 forinton fejezte be a kereskedést.

A Mol árfolyama a héten 0,46 százalékkal 2622 forintra csökkent, forgalma meghaladta a 6,12 milliárd forintot.

Az OTP árfolyama 4,76 százalékkal erősödött a héten, forgalma 44,9 milliárd forint volt, a részvény pénteken 1005 forinton zárt.

A Richter árfolyama 1,40 százalékkal emelkedett 10,73 milliárd forintos forgalomban, a részvény 8310 forinton fejezte be a kereskedést pénteken.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3668,02 ponton zárt a héten, ami 56,83 ponttal, 1,57 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)