Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 52 675,90 ponton zárt pénteken, 719,16 ponttal, 1,38 százalékkal magasabban, mint egy hete.

A részvénypiac forgalma 77,70 milliárd forint volt a múlt heti 52,44 milliárd forint után, a vezető részvények, a Richter kivételével erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött összefoglalójában kiemelte, jól indul az év a BÉT-en, a héten a BUX-index áttörte az 52 ezer pontos ellenállást és még 54 000 pont felett is járt a jegyzés. Profitrealizálás miatt azonban az év második kereskedési hetét a BUX-index 1,97 százalékos csökkenéssel zárta.

Közölték, céláremelés érkezett az OTP-re és a Magyar Telekomra is. Az mBanku 15 143 forintról 22 882 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlást tartásról vételre módosította. A Goldman Sachs pedig 471 forintról 482 forintra emelte a távközlési vállalatra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul semleges.

Arról is beszámoltak, hogy a Mol megállapodást írt alá a PKN Orlen, valamint a Grupa Lotos vállalattal. A Mol 417 töltőállomást vásárolt Lengyelországban, amelyek közül 270 az eladó saját tulajdonában áll. A hálózat országos lefedettséget biztosít, és lehetővé teszi, hogy a Mol a harmadik legjelentősebb piaci szereplővé válhasson a lengyel üzemanyag-kiskereskedelmi piacon. Az ügyletet rendelkezésre álló likviditás felhasználásával finanszírozza a Mol és az nem befolyásolja negatívan a vállalat korábban meghirdetett osztalékfizetési potenciálját. A vételi megállapodás értelmében a teljes vételár 610 millió dollár, így nagyságrendileg 1,5 millió dollár per kút áron vásárolt be a Mol, ami az Equilor szerint a várakozásoknak megfelelő. Az ügylet zárásához többek között az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges. Az akvizíció végleges jóváhagyásától függően a megállapodás részeként a Mol 185 töltőállomást értékesít 259 millió dollárért a PKN Orlennek, amelyek közül 144 töltőállomás Magyarországon, 41 töltőállomás Szlovákiában található. Az eladási és a vételi tranzakciók zárása egyaránt a vételár nettó adósság és a működőtőke korrekciójával valósul meg, mindkét ügylet várhatóan 12 hónapon belül lezárulhat. Ezenkívül a Mol megállapodást írt alá a Norm Benzinkút Kft.-vel 79 magyarországi töltőállomás megvásárlásáról.



A héten az OTP árfolyama nőtt a legnagyobb mértékben, 2,44 százalékkal, a részvény pénteken 17 610 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 56,54 milliárd forint volt.A Mol részvények 2 százalékkal erősödtek, 2652 forinton zártak a hét utolsó kereskedési napján, forgalmuk a héten meghaladta a 11,24 milliárd forintot.A Magyar Telekom ára 0,24 százalékkal emelkedett, pénteken 417 forinton fejezte be a kereskedést a részvény, heti forgalma 590,88 millió forintot ért el.A Richter-papírok jegyzése 0,58 százalékkal csökkent a héten, a részvények 8645 forinton zártak pénteken, heti forgalmuk meghaladta a 7,27 milliárd forintot.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4380,91 ponton fejezte be a hetet, ami 1,67 ponttal, 0,04 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.(MTI)