Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 53 589,80 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken, 2136,09 ponttal, 4,15 százalékkal magasabban, mint az előző héten.

A részvénypiac forgalma 69,15 milliárd forint volt a múlt heti 48,97 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi befektetői hangulat jelentősen romlott az elszálló nyersanyagárak, a kínai energiahiány és a stagflációs félelmek miatt, ennek ellenére a BUX új csúcsra emelkedett.

A kommentárban jelezték: bár nem sikerült a szeptember 30-i határidőig megállapodni a helyreállítási alapról, sajtóértesülések szerint jól haladnak a tárgyalások a kormány és az Európai Bizottság között, év végéig megszülethet a megállapodás, és megérkezhet a források első részlete.

A héten történt események közül kiemelték, hogy Üzbegisztán negyedik legnagyobb bankjában, az Ipoteka Bankban 75 százalékos tulajdonrészt vásárolt az OTP. Az üzbég pénzintézet mérlegfőösszege 3,05 milliárd dollár, a tőkemegtérülési rátája 11 százalékos, lakossági ügyfeleinek száma 1,2 millió. A végleges szerződést még nem írták alá, a vételárról egyelőre nincs információ, a könyv szerinti érték nagyjából 88 milliárd forint.

Az Equilor az összefoglalóban kitért arra, hogy hazai bankokat is felminősített a Moody’s. A felminősítés az OTP Bankot és OTP Jelzálogbankot, az MFB-t, az Erste Bankot, a K&H Bankot és a Raiffeisen Bankot érintette. Az OTP esetében a partnerkockázati értékelést Baa2-ről Baa1-re javították, és felülvizsgálják a hosszú távú betéti besorolást, amelyre jelenleg Baa1-es osztályzat van érvényben.

A hét hírei kapcsán felidézték azt is, hogy céláremelés érkezett a Molra. A Goldman Sachs 2700 forintról 2800 forintra emelte az olajtársaságra vonatkozó 12 hónapos célárfolyamát, az ajánlás változatlanul semleges.

A héten a legnagyobb, 6,74 százalékos erősödést az OTP érte el, a papír 18 680 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 35 milliárd forintot.



A Mol árfolyama 5,45 százalékkal nőtt, pénteken 2594 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma a héten 19,3 milliárd forintot tett ki.A Richter-részvények ára 0,06 százalékkal csökkent a héten, pénteken 8570 forinton zárt a papír, heti forgalma 10,6 milliárd forint volt.A Magyar Telekom 0,71 százalékkal esett a héten, pénteken 421,5 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma meghaladta a 466 millió forintot.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4372,74 ponton fejezte be a hetet, ami 48,43 ponttal, 1,12 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)