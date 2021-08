Heti tőzsdei összefoglaló – Növekvő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 48 610,95 ponton zárt pénteken, 1119,26 ponttal, 2,36 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél.

A részvénypiac forgalma 38,92 milliárd forint volt a múlt heti 28,13 milliárd után, a vezető részvények erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában felidézte: a hét első felét negatív nemzetközi befektetői hangulat jellemezte, a hazai tőzsdeindex 47 ezer pont alá is benézett, ezt követően azonban emelkedésnek indult a BUX.

A hét hírei kapcsán kiemelték, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa újabb 30 bázispontos szigorítást jelentett be kedden délután, ezzel 1,2 százalékra emelkedett az alapkamat; a kamatfolyosó továbbra is szimmetrikus, a betéti kamatszint 0,25 százalékra, a hitelkamat 2,15 százalékra módosult. A kamatemelés mértéke enyhén nagyobb volt az előzetes konszenzusnál, így azonnal erősödéssel reagált a forint árfolyama.

Az Equilor kommentárjában kitért arra is, hogy megalakult a Mol-Új Európa alap, átkerültek a részvények. Az áprilisban bejelentett új alap létrehozása megtörtént; a Mol és a magyar állam is átadta a részvényeit, ezzel a teljes pakk 10,4 százaléka felett rendelkezik az alap, amelynek célja a Mol által korábban végzett társadalmi felelőségvállalási tevékenység jelentős részének átvétele.

A héten a Richter árfolyama 3,30 százalékkal emelkedett, 8300 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 6,9 milliárd forintot.



Az OTP-részvények ára 2,77 százalékkal nőtt a héten, pénteken 16 310 forinton zárt a papír, heti forgalma 25,2 milliárd forintot tett ki.A Mol árfolyama a héten 1,69 százalékkal emelkedett, pénteken a részvény 2410 forinton fejezte be a kereskedést, a heti forgalom megközelítette az 5 milliárd forintot.A Magyar Telekom 0,47 százalékkal erősödött, pénteki záróára 428 forint volt, heti forgalma meghaladta a 358 millió forintot.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3939,40 ponton fejezte be a hetet, ami 29,35 ponttal, 0,75 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)